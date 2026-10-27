El motivo por el que los autos modernos se deberían lavar con mayor frecuencia, según especialistas

Un auto limpio enaltece su apariencia y lo hace sobresalir en las calles. Además, lavarlo con frecuencia ayuda a eliminar las partículas de polvo y suciedad que se pueden acumular en componentes altamente sensibles.

Más allá de la cuestión estética, esta tarea ya es una medida de mantenimiento, debido al número de sensores y componentes eléctricos que componen los coches modernos.

Actualmente, los autos cuentan con diversos sensores que permiten determinadas tareas durante la conducción, lo que también representa un beneficio para hacer la experiencia más completa y segura tras del volante.

Los vehículos modernos cuentan sistemas interconectados a sensores. Se encargan de recopilar datos e información en tiempo real para emitir alertas sobre anomalías en el motor, por ejemplo.

Son mejor conocidos como Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor o ADAS, mismos que ayudan a mejorar la seguridad del vehículo. Unos cuantos incluso toman el control del vehículo para evitar un accidente, según detalla Mapfre (México).

La mayoría de los autos modernos llegan equipados con sistemas de asistencia a la conducción

De acuerdo con las regulaciones internacionales como la Unión Europea, los autos modernos deben contar con los 10 sensores ADAS obligatorios y son:

Frenado automático de emergencia.

Detector de cambio de carril.

Cámara de reversa o marcha atrás.

Detección de somnolencia y distracción.

Alerta de tráfico cruzado.

Asistente de velocidad.

Alerta de cinturones de seguridad en asientos traseros.

Bloqueo con alcoholímetro.

Caja negra.

Control de crucero.

Todos están enlazados con cámaras y circuitos eléctricos al interior del vehículo, por lo que es muy importante mantenerlos limpios para evitar que fallen o dejen de funcionar.

Las ayudas a la conducción están enlazadas con cámaras y circuitos eléctricos Shutterstock - Shutterstock

¿Cómo mantener limpios los sensores ADAS?

Como se mencionó previamente, la limpieza es la mejor medida de mantenimiento para los sensores ADAS. Si no lavas tu auto con frecuencia, es probable que queden obstruidos por las partículas de suciedad.

Por lo anterior, los expertos aconsejan revisar constantemente que las cámaras y testigos del tablero prendan correctamente. De lo contrario, cabe la posibilidad de que los sensores estén siendo afectados.

La limpieza es la mejor medida de mantenimiento para los sensores ADAS Shutterstock

Se acerca la temporada en la que los autos suelen salir del asfalto y, con ello, se vuelve aún más importante cuidar su limpieza. No solo se trata de una cuestión estética, sino también de un aspecto que puede contribuir a la seguridad.