Así es el SUV de una marca francesa que promete ganar mercado en su segmento: anda muy bien en ciudad y también en ruta

Hace un tiempo que Renault está mostrando una nueva imagen. De alguna forma, parece estar dejando atrás los modelos de apariencia low-cost y se está volcando a autos que realmente merecen ser tenidos en cuenta. Arkana, Koleos y hasta Kardian forman parte de esa transformación, que además es acompañada por los modelos electrificados.

Hace tiempo se lanzó oficialmente el Boreal, el nuevo SUV para el segmento C, que se encuadra perfectamente dentro de esta transformación: una estética seductora, calidad de componentes, muchísimo equipamiento y una mecánica probada.

Importado de Brasil, se ofrece en tres niveles de equipamiento: Evolution, Techno e Iconic. La última fue la que evaluamos.

A primera vista, el Boreal sorprende con un diseño muy moderno, elegante y sofisticado, con un planteo de líneas rectas y formas geométricas; no exageramos si decimos que es sin duda el modelo más atractivo de la marca. Ya desde el frente, donde destaca la gran parrilla con una trama de pequeños diamantes que parecen flotar alrededor del nuevo emblema Nouvel’R de la marca. Las ópticas (toda la iluminación es en LED) presentan una forma escalonada, con un trazo más afilado que se extiende hacia el paragolpes.

Largo: 4,556 m

Ancho s/c espejos: 1,842/2,082 m

Alto: 1652 m

Distancia entre ejes: 2,702 m

Capacidad del baúl: 586 a 1770 L

Capacidad del tanque: 50 L

Despeje: 213 mm

Neumáticos: 205/55 R19″

Peso en orden de marcha: 1438 kg

Lateralmente se nota un trabajo aerodinámico minucioso. La línea de cintura es alta y ascendente, lo que le otorga una postura atlética. Las superficies laterales no son planas; juegan con luces y sombras gracias a una nervadura que nace en las puertas delanteras y muere sobre los guardabarros traseros, ensanchando visualmente el auto. Las llantas de 19” con terminación bitono llenan los pasarruedas, evitando ese efecto de “rueda chica” que a veces castiga a los vehículos de esta silueta. Otros detalles: los pasarruedas tienen unos apliques plásticos con pequeños difusores de aire; los embellecedores de las puertas lucen un facetado en capas; las manijas de las puertas traseras están integradas al costado de las ventanillas, y en el pilar C otro aplique en gris mate.

Atrás aparece nuevamente una tira en negro que atraviesa todo el portón trasero uniendo los faros (sobresalen de la carrocería) y que sirve para acentuar el ancho del vehículo, una solución que hoy es tendencia pero que aquí se siente integrada y no forzada.

Así en el interior del Boreal

Por dentro, el Boreal exhibe materiales y terminaciones de mucha calidad: no hay plásticos duros sino inyectados y recubrimientos con texturas blandas, apliques que simulan aluminio cepillado y una iluminación ambiental LED que el conductor puede personalizar según su estado de ánimo a través del sistema Multi-Sense.

La disposición (instrumental, tablero y multimedia) está orientada hacia el conductor. En la amplia consola central aparece una selectora tipo e-shifter y el volante multifunción tiene comandos retroiluminados. Las butacas ofrecen una sujeción lateral excelente sin ser demasiado rígidas (la memoria se maneja desde la pantalla). En la hilera trasera brinda una muy buena habitabilidad como para que dos adultos de contextura grande puedan viajar con total comodidad. ¡Ah! Y el baúl (con apertura eléctrica) tiene una capacidad enorme: 586 L estirable a 1170 L.

Pura tecnología en el interior del Renault Boreal

La posición de manejo y la visibilidad hacia el exterior son óptimas.

En términos de equipamiento de confort cuenta con climatizador automático bizona, cargador inalámbrico de celulares, cuatro puertos USB-C, cámara 360°, butacas delanteras con regulación eléctrica (la del conductor tiene masajeador), sonido premium Harman Kardon (fue desarrollado nada menos que junto con Jean Michel Jarre), cámara de retroceso, sensores de estacionamiento, iluminación ambiental, techo panorámico y dos pantallas con sistema multimedia OpenR Link (es fluido, no presenta lag y su interfaz es tan intuitiva como la de un smartphone de alta gama) que integran un panel de instrumentos digital de 10” y una multimedia central de la misma dimensión compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

Amplio interior en el Renault Boreal

Además, viene con Google integrado (cuenta con tres años de servicios conectados gratuitos) desde el cual se puede acceder a más de 100 apps a través de Google Play, navegar en tiempo real con Maps o usar Google Assistant para interactuar con el vehículo.

El Boreal llega con una dotación de seguridad realmente muy alta. Además de todos los elementos convencionales (6 airbags, anclajes Isofix, controles de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendiente, frenos a discos con ABS Y EBD, etcétera), incorpora un paquete de asistencias a la conducción de última generación, que incluye frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo con función Stop&Go, alerta de cambio de carril con mantenimiento activo, luces altas automáticas que evitan el encandilamiento de quienes vienen de frente, frenado autónomo de emergencia, sensor de fatiga, reconocimiento de señales de tránsito, monitor de punto ciego y varios más.

En equilibrio

Debajo del capot encontramos al conocido y siempre confiable motor turbo naftero de 4 cilindros en línea y 16 válvulas 1.3 TCe. Este impulsor, fruto de la alianza con Daimler, entrega 156 CV a 5500 rpm y 27,5 kgm (270 Nm) de torque desde 1600 rpm, y se acopla a una transmisión automática EDC de doble embrague húmedo con 6 velocidades; la tracción es delantera.

Ofrece cinco modos de conducción: Eco, Confort, Sport, Smart y Personal.

Motor: naftero con turbo

Cilindros: 4 en línea

Válvulas: 16

Cilindrada: 1333 cc

Potencia del motor: 156 CV a 5500 rpm

Torque: 27,5 kgm desde 1600 rpm

Caja: automática de doble embrague y 6 marchas

Tracción: delantera

Dirección: asistida eléctricamente

Es una mecánica que le calza muy bien a este Boreal, pues tiene un comportamiento realmente destacable tanto en el tránsito como cuando se lo conduce en largas distancias. Hay buena potencia y mucho par desde muy abajo, que son muy bien administrados por la transmisión que es rápida y precisa (solo muestra un pequeño delay cuando se lo pisa de golpe desde cero). Entonces, en ese combo de respuesta y rendimiento encontramos uno de los puntos fuertes de este Boreal.

Yendo a la performance acelera de 0 a 100 km/h en 10 segundos, la recuperación de 80 a 120 km/h se da en 6,8 s y la velocidad máxima está limitada a 180 km/h. Los consumos son muy buenos, con promedios de 8 L/100 km en ciudad y de 6,8 L/100 km en ruta a 130 km/h.

El confort de marcha es excepcional y se ve muy favorecido tanto por la impecable insonorización como por el esquema de suspensiones, que están calibradas en el punto justo: ni demasiado blandas ni tampoco duras. Esto hace que el coche absorba sin inconvenientes las irregularidades del terreno y que permita incursionar en distintos terrenos sin inconvenientes.

El Renault Boreal exhibe línea muy modernas

Por otra parte, se comporta muy bien en todas las condiciones de manejo: en ciudad es un placer conducirlo (por su agilidad y suavidad) y en la ruta se lo siente aplomado y firme en rectas y en curvas rápidas la carrocería se inclina lo justo y la dirección, con asistencia eléctrica variable, transmite la información necesaria a las manos del conductor.

Claramente, este Boreal llegó para competir de igual a igual contra los mejores de su segmento.