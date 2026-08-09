El aceite mineral, semisintético o sintético: cuál es el adecuado para tu auto según el motor

El aceite de motor es uno de los elementos más importantes para garantizar el buen funcionamiento de cualquier vehículo. Sin embargo, al momento de realizar un mantenimiento, muchos conductores se enfrentan a una duda frecuente: ¿conviene usar aceite mineral, semisintético o sintético?

Aunque a simple vista todos cumplen la misma función de lubricar las piezas internas del motor, sus diferencias van mucho más allá del nombre o el precio. La composición de cada uno influye directamente en la protección del motor, la duración del lubricante y el desempeño del vehículo.

El aceite mineral es el más tradicional y económico del mercado. Se obtiene directamente del refinado del petróleo y fue ampliamente utilizado en vehículos fabricados décadas atrás. Sin embargo, sus propiedades son más limitadas frente a las exigencias de los motores modernos. Al ser más denso y menos estable ante temperaturas extremas, suele requerir cambios más frecuentes y ofrece una menor protección frente al desgaste.

Por esta razón, los especialistas recomiendan su uso principalmente en motores antiguos o en vehículos cuyos fabricantes aún contemplen este tipo de lubricante dentro de sus especificaciones.

Un escalón más arriba se encuentra el aceite semisintético, una mezcla entre aceite mineral y sintético. Su objetivo es ofrecer un equilibrio entre costo y rendimiento. Gracias a la incorporación de componentes sintéticos, proporciona una mejor lubricación y protección que un aceite mineral, aunque sin alcanzar las prestaciones de un sintético de última generación.

Esta alternativa suele ser elegida por propietarios de vehículos con varios años de uso o con alto kilometraje que buscan una protección superior sin incrementar demasiado el presupuesto destinado al mantenimiento.

El aceite sintético ofrece mayor protección y durabilidad Shutterstock

En el otro extremo se encuentra el aceite sintético, considerado actualmente el estándar para la mayoría de motores modernos. Su proceso de fabricación permite obtener moléculas más uniformes y estables, capaces de soportar temperaturas elevadas, reducir la fricción interna y mantener el motor más limpio durante más tiempo. Además, contribuye a mejorar la eficiencia mecánica y, en algunos casos, incluso ayuda a optimizar el consumo de combustible.

Los fabricantes de vehículos modernos suelen diseñar sus motores considerando este tipo de lubricantes, especialmente en modelos turboalimentados o de alto rendimiento, donde las exigencias térmicas son considerablemente mayores.

Sin embargo, expertos y fabricantes coinciden en que la pregunta no debería ser cuál aceite es “mejor”, sino cuál es el adecuado para cada motor. La recomendación más importante sigue siendo revisar el manual del propietario y respetar las especificaciones de viscosidad y calidad indicadas por la marca.

Los motores modernos están diseñados para aceites sintéticos anek.soowannaphoom - Shutterstock

Utilizar un lubricante diferente al recomendado puede afectar el funcionamiento del motor e incluso comprometer su durabilidad.

En otras palabras, un aceite sintético de última generación no necesariamente será la mejor elección para un vehículo antiguo, así como un aceite mineral podría resultar insuficiente para proteger un motor moderno equipado con tecnologías más avanzadas.

La próxima vez que llegue el momento del cambio de aceite, la decisión no debería basarse únicamente en el precio. Elegir el lubricante correcto puede marcar la diferencia entre un motor que funciona sin problemas durante años y uno que comienza a mostrar desgaste antes de tiempo.