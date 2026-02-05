En Costa Esmeralda. Kia presentó adelantos de su line up y acompañó a los turistas con propuestas de entretenimiento

El verano se convirtió, una vez más, en un escenario clave para que Kia Argentina muestre cómo entiende hoy la movilidad: no solo como traslado, sino como una experiencia integral que acompaña distintos momentos y estilos de vida. Con una fuerte presencia en la Costa Atlántica y otras plazas del país, la marca desplegó una agenda que combinó exhibición de productos, transporte interno y actividades deportivas y recreativas.

Costa Esmeralda, epicentro del verano Kia

Por segundo año consecutivo, Costa Esmeralda fue el punto neurálgico de la propuesta de la automotriz. Allí, Kia presentó los anticipos más relevantes de su line up 2026, con la exhibición destacada de Tasman, la primera pickup mediana de la marca a nivel global, y otros modelos.

Por dentro: el diseño de la nueva Tasman.

La presencia de estos modelos se complementó con la exhibición del All-new K3, en sus versiones cross y sedán, además de Seltos, Sportage y Carnival, consolidando una oferta orientada a diferentes necesidades de movilidad. “Acompañamos a las personas en movimiento, con soluciones que combinan tecnología, seguridad y diseño, adaptadas a distintos usos y momentos de la vida”, explicó Sebastián Sicardi, gerente general de Kia Argentina.

All-new Kia K3.

Movilidad dentro y fuera del parador

Además de la exhibición de vehículos, la marca trabajó sobre la experiencia cotidiana de los visitantes. Como sponsor del barrio, Kia puso en funcionamiento el Costa Bus, dos unidades K2500 adaptadas como transporte oficial, que facilitaron la circulación interna y reforzaron el concepto de movilidad aplicada al entorno real. A esto se sumaron acciones en espacios deportivos y recreativos, con torneos y actividades abiertas al público.

Costa Bus: dos unidades K2500 especialmente adaptadas como transporte oficial, destinadas a facilitar el traslado de los visitantes dentro de Costa Esmeralda.

Para Sicardi, la movilidad hoy excede el producto. “Entendemos la movilidad como una experiencia que debe ser accesible, confiable y pensada para el día a día, pero también para el disfrute”, señaló. En ese sentido, la presencia de la marca durante el verano funcionó como una plataforma para acercar sus novedades y, al mismo tiempo, generar un vínculo más cercano con usuarios y potenciales clientes.

Este verano nos aseguramos de que cada rincón de Costa Esmeralda refleje la inspiración y movimiento que nos caracteriza como marca. Estas acciones nos permitieron acercar a nuestros futuros clientes una propuesta completamente renovada que destaca por su seguridad, innovación, tecnología y diseño de vanguardia” — Diana Anzola, supervisora de marketing en Kia Argentina.

Proyección y crecimiento de la marca

La estrategia de verano se dio en un contexto de consolidación para Kia en el mercado local. Tras un 2025 marcado por el crecimiento y el buen desempeño del K3, la compañía proyecta seguir ampliando su participación con nuevos lanzamientos y una gama cada vez más diversa. “Tenemos expectativas de seguir creciendo, con una oferta que acompañe la evolución del mercado y las nuevas demandas de movilidad”, afirmó Sicardi.

La agenda de Kia en Costa Esmeralda

Kia despliega durante el verano una agenda de actividades que combina movilidad, deporte, conciencia ambiental y experiencias gastronómicas.

Acciones ambientales y sustentables

Limpieza de costas y playas durante los fines de semana de enero y febrero.

Talleres de concientización sobre el cuidado de la flora y fauna nativa, dirigidos a familias (fechas a confirmar).

Experiencias gastronómicas

Kia Full Moon: veladas gourmet que fusionan alta cocina y vinos bajo la luna.

Abiertas a clientes y no clientes de la marca.

Comienzan durante el verano en la costa argentina y continúan a lo largo del año en distintos puntos del país.

Fechas y ubicaciones comunicadas a través de las redes oficiales de Kia.

Deporte y bienestar

Torneos Kia de fútbol, pádel, tenis y golf.

Actividades deportivas y propuestas de bienestar para residentes y turistas.

Movilidad en el barrio

Exhibición de novedades

Hasta semana santa en el parador Punta Norte.

