Estas fueron las ventas de autos de julio

Los patentamientos de vehículos ascendieron a 43.758 unidades en julio, lo que representó una variación del -4,86% respecto del mes pasado y del -29,56% en comparación con el mismo mes del año último, según los datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

En lo que va del año, los patentamientos de 0km acumularon 336.316 unidades, un número que representa una variación de -12,13% respecto del mismo período del año último.

Cuáles fueron los autos más vendidos en julio de 2026

El auto más vendido de julio fue el TOYOTA HILUX, modelo que registró 2812 ventas, logrando un acumulado anual de 18431. En el segundo lugar se posicionó el FIAT CRONOS, auto que registró 2122 ventas en julio y 14276 en el acumulado. Para cerrar el podio se ubicó el FORD RANGER con 1768 cómputos, provocando un acumulado de 12226.

Toyota Hilux

De esta manera

así quedó configurado el ranking de los más vendidos en julio:

TOYOTA HILUX: 2812

FIAT CRONOS: 2122

FORD RANGER: 1768

FORD TERRITORY: 1564

TOYOTA YARIS CROSS: 1339

VOLKSWAGEN TERA: 1199

PEUGEOT 208: 1190

VOLKSWAGEN AMAROK: 1178

TOYOTA YARIS: 1101

CHEVROLET TRACKER: 1007

Ahora bien, si se analiza sólo el acumulado anual, el ranking quedó elaborado de la siguiente manera:

TOYOTA HILUX: 18431

FIAT CRONOS: 14276

PEUGEOT 208: 12744

FORD RANGER: 12226

FORD TERRITORY: 12192

VOLKSWAGEN TERA: 9464

VOLKSWAGEN AMAROK: 9294

CHEVROLET TRACKER: 8646

CHEVROLET ONIX: 8218

TOYOTA YARIS: 7184

En cuánto al análisis de las terminales, TOYOTA fue la que más autos comercializó en el acumulado del 2025 con 45830 registros. Le sigue VOLKSWAGEN con 43105 y como tercera se ubica FIAT con 39660 matriculaciones en lo que va del año.

Por otro lado, también si se hace un análisis anual pero de las marcas de autos con más ventas en el acumulado anual, el ranking queda configurado de la siguiente manera: