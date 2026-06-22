El heredero de Porsche vende su histórico castillo en Austria que estuvo envuelto en una gran polémica

Wolfgang Porsche, una de las figuras centrales de la familia Porsche-Piëch y presidente del Consejo de Supervisión de Porsche AG, puso en venta su histórica villa en Salzburgo, Austria, después de años de controversia por un proyecto de túnel privado que buscaba mejorar el acceso a la propiedad.

Se trata del Paschinger Schlössl, también conocido como la Villa Stefan Zweig, una residencia ubicada en Kapuzinerberg, una de las zonas más emblemáticas de la ciudad austríaca. La propiedad está listada para la venta por la inmobiliaria de lujo Le Figaro Properties por US$14.566.200.

El momento de la venta llamó la atención en Austria y Alemania porque llega poco después de que las autoridades aprobaran la construcción de un túnel privado de unos 500 metros de longitud y un estacionamiento subterráneo, un proyecto que había generado fuertes cuestionamientos políticos, ambientales y sociales.

Wolfgang Porsche había comprado la propiedad en octubre de 2020 por 8,4 millones de euros. Desde entonces, según medios europeos, impulsó una restauración profunda del edificio, aunque nunca llegó a instalarse de manera definitiva.

Wolfgang Porsche puso en venta su histórica villa en Salzburgo, Austria (Coldwell Banker International)

El eje de la disputa fue el túnel. La obra proyectada buscaba conectar directamente un estacionamiento público ubicado en Linzer Gasse con la parte inferior de la propiedad, atravesando la montaña. El argumento era la dificultad de acceso a la villa.

Según publicó Bild, Porsche estaba dispuesto a financiar personalmente la obra, estimada en unos 10 millones de euros. Sin embargo, el proyecto rápidamente se transformó en una polémica política. Sus críticos acusaron a la ciudad de Salzburgo de otorgar un trato privilegiado a un empresario multimillonario y señalaron que la obra requeriría una utilización de terreno público mayor a la prevista inicialmente.

Wolfgang Porsche había comprado la propiedad en octubre de 2020 por 8,4 millones de euros (Coldwell Banker International)

Las protestas fueron encabezadas por grupos ecologistas y dirigentes del Partido Verde y del Partido Comunista de Austria (KPÖ).

Más de 19.000 personas firmaron una petición contra el túnel y activistas realizaron manifestaciones tanto en Salzburgo como frente a la sede de Porsche en Stuttgart. Para los opositores, la obra se convirtió en un símbolo de trato preferencial para los más ricos.

La propiedad que ahora sale al mercado tiene doce habitaciones distribuidas en tres plantas, 616 metros cuadrados de superficie habitable y un terreno de 7816 metros cuadrados (Coldwell Banker International)

Del otro lado, los defensores del proyecto argumentaban que la construcción sería financiada con fondos privados y que la restauración de la villa permitiría conservar un edificio de gran valor histórico. Pese a las objeciones, el comité de planificación de Salzburgo terminó aprobando el túnel y el estacionamiento subterráneo a fines de 2025.

La autorización, sin embargo, no evitó la venta. De acuerdo con Bild, fuentes cercanas a Wolfgang Porsche aseguraron que el empresario quedó molesto por el nivel de críticas públicas y por lo que consideró una campaña contra personas adineradas en Salzburgo.

La propiedad que ahora sale al mercado tiene doce habitaciones distribuidas en tres plantas, 616 metros cuadrados de superficie habitable y un terreno de 7816 metros cuadrados con jardín tipo parque y vistas al casco antiguo de Salzburgo y al río Salzach. En la propia documentación de venta se menciona como atributo especial la existencia de un proyecto ya aprobado para construir un túnel privado y un estacionamiento subterráneo.

Interior de la Villa Stefan Zweig (Coldwell Banker International)

Interior de la Villa Stefan Zweig (Coldwell Banker International)

Ese detalle implica que, en principio, un eventual comprador podría retomar la obra que provocó años de debate público.

Más allá de la controversia por el túnel, el Paschinger Schlössl tiene un peso histórico propio. La villa fue residencia del escritor austríaco Stefan Zweig entre 1919 y 1934. Desde allí, el autor vivió parte de su etapa más reconocida hasta que abandonó Austria tras el avance del nazismo y se exilió.

Esa conexión con Zweig también alimentó el debate público alrededor de la propiedad, ya que para muchos sectores no se trataba solo de una residencia privada, sino de un edificio con valor cultural para Salzburgo.

Wolfgang Porsche, de 83 años, es nieto del ingeniero Ferdinand Porsche y una figura clave dentro de la estructura de propiedad del Grupo Volkswagen. Además de presidir el Consejo de Supervisión de Porsche AG, también encabeza el Consejo de Supervisión de Porsche Automobil Holding SE y forma parte del Consejo de Supervisión de Audi.