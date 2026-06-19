Estas son las motos 0km más baratas en junio de 2026: se consiguen todas por menos de $3 millones

Este año promete ser bueno en términos de ventas de motos 0km en la Argentina, ya que entre enero y mayo se comercializaron 369.468 unidades, un 43% más que en el mismo período del año anterior, cuando se habían vendido 258.057, según datos de la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Con estos números, el año promete cerrar, según los especialistas, por encima de las 800.000 unidades vendidas. Incluso, algunos se atreven a proyectar que el año próximo, pese a tratarse de un año electoral, podría superarse la barrera del millón de motos comercializadas.

Durante los primeros cinco meses del año, las ventas de motos 0km crecieron más de un 40% Nalidsa - Shutterstock

De ese total de ventas, cerca del 80% corresponde a motos de baja cilindrada, que representan una alternativa económica de movilidad para muchas personas y, en numerosos casos, también una herramienta de trabajo.

Por ello, resulta útil conocer cuáles son las 10 motos 0km más baratas de junio. Para este listado se tomaron los precios de lista vigentes y se consideró únicamente la versión más económica de cada modelo.

Mondial LD 110 Max RT: $1.638.990

$1.638.990 Keller Crono Classic Eco 110: $1.679.775

$1.679.775 Corven Energy 110: $1.734.990

$1.734.990 Motomel Blitz base: $1.800.000

$1.800.000 Corven Mirage 110: $1.811.990

$1.811.990 Zanella ZB 110 ST: $1.836.822

$1.836.822 Gilera Smash VS: $1.840.000

$1.840.000 Zanella DUE 110 ST: $1.854.990

$1.854.990 Mondial W150 Cafe Racer: $2.200.990

$2.200.990 Keller Stratus Eco 150: $2.224.822

La Mondial LD 110 Max RT es la moto más económica de las listas de precios relevadas

También aparecen otros modelos que, si bien tienen un precio inferior a los $3.000.000, no lograron ingresar al ranking de las 10 motos más accesibles del mercado.

Entre ellas se encuentran: la Mondial RD 150 RT, con un valor de $2.298.990; Mondial Dax 70, a $2.338.990; Corven Hunter 150, a $2.370.990; TVS Neo NX, a $2.389.856; Corven DX 70, a $2.407.990; Motomel S2, a $2.590.000; Gilera VC 150, a $2.680.000; Zanella ZB 125 Z3 Sport, a $2.698.990; Keller Sygnus 150, a $2.700.896; Keller Miracle 150, a $2.702.127; Keller Exotic 150, a $2.782.864; y la Corven Triax 150, cuyo precio asciende a $2.903.990.

Las motos más vendidas en el acumulado anual

Por otro lado, más allá de los precios, estos fueron los 10 modelos que más ventas registraron en la Argentina entre enero y mayo, un ranking que refleja cuáles son las motos más elegidas por los usuarios en el mercado local:

Honda Wave 110S: 34.997 (ventas)

34.997 (ventas) Gilera Smash: 32.616

32.616 Keller KN110-8: 32.069

32.069 Motomel B110: 24.375

24.375 Corven Energy 110: 21.587

21.587 Mondial LD 110 Max: 13.878

13.878 Motomel S2 150: 8001

8001 Zanella ZB 110: 6923

6923 Honda GLH 150: 6153

6153 Motomel CX 150: 6131

La Honda Wave es el modelo con más ventas en el acumulado anual