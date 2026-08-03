Estas fueron las ventas de autos de julio

Todos los datos correspondientes a las ventas de vehículos del mes
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Los patentamientos de vehículos ascendieron a 43.758 unidades en julio, lo que representó una variación del -4,86% respecto del mes pasado y del -29,56% en comparación con el mismo mes del año último, según los datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
En lo que va del año, los patentamientos de 0km acumularon 336.316 unidades, un número que representa una variación de -12,13% respecto del mismo período del año último.
Cuáles fueron los autos más vendidos en julio de 2026
El auto más vendido de julio fue el TOYOTA HILUX, modelo que registró 2812 ventas, logrando un acumulado anual de 18431. En el segundo lugar se posicionó el FIAT CRONOS, auto que registró 2122 ventas en julio y 14276 en el acumulado. Para cerrar el podio se ubicó el FORD RANGER con 1768 cómputos, provocando un acumulado de 12226.
De esta manera
así quedó configurado el ranking de los más vendidos en julio:
- TOYOTA HILUX: 2812
- FIAT CRONOS: 2122
- FORD RANGER: 1768
- FORD TERRITORY: 1564
- TOYOTA YARIS CROSS: 1339
- VOLKSWAGEN TERA: 1199
- PEUGEOT 208: 1190
- VOLKSWAGEN AMAROK: 1178
- TOYOTA YARIS: 1101
- CHEVROLET TRACKER: 1007
Ahora bien, si se analiza sólo el acumulado anual, el ranking quedó elaborado de la siguiente manera:
- TOYOTA HILUX: 18431
- FIAT CRONOS: 14276
- PEUGEOT 208: 12744
- FORD RANGER: 12226
- FORD TERRITORY: 12192
- VOLKSWAGEN TERA: 9464
- VOLKSWAGEN AMAROK: 9294
- CHEVROLET TRACKER: 8646
- CHEVROLET ONIX: 8218
- TOYOTA YARIS: 7184
En cuánto al análisis de las terminales, TOYOTA fue la que más autos comercializó en el acumulado del 2025 con 45830 registros. Le sigue VOLKSWAGEN con 43105 y como tercera se ubica FIAT con 39660 matriculaciones en lo que va del año.
Por otro lado, también si se hace un análisis anual pero de las marcas de autos con más ventas en el acumulado anual, el ranking queda configurado de la siguiente manera:
- TOYOTA: 45830
- VOLKSWAGEN: 43105
- FIAT: 39660
- FORD: 31112
- CHEVROLET: 27490
- PEUGEOT: 23379
- RENAULT: 22973
- CITROEN: 12663
- BYD: 9266
- JEEP: 8400