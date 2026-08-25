Es argentino, recorrió 100.000 kilómetros en moto y cuenta la receta para vivir viajando

Ricardo Damián Lorenz, más conocido como Yago, es cordobés, tiene 38 años y a los 22 decidió irse en moto “para no volver”. Buscaba un estilo de vida diferente, alejado de los estándares tradicionales de estudiar, trabajar o hacer ambas cosas en simultáneo. Siempre fue un fanático de las motos y quería encontrar una forma de vida que le permitiera vivir de esa pasión. Con el tiempo descubrió que viajar era lo suyo y que no quería regresar a una vida convencional.

Una de sus primeras grandes travesías fue llegar en moto hasta México. Durante el recorrido atravesó distintos lugares y encontró la manera de mantenerse económicamente, por ejemplo, trabajando en restaurantes. Así, mientras viajaba, fue construyendo de a poco el estilo de vida que buscaba.

“En su momento dejé todo atrás y sigo dejando atrás cosas, porque en el viaje y en distintos lugares dejás afectos, amistades. La vida es dejar y la vida, a veces, te deja”, comentó en una charla con LA NACION.

Aproximadamente dos años después, a los 24, vivió una situación que marcó un antes y un después en su vida. Yago se encontraba en un pueblo de Guatemala llamado San Pedro La Laguna cuando, accidentalmente, tomó lugar un derrumbe en la única carretera de entrada y salida del lugar. Cuenta que, además de ayudar a otras personas en aquel entonces, la situación lo llevó a quedarse quieto y comenzar a escribir un libro. Compró cuadernos y llegó a completar tres.

En 2017 publicó un libro que cambió su vida. A partir de ahí, cuenta, empezó a tener mayor presencia con marcas y eventos y, de a poco, su sueño de vivir por y para los viajes tomaba una nueva forma.

Otra de sus pasiones es la fotografía

Dijo también, al hablar con este medio, que en los últimos 16 años desde que empezó a viajar apenas estuvo cuatro meses en el mismo lugar. Tiempo que, justamente, se instaló en Santa Cruz de la Sierra para terminar la redacción de su libro.

“Después de publicarlo, empecé a tener contacto con marcas y comencé a encontrarle un rumbo. El libro me permitió vivir bien durante un año e hice una gira por el país llevando más de 100 ejemplares en la espalda, en la moto. De hecho, soy el autor y editor independiente”, comentó Yago.

La travesía de los 100.000 kilómetros

Más adelante en su vida, se encontró con la marca china de motos Voge. En contacto con ellos, Yago tenía una moto de la competencia cuya principal característica era la durabilidad. Luego de haber tenido contacto con la Voge 300 Rally, les propuso realizar 100.000 kilómetros a bordo de la moto. En un primer momento, planteó un plazo de un año y medio, pero luego lo ajustaron y finalmente acordaron hacerlo en dos años.

Yago es oriundo de La Calera, Córdoba Julian Sarracino

“Yo pensaba que estaba bueno que alguien pruebe esa moto, más allá de que quienes piensan en comprársela no le vayan a hacer 100.000 kilómetros. Sino porque está bueno que la gente sepa que se la aguanta. Así surgió la idea”, explicó y agregó: “La gente quiere saber cómo va a envejecer y lo quiere saber ahora, no dentro de 10 años”.

Así fue como inició “Anatomía de la Resistencia”, un viaje a bordo de la Voge 300 Rally, moto con la que se enfrentó a distintos escenarios: desde temperaturas bajo cero y barro con nieve derretida a ríos de agua helada, combustibles de rara prosedencia y dificultades para cruzar el Amazonas. Partió desde la Argentina y la travesía llegó hasta Colombia.

Así luce el tablero de la moto del desafío Julian Sarracino

“Esta iniciativa nos permite contar Voge desde un lugar diferente: no solo desde las características de nuestros productos, sino desde las experiencias que pueden generar. Los 100.000 kilómetros de Yago son una historia auténtica que nos permite conectar con los usuarios de una manera relevante y tangible”, señaló Carolina Maceda, gerente de Marketing de Voge Argentina.

El resultado fue exitoso y, como parte de la acción, se realizó una muestra en la galería ArtexArte, donde se exhibieron distintos aspectos del viaje y la experiencia de los 100.000 kilómetros recorridos.