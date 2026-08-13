“El que ajusta el precio, vende”: expertos analizaron la caída de la venta de autos usados

La venta de vehículos usados volvió a mostrar una caída interanual en julio, ya que durante el mes se comercializaron 156.810 unidades, un 12,57% menos que las 179.363 registradas en el mismo período de 2025, según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA),

Frente a junio, cuando se realizaron 155.492 operaciones, el mercado avanzó apenas un 0,85%. De esta manera, en los primeros siete meses de 2026 se vendieron 1.048.438 vehículos usados, una baja del 4,49% en comparación con las 1.097.767 unidades del mismo período del año pasado.

“La estacionalidad de las vacaciones de invierno, más el acontecimiento del Mundial de fútbol, explican en parte esta caída, pero hay un factor más, y muy importante, que es la reticencia de los vendedores particulares a acomodar el precio pretendido de sus vehículos a esta nueva realidad de mercado que estamos transitando”, explicó Alejandro Lamas, secretario de la CCA.

El directivo señaló que las condiciones comerciales ofrecidas en el mercado de vehículos nuevos también están presionando sobre los precios de los usados. “El que ajusta su precio y lo ofrece de forma razonable lo vende; el que no, simplemente da vueltas y no logra concretar su objetivo”, afirmó.

En los primeros siete meses del año se vendieron 1.048.438 vehículos usados, una baja del 4,49% Ricardo Pristupluk - Archivo

A ese escenario también sumó el actual costo del financiamiento. “Otro análisis a destacar tiene que ver con el nivel de tasas ofrecidas por los bancos, las cuales no son convalidadas por los potenciales compradores”, sostuvo Lamas.

Los usados más vendidos en julio

El Volkswagen Gol y Gol Trend conservaron el primer puesto del mercado, con 8276 operaciones. La Toyota Hilux quedó segunda y fue, además, la pickup usada más vendida del país. El ranking completo quedó conformado de la siguiente manera:

Volkswagen Gol y Gol Trend: 8276 unidades

8276 unidades Toyota Hilux: 5485

5485 Chevrolet Corsa y Classic: 4174

4174 Volkswagen Amarok: 3768

3768 Ford Ranger: 3722

3722 Peugeot 208: 3192

3192 Ford EcoSport: 2955

2955 Toyota Corolla: 2880

2880 Ford Ka: 2774

2774 Fiat Palio: 2687

El Volkswagen Gol/ Gol Trend continúa como el usado más vendido

Las pickups tuvieron una presencia destacada, con la Hilux, la Amarok y la Ranger dentro de los cinco modelos con mayor cantidad de operaciones.

Qué vehículos conservan mejor su valor

“El segmento de vehículo que menos se desvaloriza en Argentina son los autos de motorizaciones 1.6 o 2 litros, que son de gama media o gama baja incluso, que ya tienen probada trayectoria de marca, de respaldo, confiabilidad y de continuidad en el tiempo”, identificó el secretario de la CCA.

A su vez, sobre los gastos que evalúan los compradores, diferenció entre las decisiones motivadas por una preferencia personal y aquellas basadas principalmente en criterios económicos. “Eso va a depender de cuál es la motivación de la compra. Si es una compra por pasión, no va a importar lo que se pague de seguro, ni de patente y lo que consuma. Sí puede importar la provisión de repuestos. En la compra racional, la gente analiza todo”, señaló.

Lamas asegura que el segmento de vehículo que menos se desvaloriza en Argentina son los autos de motorizaciones 1.6 o 2 litros SHUTTERSTOCK - Shutterstock

El comportamiento en las provincias

En la comparación con junio, Formosa encabezó el crecimiento de las operaciones, con un avance del 13,11%, seguida por Santa Cruz, con un 12,79%; La Rioja, con un 9,97%; San Juan, con un 8,94%; y Santiago del Estero, con un 8,55%.

En el extremo opuesto, Córdoba registró la mayor caída mensual, con un retroceso del 3,52%. Luego se ubicaron Catamarca, con una baja del 3,35%; Río Negro, del 2,97%; y Neuquén, del 2,87%.

El panorama acumulado fue más desfavorable. Entre enero y julio, apenas tres provincias lograron superar el nivel de ventas del mismo período de 2025: Santiago del Estero, con un crecimiento del 7,49%; Mendoza, con un 0,58%; y Jujuy, con un 0,19%. Las mayores caídas acumuladas correspondieron a Santa Cruz, con un 21,80%; Formosa, con un 13,90%; La Rioja, con un 13,50%; y Misiones, con un 11,27%.