El receso estival se prolongó de manera indefinida. En enero, cuando todavía no se habían dado a conocer las nuevas escalas del impuesto al lujo, automotrices como General Motors y Volkswagen anunciaban, en paralelo, que no retomarían la producción en sus plantas “hasta nuevo aviso”. Si bien los parates de enero son habituales, producto de las vacaciones, lo que ocurría es que no se establecía una fecha precisa de reinicio.

El motivo siempre radicó en la misma dificultad: a causa de las restricciones para girar dólares al exterior que agobiaron a la industria en 2023, varias terminales (y sus autopartistas) no pudieron saldar deudas con sus proveedores en el exterior. Según estimó Adefa, la asociación que agrupa a las terminales, la deuda comercial del sector, entre autopartistas y automotrices, ronda los US$7000 millones.

El gobierno de Javier Milei ofreció como solución adherir al Bopreal, un bono emitido por el Banco Central para cancelar la deuda de las empresas en dólares. Automotrices como Toyota lo tomaron en enero para destrabar la situación y otras, como General Motors, continúan estudiando la alternativa. Al mismo tiempo, la actividad productiva empezó a normalizarse y para marzo se prevé nuevamente plena producción, aunque con ciertos ajustes.

En Córdoba, Fiat produce el Cronos, auto más vendido en 2023

Haciendo un repaso por la situación de las diferentes terminales, en el caso de las plantas de Stellantis, tanto la de Córdoba de Fiat como la de Peugeot Citroën en El Palomar están trabajando en este momento a dos turnos, con “un ajuste de unidades a la baja” respecto de los niveles de 2023, como confirman fuentes del sector. En Córdoba, Fiat produce el Cronos -auto más vendido de los últimos tres años- y en El Palomar se hacen el Peugeot 208 y los utilitarios Peugeot Partner y Citroën Berlingo.

En Pacheco, Ford está trabajando a dos turnos y la producción de la pick up Ranger se desenvuelve con normalidad, indican desde la automotriz.

En Zárate, donde produce la pick up Hilux, el SUV SW4 y el nuevo utilitario Hiace, Toyota opera en tres turnos, con la proyección de fabricar 170.000 unidades este año, luego del récord de casi 182.000 en 2023.

Que se ajuste la cantidad a producir no es más que un síntoma del contexto actual. Las dificultades económicas que atraviesa el sector y el país repercutieron en la industria. En enero, la producción cayó un 38,8% frente a diciembre de 2023, según reportó Adefa, y los patentamientos retrocedieron 33%, el peor arranque en los últimos 20 años.

Teniendo esto en cuenta y luego de haberse vendido 449.438 unidades en 2023, las proyecciones para todo 2024 prevén en este momento una caída superior al 30% según el ritmo que traen las matriculaciones en febrero. En el sector imaginan un escenario de unos 340.000 0km, que algunos optimistas estiran a 380.000 patentamientos como número final. “Febrero viene remontando bien al día de hoy, aunque hubo menos patentamientos en relación con febrero pasado”, analizó Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina, en un reciente mano a mano con LA NACION.

La merma en las ventas podría explicar también las demoras en retomar la producción de otras automotrices.

Desde su planta en Zárate, la cual opera a tres turnos, Toyota consiguió el récord de 180.000 undades producidas en 2023; para 2024, prevén una baja de 10.000 unidades Gentileza Toyota

De las terminales que tienen sus plantas paradas, General Motors confirmó el reinicio de sus actividades para el próximo lunes 4 de marzo, fecha en la que volverá a producir el SUV Tracker, en Alvear, provincia de Santa Fe. El Tracker es el único modelo que fabricará la planta, tras el cese de producción del mediano Cruze, a fin de 2023.

En tanto, Volkswagen finalmente retomará la producción en su planta de Pacheco el lunes 11, primero a un turno, para subir en principio a dos a partir de abril. La automotriz alemana fabrica el SUV Taos y la pick up Amarok.

Por el lado de Renault, reanudó este último martes la producción en su línea de pick ups -produce las Nissan Frontier, de su aliada comercial, y Renault Alaskan-, que estuvo frenada durante febrero por falta de insumos. Las líneas de vehículos en la fábrica cordobesa de Santa Isabel (Kangoo, Sandero, Stepway y Logan) operaron con normalidad en dos turnos en este tiempo.

Volkswagen retomará la producción en Pacheco el próximo 11 de marzo

