En España está prohibido circular con el auto sucio y en una ciudad de Canadá, dejar cualquier vehículo cerrado con llave puede ser peligroso para turistas y vecinos. Son normas. Algunas, obligatorias; otras no tanto. Pero si bien en algunos casos no hay una ley que lo implique, la gente sabe qué es lo que tiene que hacer. Está implícito.

Pero por otro lado, hay cosas que las demanda la ley y pueden implicar multas. Muchas son tradiciones, leyes antiguas que quedaron vigentes y no corresponden a los tiempos que corren. Otras no. Más allá de cualquier discusión que se pueda tener al respecto, hay que cumplirlas o, si no, pagar la multa correspondiente. Son raras, extrañas e incluso absurdas. Pero son normas en fin.

Hay que cerrar el auto con llave

Por ejemplo, en Australia es ilegal no cerrar con llave un auto. No importa si “son cinco minutos y regreso” o si es el barrio más tranquilo de la zona. Hay que pasar la llave. Si no, las multas pueden llegar a los 2200 dólares australianos.

En la Isla del Príncipe Eduardo todavía es obligatorio tocar bocina cuando se rebasa a un vehículo Imagen de archivo

Dentro de la línea de lo absurdo está lo que ocurre en la Isla del Príncipe Eduardo en Canadá. Allí, cada vez que se rebasa -maniobra que consiste en exceder a otro vehículo que circula delante de nosotros y en el mismo sentido, pero a una velocidad inferior a un auto-, es obligatorio tocar la bocina. Es por ley y si bien no es de las reglas que se cumplen y sancionan a rajatabla, tranquilamente puede conllevar una multa si alguien no lo hace.

No vale “pistear”

Un poco más abajo está Estados Unidos donde en Derby, Kansas, no se puede quemar caucho. En realidad, no se puede hacer ruido con las ruedas. Según una legislación del estado, el sonido que deviene de las gomas al frenar (en realidad, está aplicado a competencias de resistencia pero es el mismo ruido) incumbe dentro de lo que allí llaman como “ruedas chirriantes” y puede derivar en una multa de US$500 o hasta 30 días de prisión.

En Tailandia está prohibido conducir cualquier vehículo sin remera Imagen de archivo

Manejar, siempre con remera

Para el siguiente caso hay que viajar un poco más e ir a Tailandia. Últimamente, muy de moda entre turistas y viajeros. Es, además, un lugar caluroso y húmedo pero que tiene una norma muy extraña: está prohibido manejar una bicicleta, auto, moto o scooter sin remera. Allí no solo es considerado de mala educación sino también ilegal.

Como mención de honor aparece Dubai. Así como en zonas rurales los animales de campo tienen prioridad de paso, en la zona desértica los camellos son los primeros que deben pasar, mucho antes que un auto, moto o cualquier medio de transporte.

En Australia, quienes no trabajen en el sector deben aclarar por qué se transportan las papas en caso de que excedan el límite establecido Imagen de archivo

No se pueden llevar papas en el baúl

Entre tanto, para concluir con la lista de las absurdas, las dos más destacadas. Desde 1946, rige en Australia una ley que le impide a los automovilistas que no pertenezcan a la Potato Marketing Corporation a transportar más de 50kg de papas en el auto. Y si bien es algo tan preciso, los agentes de tránsito tienen permitido estimar el peso a través de la observación, sin necesidad de recurrir a una balanza.

Quedarse sin nafta es una infracción

Para los alemanes, tener el tanque lleno es una cuestión de previsibilidad y parar al costado de una ruta es extremadamente peligroso. Muchos de sus caminos no tienen límite de velocidad y para impedir que ocurran accidentes, obligan a todos sus conductores a tener el tanque con el combustible necesario. Quedarse sin nafta en el medio de un viaje puede conllevar a una multa de hasta 70 euros.

La seguridad es lo primero

Todas las mencionadas anteriormente son normas que si bien existen por ley, no suelen ser aplicadas. Son testigo de una legislación vieja con poca practicidad en la actualidad y, claro, una más absurda que la otra (a excepción de la alemana). Pero hay otras que son cuestiones de seguridad exclusivamente e incluso que tienen raíz en lo ambiental.

Por ejemplo, en Sudáfrica hay mucha preocupación por la inseguridad por lo que, si bien no es una ley, se aconseja que en caso de sufrir un desperfecto técnico se espere dentro del vehículo. Salir a revisarlo puede derivar en un robo o que otro conductor golpee al auto a la pasada.

No lavar el auto en casa

En Suiza pasa algo estrictamente ambiental y existe una ley que prohíbe lavar el auto en casa. Lo que se busca es evitar que se contamine el agua del sistema de alcantarillado con los productos químicos que se usan para limpiar un vehículo. Es obligatorio acercarse a un centro habilitado y pagar el servicio.

En Suiza lavar el auto en casa equivale a una multa

Y siguiendo la línea medioambiental está la India. Seis de las diez ciudades con más contaminación del mundo pertenecen a este país y las emisiones de los vehículos parecen ser las principales culpables. Por eso, todos los automóviles de India deben tener un certificado para demostrar que es ambientalmente seguro para ser usado. De lo contrario, el valor de la multa puede llegar a ser exorbitante.

