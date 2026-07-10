Las motos “ganadoras”: cada vez se venden más porque generan bajos costos y eluden más fácil el tránsito

Resuena con fuerza la idea de que el mercado de las motos atraviesa un gran momento y los números lo respaldan: durante el primer semestre del año se comercializaron 440.190 unidades, un 43,8% más que en el mismo período de 2025, según datos de la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Y si bien el grueso de las ventas sigue concentrado en las motos de baja cilindrada, hay un segmento que, según referentes de la industria, muestra uno de los mayores potenciales de crecimiento y ya se consolida como una tendencia no sólo en la Argentina, sino también a nivel mundial: los scooters.

Los scooters registraron este año un fuerte crecimiento en su participación dentro del mercado

En la Argentina, esta categoría viene ganando cada vez más terreno. “Este segmento viene registrando un protagonismo histórico en el mercado local y consolidando un rol estratégico dentro del sector de los motovehículos”, afirmó Pablo Di Lella, director comercial de Grupo La Emilia, en diálogo con LA NACION.

Según el ejecutivo, la participación de este segmento pasó de rondar históricamente el 2% a representar el 3,51% del total de patentamientos. Los datos de Acara respaldan esa tendencia: durante el primer semestre de 2026 se comercializaron 8967 unidades, frente a las 7244 registradas en el mismo período de 2025, lo que representa un crecimiento interanual del 23,8%.

A su vez, Di Lella analizó la distribución geográfica de esta tendencia tras decir que “el patentamiento de este tipo de motos registra una concentración cercana al 40% en Buenos Aires (Área Metropolitana de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires)”.

“Esto se explica de manera directa por las dinámicas de movilidad propias de las zonas con alta densidad demográfica: la necesidad crítica de optimizar los tiempos de traslado, esquivar la congestión en accesos clave, mitigar los elevados costos de mantenimiento del automóvil y resolver las crecientes dificultades de estacionamiento en centros comerciales y financieros”, agregó.

La facilidad de conducción es su principal punto fuerte

En la misma línea, Matías Ríos, senior manager de marcas premium en Grupo Corven, sostuvo que el segmento atraviesa un momento de expansión impulsado por un cambio en los hábitos de movilidad. “Hoy vemos al segmento de scooters con una dinámica positiva y con mucho potencial dentro del mercado de las dos ruedas. Más que pensar sólo en una tendencia coyuntural, creemos que hay un cambio en la forma en que muchas personas eligen moverse, especialmente en entornos urbanos, donde se valoran cada vez más la practicidad, la facilidad de manejo, el bajo costo de mantenimiento y la comodidad para el uso diario”, explicó.

De hecho, una de las marcas que refleja ese crecimiento es Kymco, que cerró 2025 nuevamente como líder del mercado de scooters en la Argentina con 3200 unidades patentadas y seis años consecutivos al frente del segmento.

“Para nosotros, eso confirma que el scooter dejó de ser una opción de nicho para consolidarse como una solución real de movilidad urbana. Tiene una gran capacidad para atraer a nuevos usuarios porque elimina muchas de las barreras de entrada que tradicionalmente existían. Además, hoy hay una oferta mucho más amplia, capaz de responder a distintas necesidades y perfiles de usuarios”.

Los motivos detrás del crecimiento de los scooters

El perfil del usuario se amplió considerablemente en los últimos años, según el senior manager de marcas premium en Grupo Corven. Hoy ya no se trata únicamente de un vehículo asociado a la comodidad, sino que atrae tanto a jóvenes que dan sus primeros pasos en el mundo de las dos ruedas como a usuarios experimentados que priorizan la practicidad para sus desplazamientos diarios.

Y sin dudas, uno de sus principales atributos es la facilidad de conducción, ya que cuentan con transmisión automática y una posición de manejo cómoda, lo que simplifica el uso diario, especialmente en entornos urbanos.

Pese a que se trata de un segmento al alza, también existe la otra cara de la moneda que son sus contras o sus limitaciones que deben ser mencionadas.

La capacidad de carga bajo el asiento es otro de sus principales puntos fuertes

“Como contrapartida, los scooters presentan algunas limitaciones: están más orientados al uso urbano, por lo que ofrecen un menor desempeño en viajes largos y fuera del asfalto, además de resultar menos atractivos para quienes buscan una experiencia de conducción más deportiva”, analizó Ríos.

A modo de conclusión, Di Lella también se refirió a las principales limitaciones de este tipo de vehículos: “El tamaño de las llantas en las versiones puramente urbanas está optimizado para el asfalto regular de las ciudades, por lo que pueden percibir más las imperfecciones severas del camino. Por este motivo, la recomendación técnica es evaluar el uso principal: para perímetros urbanos acotados, las cilindradas bajas o medias ofrecen un rendimiento impecable; mientras que para vías rápidas o autopistas suburbanas, lo ideal es optar por la estabilidad y prestaciones de seguridad activa que brindan los maxiscooters”.