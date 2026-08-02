Cómo anda el nuevo y llamativo todoterreno chino con formato Boxy

El regreso de los todoterreno old school parece ser un hecho. Apalancados en el tan en boga formato Boxy que años atrás fue característico de modelos icónicos (Jeep Wrangler, Land Rover Discovery) hoy son parte de un fenómeno global en el que aparecen el Ford Bronco o el Suzuki Jimny para demostrarlo.

La industria china no quiso quedar fuera de esa moda y hace unos años respondió con Tank, la marca del conglomerado Great Wall Motor Company (GWM) creada específicamente para vehículos con vocación off-road. Luego se sumaron otros como los Jetour T1 y T2 o el BAIC BJ30, por citar solo dos.

GWM es uno de los grupos automotrices más grandes del gigante asiático y reparte sus modelos entre varias marcas según especialidad: Great Wall para pickups, Ora para eléctricos y Haval para SUV convencionales.

En la Argentina la compañía opera desde 2018 de la mano del Grupo Antelo, y en su portafolio por ahora solo aparece el Tank 300, la variante de acceso a la gama y perteneciente al segmento C. Se comercializa en una única versión y esta es nuestra evaluación.

El interior del modelo no tiene nada que ver con un 4x4

La primera impresión es de imponencia y está dada, precisamente, por la carrocería: un diseño de ángulos duros, capot y techo prácticamente horizontales, parabrisas casi vertical y una superficie acristalada que ocupa buena parte del lateral, en clara referencia a los todoterreno clásicos. barras de techo, amplios estribos, guardabarros ensanchados y paragolpes de gran volumen completan una postura robusta que no busca disimular su vocación aventurera.

Y no es solo una cuestión de estilo: con 4,76 m de largo, 1,93 m de ancho, 1,903 m de alto y 2,75 m de distancia entre ejes, tiene un porte que se hace notar en cualquier escenario.

Puertas adentro, queda claro que el planteo es bien al estilo chino. Esto, porque las marcas del gigante asiático se han acostumbrado a sorprendernos con cabinas con aire premium independientemente del tipo de vehículo del que se trate.

Largo: 4,76 m

Ancho: 1,93 m

Alto: 1,903 m

Distancia entre ejes: 2,75 m

Despeje: 224 mm

Ángulo de ataque: 34°

Ángulo de salida: 33°

Capacidad del baúl: 400-1635 L

Capacidad del tanque: 70 L

Peso: 2552 kg

Neumáticos: 265/65 R17″

Viéndolo en detalle, encontramos una posición de manejo muy elevada, mayor, incluso, que en una pickup mediana; gran visibilidad hacia el exterior dada por las enormes superficies vidriadas, y lugar para que cinco adultos viajen cómodos; además, hay un buen baúl de 400 L que se puede expandir a 1635 L.

Los materiales y terminaciones son muy buenos (plásticos blandos, cuero, texturas suaves) y los controles mezclan teclas, botones y diales con mandos digitales y su disposición está planteada para quedar al alcance del conductor; de hecho, el gran tablero completamente digital de 12,3” es un gran hallazgo pues permite una lectura fácil y rápida.

La lista de equipamiento no deja nada descuidado: techo panorámico, climatizador de dos zonas, tapizados en cuero ecológico, butacas delanteras con ajuste eléctrico, calefacción y ventilación, cámara 360°, sensores de estacionamiento en ambos extremos, sonido Infinity con subwoofer y salidas USB tipo A y C repartidas por la cabina. Incluso suma curiosidades poco habituales en la categoría, como indicadores de altitud, presión atmosférica e inclinación del vehículo.

La parte de infotainment está cubierta gracias a una pantalla táctil de 12,3” compatible con Android Auto y Apple CarPlay mediante Bluetooth, y sonido premium Infinity.

Destaca, igualmente, en lo que se relaciona con la seguridad; y ahí la lista es muy completa, ya que dispone de 6 airbags, controles de estabilidad y tracción, ayuda de arranque y descenso en pendiente, anclajes Isofix, etcétera. Y un paquete de asistencias a la conducción que incluye control crucero adaptativo, alerta y asistente de cambio de carril, lector de señales de tránsito, frenado autónomo de emergencia, asistente para atasco en el tránsito, luces altas inteligentes y más. De ahí que haya recibido 5 estrellas en las evaluaciones que le hicieron en NCAP Australasia.

Pensando en el fuera de pista

El corazón de este Tank 300 es un bloque turbonaftero de 2.0 L de cilindrada, 4 cilindros en línea y 16 válvulas, que genera 220 CV a 5500 rpm y 380 Nm de par desde las 1800 y hasta 3600 rpm, acoplado a una caja automática ZF de 8 marchas. La tracción, obviamente, es 4x4 con reductora y bloqueo de diferencial.

Hay un gran acierto de la marca en este combo, ya que el propulsor se caracteriza por una entrega progresiva y la caja lo va acompañando con velocidad y fluidez. Por eso, en ciudad trabaja muy relajado y en ruta a 120 km/h no pasa de las 2100 rpm (la octava es un gran acierto). Se lo siente ágil, de buenas respuestas y con potencia suficiente como moverse de manera cotidiana como para salir a la ruta y encarar viajes sin complicaciones.

Motor: turbonaftero

Cilindros: 4 en línea

Válvulas: 16

Cilindrada: 1989 cc

Potencia: 217 CV a 5500 rpm

Par: 38,7 kgm entre 1800 y 3600 rpm

Caja: automática de 8 marchas

Tracción: 4x4

Dirección: asistida eléctricamente

La performance es acorde con lo esperable: acelera de 0 a 100 km/h en 10,1 segundos; recupera de 80 a 120 km/h en 8,2 segundos y alcanza una velocidad máxima de 175 km/h. No está mal si tenemos en cuenta el formato cuadrado y que pesa más de 2500 kg...

Los consumos no son de los más austeros del segmento (la aerodinámica no es lo suyo) con valores de 8,5 L/100 km en ciudad, 10,5 L/100 km en uso combinado y 12,3 L/100 km en ruta, con un tanque de 70 litros de capacidad.

Párrafo aparte para el fuera de pista. Además de ofrecer siete programas de conducción para distintos terrenos (estándar, nieve, normal, baches, rocas, montaña y barro) tiene reductora y bloqueo de diferencial delantero y trasero para ir jugando con los tres modos de tracción (2H, 4H y 4L). Como si fuera poco, tiene un despeje de 224 milímetros y ángulos de ataque y salida de 34° y 33°, respectivamente. Y un detalle más: viene con el llamado Tank Turn, sistema que frena la rueda trasera interior para reducir el radio de giro en maniobras extremas.

Dinámicamente se siente equilibrado, aunque con cierta tendencia al rolido (debido a ser tan alto) cuando se hacen manionbras bruscas en velocidad (nada que no se pueda corregir con la dirección que, dicho sea de paso, permite ajustarla en tres niveles).

Y un último detalle: sorprende gratamente el confort de marcha de este Tank 300. Además de ser extremadamente silencioso, tiene una calibración de suspensiones muy bien pensada (delantera independiente tipo McPherson y trasera Multilink) y neumáticos de perfil alto (265/65 R17”), que hacen que cuando se circula en asfalto no muestre la dureza ni los rebotes típicos de los 4x4 puros; asimismo, en caminos irregulares todo el conjunto se encarga de absorber las irregularidades sin problemas.

El precio es de US$50.900.