El nuevo SUV híbrido con siete asientos que se consigue por menos de US$34.000

Casi un año después de la presentación del E5, DFSK Argentina lanzó el E5 Plus, la evolución de su SUV para el segmento C. Con una propuesta de impulsión híbrida y enchufable (PHEV), este sport utility de siete plazas llega importado de China en un único nivel de equipamiento que se vende a US$33.800 (precio promocional por lanzamiento por 60 días).

“Cuando a principios de 2025 lanzamos el Glory 500 y desembarcamos en el segmento de los sport utility, habíamos anticipado que le iban a seguir varios modelos con diferentes tecnologías. Este E5 Plus es una confirmación de aquello, ya que no solo es un vehículo pensado para familias numerosas, sino que tiene una mecánica muy moderna y eficiente, que está a tono con las nuevas demandas del mercado”, comentó Santiago Sporleder, gerente comercial de DFSK Argentina, durante la presentación.

Desde la marca definen a este modelo como “un SUV que combina lo mejor de dos mundos”, al unir “la versatilidad de un vehículo de 7 plazas con la eficiencia de la tecnología híbrida enchufable”.

El interior del DFSK E5 Plus fue totalmente renovado

Las medidas hablan a las claras de la propuesta de este E5 Plus: un vehículo familiar, con 7 plazas y mucho espacio como para disfrutar de viajes en familia. Todo gracias a sus amplias medidas: 4,76m de largo, 1,865 m de ancho, 1,71m de alto y 2,785 m de distancia entre ejes. Esto queda reflejado en el habitáculo, que destaca por su arquitectura de tres filas de asientos (configuración 2+3+2); el baúl tiene 187 L expandible a 1432 L con la segunda y tercera rebatidas, lo que lo vuelve ideal para el equipaje de viajes familiares.

Este E5 presenta una silueta exterior mucho más moderna con líneas fluidas y un diseño que hace un efecto visual de techo flotante. Destaca el frontal cerrado (tiene una pequeña toma de aire abajo), los faros full LED conectados por una barra lumínica transversal, llantas de aleación de 19” y un discreto alerón superior.

En el interior, algunos de los elementos que ofrece son: climatizador (con salida para los asientos traseros), tablero de 8,8″, central multimedia con pantalla de 15,6″, cargador inalámbrico de celulares, butacas delanteras con regulación eléctrica (son calefaccionadas y ventilados), tapizados en cuero ecológico, sonido envolvente con 13 parlantes, control de velocidad crucero, cámara 360°, portón trasero con apertura eléctrica (desde el interior y a distancia), varias tomas USB y sensores de estacionamiento traseros y delanteros.

Al tratarse de un modelo netamente familiar, la seguridad es una prioridad. Por eso, cuenta con 6 airbags, frenos a discos con ABS y EBD en las cuatro ruedas, sistema Isofix para sillas infantiles, asistente de descenso en pendiente y control de estabilidad electrónico, entre otros. Cuenta con estas ayudas avanzadas a la conducción: detector de punto ciego, asistente de cambio involuntario de carril, aviso de colisión trasera, aviso de apertura de puertas, alerta de tránsito cruzado trasero y sensor de fatiga del conductor.

El precio de lanzamiento será exclusivo para las compras realizadas en los próximos 60 días

A nivel mecánico, este E5 tiene un sistema compuesto por un motor naftero aspirado de ciclo Atkinson de 1.5 L de cilindrada, 4 cilindros y 16 válvulas, que genera 93 CV (70 kW) y 135 Nm de par, junto a otro eléctrico que entrega 214 CV (160 kW) y 330 Nm de torque. La transmisión es automática tipo DHT (Dedicated Hybrid Transmission), y la tracción es delantera.

La alimentación del sistema eléctrico se da por una batería de LiFePO de 18 kWh, que en uso urbano permite una autonomía eléctrica de 97 km y una autonomía de 1150 km con un solo tanque de combustible de 60 L (el consumo promedio es de 4,7 L/100 km). Se vende en cinco colores: negro, plata, blanco, verde y azul. La garantía del vehículo y de las baterías es por 6 años o 150.000 km.