Una automotriz lanza financiación para todos sus autos e incluye a su nuevo SUV

Se trata de Renault, una de las cinco marcas con mayor caudal de ventas en marzo; así quedaron las líneas de crédito de su financiera para este mes
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Renault, una de las automotrices pioneras en financiación de vehículos 0km, presentó sus nuevas propuestas comerciales para este cuarto mes del año. En ese marco, la marca incorporó a su oferta al nuevo Renault Boreal, un Sport Utility Vehicle (SUV) del segmento C (mediano) que ya se encuentra en etapa de preventa a través de Renault Store.
La novedad llega acompañada por una financiación exclusiva de la mano de Mobilize Financial Services, que ofrece líneas a tasa 0 para este modelo, junto con otros vehículos de la gama.
A su vez, cabe destacar que Renault aplicó para abril aumentos promedio de entre el 1% y el 2% en buena parte de su gama (como en los Kwid tanto E-Tech como térmico, Megane E-Tech y algunas versiones de Sandero, Kardian, Arkana, Oroch y Alaskan), aunque no todos los modelos registraron incrementos.
Todos los modelos que Renault ofrece en cuotas en abril de 2026
- Renault Boreal (nuevo): hasta $20.000.000 en 12 meses.
- Renault Arkana: hasta $20.000.000 en 18 meses.
- Renault Kardian: hasta $20.000.000 en 12 meses.
- Renault Kardian Evolution: hasta $12.000.000 en 36 meses.
- Renault Kwid: $12.000.000 en 24 meses.
- Renault Kangoo (furgón): hasta $11.000.000 en 24 meses.
- Renault Kangoo (pasajero): hasta $16.000.000 en 24 meses.
- Renault Oroch: hasta $16.000.000 en 24 meses.
- Renault Duster: hasta $15.000.000 en 18 meses.
- Renault Logan: hasta $13.000.000 en 18 meses.
A su vez, la marca ofrece otros modelos con financiación disponible, aunque con tasas más elevadas:
- Renault Sandero y Stepway: hasta $13.000.000 en 12 meses, con una tasa del 4,9%.
- Renault Alaskan: hasta $22.000.000 en 12 meses, con una taza del 4,9%.
- Renault Master: hasta $16.000.000 en 12 meses, con una tasa del 19,9%.
- Renault Koleos: hasta $30.000.000 en 12 meses, con una tasa del 9,9%.
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