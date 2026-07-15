¿Está prohibido usar auriculares mientras se maneja un auto? Qué dice la ley

Según informa la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la aptitud para conducir no debe evaluarse únicamente en función de la capacidad auditiva. Es decir, si bien la audición es importante al momento de conducir, la falta parcial de ella no constituye un impedimento para manejar.

En la disposición 300/2025, la ANSV señala que “la aptitud para conducir no debe basarse exclusivamente en la capacidad auditiva de la persona, sino en criterios de idoneidad funcional”. De este modo, la discapacidad auditiva, por sí sola, no constituye un impedimento para acceder a una licencia de conducir.

La audición suele ser evaluada tanto para obtener la licencia de conducir como para renovarla shutterstock

De todos modos, la posibilidad de obtener la licencia depende de una evaluación médica en determinados casos. La disposición previamente mencionada establece que quienes presenten una pérdida auditiva superior al 45%, determinada mediante una audiometría tonal —con o sin audífono o implante coclear—, así como las personas con hipoacusia severa bilateral o anacusia, deben atravesar una instancia de valoración específica para definir si se encuentran en condiciones de conducir.

Si esa evaluación resulta favorable y se otorga la licencia, la normativa dispone que el vehículo debe contar con ambos espejos retrovisores exteriores y un espejo interior panorámico o adaptado.

Aunque la disposición de la ANSV fija los lineamientos generales para todo el país, cada municipio o jurisdicción puede establecer requisitos complementarios para la emisión de la licencia o para la circulación. Por ese motivo, siempre es recomendable consultar la normativa vigente en el lugar de residencia.

Entonces, ¿los auriculares están permitidos?

Aunque una discapacidad auditiva no impide necesariamente conducir, quienes no presentan esta condición deben evitar cualquier situación que reduzca su capacidad para percibir los sonidos del entorno.

En ese sentido, el Curso Nacional de Educación Vial Digital, difundido años atrás por el entonces Ministerio de Transporte (actual Secretaría de Transporte), desaconseja el hecho de conducir con auriculares o con música a un alto volumen.

Además de estar desaconsejado por razones de seguridad, su uso está prohibido por la ley Jinga - Shutterstock

El organismo señala que una buena audición es tan importante como una correcta visión, ya que permite anticipar situaciones de riesgo a través de sonidos como bocinas, campanillas de paso a nivel, sirenas o el chirrido de los neumáticos, entre otros.

Y dentro del marco legal, la Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece en su artículo 48, inciso “X”, que está prohibido “conducir utilizando auriculares y sistemas de comunicación de operación manual continua”.

A su vez, el artículo 77 de la misma norma, que enumera las faltas graves, incluye en su inciso “Q” la conducción de vehículos utilizando auriculares, sistemas de comunicación de operación manual continua y/o pantallas o monitores de video, VHF, DVD o dispositivos similares ubicados en el habitáculo del conductor.