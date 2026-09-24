El método infalible para calcular cuánto gasta un auto de nafta más allá de lo que marca el tablero

El combustible es uno de los gastos más importantes para los automovilistas, pero conocer cuánto consume un auto por kilómetro permite organizar mejor el presupuesto, tanto para los trayectos diarios como para un viaje.

Aunque el consumo varía según cada modelo, el blog de Volkswagen (México) señala que un auto compacto suele ofrecer un rendimiento promedio de entre 10 y 15 kilómetros por litro de combustible en ciudad. Esta cifra puede ascender a entre 15 y 20 kilómetros por litro en ruta.

Sin embargo, para obtener un dato más preciso y conocer el consumo real de un auto, existe un método sencillo:

Ir a una estación de servicio y llenar el tanque por completo.

Registrar el kilometraje que marca el odómetro.

Circular con normalidad hasta que el tanque esté casi vacío.

Volver a llenar el tanque.

Anotar el nuevo kilometraje y la cantidad de litros necesarios para completar el tanque.

Calcular la distancia recorrida restando el kilometraje inicial al final.

Dividir la cantidad de kilómetros recorridos por los litros de combustible utilizados.

El resultado permite conocer cuántos kilómetros puede recorrer el auto con cada litro de combustible Marcelo Aguilar Lopez

Tomando como referencia un ejemplo del fabricante:

Kilometraje inicial: 10.000 km

Kilometraje final: 10.500 km

Distancia recorrida: 500 km

Combustible utilizado: 50 litros

Rendimiento: 500 km ÷ 50 litros = 10 kilómetros por litro

De esta manera, el resultado permite conocer cuántos kilómetros puede recorrer el auto con cada litro de combustible. También se puede expresar el consumo en litros cada 100 kilómetros: en este caso, el resultado sería de 10 litros cada 100 kilómetros.

Además de ayudar a controlar los gastos, conocer el consumo permite detectar cambios en el rendimiento que podrían estar relacionados con problemas mecánicos o con determinados hábitos de conducción. Un menor consumo también implica una menor cantidad de emisiones de dióxido de carbono (CO₂).

Conocer el consumo permite detectar cambios en el rendimiento

¿Qué factores afectan el consumo de combustible?

Por su parte, un artículo de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía de México (Conuee) señala distintos hábitos de conducción y condiciones de uso que pueden incrementar el consumo:

Mantener el motor encendido durante mucho tiempo: dejar un auto detenido con el motor en marcha genera un consumo innecesario de combustible. Según el organismo, un vehículo puede consumir 100 mililitros cada 10 minutos en ralentí.

Acelerar bruscamente: una aceleración rápida desde una detención puede aumentar el consumo hasta un 50% frente a una aceleración gradual.

Circular a velocidades elevadas: según la Conuee, un auto que circula a 110 km/h puede consumir hasta un 20% más de combustible que uno que circula a 90 km/h.

Conducir en tránsito intenso: las detenciones y aceleraciones constantes pueden incrementar el consumo debido a que el motor funciona de manera menos eficiente.

Utilizar el aire acondicionado: este sistema requiere energía del motor y puede incrementar el consumo de combustible.

Transportar peso adicional: el peso extra también influye en el consumo. Según la Conuee, por cada 50 kg adicionales el gasto puede aumentar hasta un 2%.

Finalmente, el mantenimiento periódico es otro factor importante para conservar un consumo adecuado. Revisar el estado del motor y detectar a tiempo problemas como pérdidas de combustible puede evitar un gasto innecesario y prevenir fallas.