Estas son las motos 0km más baratas en junio de 2026: se consiguen todas por menos de $3 millones

Cuáles son las 10 motos más económicas del mercado local, según los precios de lista oficiales de cada marca
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Este año promete ser bueno en términos de ventas de motos 0km en la Argentina, ya que entre enero y mayo se comercializaron 369.468 unidades, un 43% más que en el mismo período del año anterior, cuando se habían vendido 258.057, según datos de la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
Con estos números, el año promete cerrar, según los especialistas, por encima de las 800.000 unidades vendidas. Incluso, algunos se atreven a proyectar que el año próximo, pese a tratarse de un año electoral, podría superarse la barrera del millón de motos comercializadas.
De ese total de ventas, cerca del 80% corresponde a motos de baja cilindrada, que representan una alternativa económica de movilidad para muchas personas y, en numerosos casos, también una herramienta de trabajo.
Por ello, resulta útil conocer cuáles son las 10 motos 0km más baratas de junio. Para este listado se tomaron los precios de lista vigentes y se consideró únicamente la versión más económica de cada modelo.
- Mondial LD 110 Max RT: $1.638.990
- Keller Crono Classic Eco 110: $1.679.775
- Corven Energy 110: $1.734.990
- Motomel Blitz base: $1.800.000
- Corven Mirage 110: $1.811.990
- Zanella ZB 110 ST: $1.836.822
- Gilera Smash VS: $1.840.000
- Zanella DUE 110 ST: $1.854.990
- Mondial W150 Cafe Racer: $2.200.990
- Keller Stratus Eco 150: $2.224.822
También aparecen otros modelos que, si bien tienen un precio inferior a los $3.000.000, no lograron ingresar al ranking de las 10 motos más accesibles del mercado.
Entre ellas se encuentran: la Mondial RD 150 RT, con un valor de $2.298.990; Mondial Dax 70, a $2.338.990; Corven Hunter 150, a $2.370.990; TVS Neo NX, a $2.389.856; Corven DX 70, a $2.407.990; Motomel S2, a $2.590.000; Gilera VC 150, a $2.680.000; Zanella ZB 125 Z3 Sport, a $2.698.990; Keller Sygnus 150, a $2.700.896; Keller Miracle 150, a $2.702.127; Keller Exotic 150, a $2.782.864; y la Corven Triax 150, cuyo precio asciende a $2.903.990.
Las motos más vendidas en el acumulado anual
Por otro lado, más allá de los precios, estos fueron los 10 modelos que más ventas registraron en la Argentina entre enero y mayo, un ranking que refleja cuáles son las motos más elegidas por los usuarios en el mercado local:
- Honda Wave 110S: 34.997 (ventas)
- Gilera Smash: 32.616
- Keller KN110-8: 32.069
- Motomel B110: 24.375
- Corven Energy 110: 21.587
- Mondial LD 110 Max: 13.878
- Motomel S2 150: 8001
- Zanella ZB 110: 6923
- Honda GLH 150: 6153
- Motomel CX 150: 6131
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