Exceso de velocidad: la fotomulta más cara de la Ciudad de Buenos Aires ya supera los $4 millones

El exceso de velocidad suele ser uno de los principales motivos por los que los conductores acumulan infracciones de tránsito y, en algunas jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires, puede convertirse en los casos más graves en la sanción económica más alta.

En este sentido, con el último aumento de la Unidad Fija (UF) porteña, aplicado el pasado 2 de septiembre, cuando pasó a $1.173,08 —equivalente al precio promedio en la Ciudad de medio litro de la nafta de mayor octanaje—, la multa por exceso de velocidad llegó a superar los $4.000.000.

Esto se debe a que, según la gravedad de la infracción, la sanción puede partir de 150 Unidades Fijas (UF) y llegar hasta las 4000 UF, un máximo que incluso supera el monto previsto para conducir bajo los efectos del alcohol.

La Unidad Fija (UF) es la unidad de medida que se utiliza para calcular el valor de las multas de tránsito r.classen - Shutterstock

El valor más alto corresponde a los casos en que se circula a más de 140 km/h. En esas situaciones, la multa puede ser de entre 400 y 4000 UF, lo que actualmente representa entre $469.232 y $4.692.320.

Cabe aclarar que la velocidad máxima permitida en la Ciudad de Buenos Aires corresponde a las autopistas y que ninguna de sus trazas supera los 100 km/h.

El monto de la sanción, de todos modos, depende tanto del tipo de arteria como de cuánto se supere la velocidad máxima. Por ejemplo, exceder en más de 40 km/h el límite en vías rápidas, siempre que no se superen los 140 km/h, implica una multa de 250 UF, equivalente a $293.270.

En las calles y avenidas, superar en más de 20 km/h el límite de velocidad, hasta los 140 km/h, representa una sanción de 500 UF, es decir, $586.540. En tanto, exceder hasta 40 km/h el límite en vías rápidas o hasta 20 km/h en calles y avenidas implica una multa de 150 UF, equivalente a $175.962.

El exceso de velocidad puede implicar una multa mayor que la prevista por conducir bajo los efectos del alcohol GCBA

Como se mencionó previamente, el exceso de velocidad puede incluso superar en valor económico a las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol. En los casos de alcoholemia de entre 0,5 gr/l y 1 gr/l, la multa va de 150 a 1000 UF, es decir, de $175.962 a $1.173.080. A partir de 1 gr/l, la sanción económica puede alcanzar las 2000 UF, equivalentes a $2.346.160, además de contemplar otras penalidades.

Cómo consultar las multas de tránsito y cuándo prescriben

Las infracciones de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires pueden consultarse a través del sitio oficial “Consulta de infracciones de tránsito y scoring”, donde es posible realizar la búsqueda tanto mediante el dominio del vehículo como a través del DNI, sin necesidad de registración previa.

También existe la posibilidad de consultar el estado del dominio mediante Boti, el chatbot de la Ciudad disponible por WhatsApp. Para hacerlo, se debe agendar el número +54 9 11 5050-0147, seleccionar la opción “infracciones” y luego elegir si la búsqueda se realizará mediante la patente o el DNI. Una vez completado ese paso, Boti presenta un aviso legal que debe ser aceptado para acceder al resultado de la consulta.

En la Ciudad todas las infracciones de tránsito prescriben a los cinco años

También es importante tener en cuenta que las infracciones de tránsito prescriben, tal como establece el artículo 89 de la Ley N° 24.449. Sin embargo, cada jurisdicción puede adaptar esta normativa a sus propias necesidades y establecer criterios específicos para su aplicación.

En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, rige un sistema diferente: todas las faltas prescriben a los cinco años contados desde la fecha en que se cometió la infracción, sin distinción según su gravedad.