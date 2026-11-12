Fiat mostró al Argo X, el nuevo modelo que llegará pronto a la Argentina

Fiat dio a conocer las primeras imágenes del nuevo Argo X, un modelo que marca el inicio de una nueva etapa para la automotriz y que será el primero en estrenar su nuevo lenguaje de diseño global en Brasil.

La presentación se realizó el 11 de noviembre en el polo industrial de Stellantis en Betim, en el estado de Minas Gerais, durante un evento destinado al público interno de la compañía.

Las imágenes difundidas permiten conocer algunos de los principales rasgos estéticos del vehículo, que combina líneas limpias y superficies lisas con una apariencia que la marca define como robusta, dinámica y sofisticada. Entre los detalles que más llaman la atención aparece un nuevo color verde pistacho, elegido para destacar las formas de la carrocería.

Uno de los cambios más visibles está en la identidad visual: el logotipo de Fiat pasa a ocupar una posición central tanto en el sector delantero como en el trasero, una disposición que busca reforzar la nueva imagen de la compañía y que anticipa algunos de los elementos que estarán presentes en sus próximos lanzamientos.

La automotriz no confirmó en qué mercados estará disponible

Otro de los aspectos destacados es la iluminación, ya que tanto las luces diurnas como las traseras incorporan elementos inspirados en el diseño de píxeles, que forman una figura en X.

Por el momento, Fiat no comunicó detalles técnicos del modelo ni precisó sus dimensiones, motorizaciones, equipamiento o fecha de lanzamiento comercial. Y si bien la automotriz no precisó en su comunicado oficial a qué otros mercados llegará el modelo, según pudo saber LA NACION, desembarcaría en los próximos meses en la Argentina.

Por su parte, la automotriz destacó que el Argo X fue desarrollado con una propuesta que combina diseño, tecnología, seguridad y dimensiones inteligentes. Sin embargo, todavía resta conocer cuáles serán sus características definitivas y qué lugar ocupará dentro de la oferta de productos de la marca.

Así es el Fiat Argo que se vende en la Argentina

Tiempo atrás, durante los primeros meses de 2025, el Grupo Stellantis había concretado el regreso del Fiat Argo al mercado local, al mismo tiempo que presentó el último restyling del Cronos, su modelo más exitoso en el país.

El modelo regresó inicialmente en una única versión (Drive 1.3 MT), equipada con el conocido motor naftero 1.3L Firefly de 99 CV y 127 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de cinco velocidades. Sin embargo, en enero de 2026, Fiat amplió la oferta con una segunda alternativa: la versión Drive 1.3 CVT, que incorporó una caja automática de variador continuo capaz de simular siete marchas.

Fiat Argo Fiat Argentina

En lo que respecta a tecnología y equipamiento, ambas configuraciones incorporan llantas de aleación de 15 pulgadas, spoiler trasero, climatizador manual, una pantalla multimedia de 7 pulgadas con conectividad inalámbrica compatible con Android Auto y Apple CarPlay, puerto USB, cámara de retroceso y sensores de estacionamiento traseros. La variante automática suma, además, faros delanteros Full LED y control de velocidad crucero, dos elementos que la diferencian de la opción manual.

En materia de seguridad, cuenta con dos airbags frontales, frenos ABS, controles electrónicos de estabilidad (ESC) y tracción (TC), entre otros elementos.

Ahora bien, en lo que refiere a los precios, estos fueron los informados por la automotriz para noviembre de 2026: