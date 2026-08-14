Jeep lanzará en la Argentina un nuevo SUV híbrido que sería su unidad más barata

Jeep confirmó que lanzará el nuevo Avenger en la Argentina durante el último trimestre de 2026. El SUV compacto, producido en el Polo Industrial de Porto Real, Brasil, se convertirá en el primer modelo electrificado de la marca comercializado en el mercado local.

El Avenger se ubicará en el segmento de los B-SUV y será el vehículo de acceso a la gama de Jeep, por debajo del Renegade. De esta manera, ampliará una oferta integrada actualmente por ese modelo, el Compass y el Commander. Ya comenzó su venta en el mercado vecino.

Aunque el Avenger se presentó originalmente en Europa en 2023, la versión destinada a América del Sur fue desarrollada por Stellantis en la región. Su producción brasileña comienza una nueva etapa para el modelo, que hasta ahora se comercializaba en mercados externos con configuraciones diferentes.

El B-SUV será el primer electrificado que ofrece la marca en la Argentina

Todas las versiones regionales estarán equipadas con el motor turbo T200, asociado con un sistema híbrido ligero —mild hybrid o MHEV— de 12 voltios y una transmisión automática CVT con siete marchas simuladas. Stellantis todavía no informó la potencia, el torque, el consumo ni las prestaciones de la configuración que llegará a la Argentina. Tampoco confirmó cuántas versiones estarán disponibles, sus precios o la fecha exacta de lanzamiento.

Al tratarse de un sistema MHEV, el motor eléctrico funciona principalmente como asistencia del propulsor de combustión y permite recuperar energía en determinadas situaciones. No ofrece, en cambio, el funcionamiento eléctrico prolongado de un híbrido convencional o enchufable.

Se confirmó que el modelo equipará un motor turbo T200, asociado con un sistema híbrido ligero y una transmisión automática CVT con siete marchas simuladas

El Avenger tiene 4,1 metros de largo y 1,8 metros de ancho, dimensiones que lo colocan entre los SUV compactos del mercado. También cuenta con un ángulo de entrada de 22 grados y uno de salida de 33,6 grados.

Entre los elementos anticipados por la automotriz se encuentran las llantas de 18″, la posición de conducción elevada, el freno de estacionamiento eléctrico, una consola central elevada y el techo solar panorámico.

El equipamiento incluirá faros Matrix LED Vision

El equipamiento incluirá además faros Matrix LED Vision, funciones integradas de ChatGPT y un paquete de asistencias a la conducción ADAS de nivel 2. La empresa no detalló todavía qué sistemas específicos compondrán ese paquete ni si todos estos elementos estarán disponibles de serie o dependerán de la versión.

La comercialización del nuevo Avenger comienza primero en Brasil y su llegada a los concesionarios argentinos está prevista entre octubre y diciembre de 2026, aunque los precios y la configuración definitiva para el mercado local serán anunciados más cerca de su lanzamiento. Se prevé, sin embargo, que sea el Jeep más barato que se venda en el país.