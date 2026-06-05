Falleció su papá, heredó una colección de autos clásicos y su decisión emocionó a todos

En algún lugar abandonado en Virginia, Estados Unidos, supo haber una enorme cantidad de autos clásicos que fueron rescatados de una muerte inevitable. Rachel tenía 24 años y estaba embarazada cuando Cole y Tim Quentin, una dupla de restauradores de vehículos, llegaron en su ayuda.

En la historia que se difundió a través del canal de YouTube de Jerry Heasley, periodista especializado en autos, Rachel cuenta que los autos eran de sus padres, y cuando murieron ella los heredó. Su papá era fanático de los fierros y forjó una colección que cuidó, usó y con la que trabajó casi a diario durante gran parte de su existencia.

Fue en sus últimos años de vida que las cosas se complicaron y los autos terminaron en estado prácticamente de abandono, aunque en teoría nunca la abandonaron realmente.

Rachel cuenta que la voz de su padre en su cabeza es fuerte y constante. “Son míos. Son mis autos. No los dejes ir. No tenés idea de lo que tenés”, le decía el hombre hacia el final de sus días, refiriéndose a los autos como a un tesoro del que su hija no estaba enterada. Así y todo, pensó en venderlos, aunque cuando averiguó los números ofrecidos no eran muy satisfactorios.

Después de días de ver y analizar opciones, aunque todavía desorientada sobre lo que quería hacer con la colección de autos que había heredado, el destino llevó a Rachel a Quintin Motor Company, la sede de Tim y Cole Quintin, una dupla de padre e hijo dedicada a la restauración de autos. Fue después de ver el trabajo de los dos hombres que ella supo que el problema que le venía sacando el sueño quizá podría tener una respuesta.

“Los vi y dije: “Sí, van a ser ellos. Tienen que ser ellos”, relató Rachel en aquel entonces. “Ese mismo día Tim y Cole se ofrecieron a venir a ver los autos. Y estoy muy agradecida de que lo hayan hecho”, agregó.

El padre de Rachel era fanático de los Plymouth Cuda y tenía más de uno en su jardín.

Para Tim y Cole, no hubo mucho que pensar al respecto. Sobre todo cuando se percataron de que en la colección de los padres de Rachel habían Cuda. Entusiasmados por el nuevo desafío que la vida les traía inspeccionaron el lote, pero todavía había que resolver una parte importante de la logística: cómo sacar a todos los autos de ahí. Con árboles y malezas de por medio, no era una preocupación menor. Algunos autos estaban clavados en la tierra.

Afortunadamente las casualidades volvieron a jugar a favor del operativo rescate fierros vintage, y el esposo de Rachel, Jason, que trabaja para una empresa de grúas, se ofreció a encargarse de esta parte del proceso.

Entre la colección forzosamente abandonada hay más de un Cuda. El primero con el que Tim y Cole se toparon fue un Plymouth Cuda 340 de 1972 triple negro; tiene pintura negra original y una parte superior de vinilo negro, y su interior también es negro. Rachel recordó que era uno de los favoritos de su padre. “Cuando lo encendía toda la casa se sacudía. Era un auto que se hacía escuchar y papá lo cuidaba mucho”.

Esta joya tiene un motor V8 de 3,4 litros y aparentemente, fue modificado por su ex-dueño para carreras de resistencia. Sin embargo, el análisis del equipo restauración indica que en algún momento de su vida estacionado hubo un problema con el carburador.

"Son autos muy especiales y deseados en el mercado", explica Cole.

“Es parte del riesgo. Ver que algunos de los modelos que rescatamos funcionan y pueden ser restaurados, y que otros no tienen arreglo y hay que dejarlos atrás”, explica Cole.

El segundo Cuda hallado en un estado levemente mejor que el primero es de 1973. También es negro y cuenta con un motor V8 de 3,4 litros, y tiene una transmisión manual asociada a cuatro velocidades. En el repertorio, aparecieron varios Ford y otros icónicos de épocas pasadas.

Su venta y restauración marcó el inicio de una gran historia para Tim y Cole y el cierre de un ciclo para Rachel. “La voz de mi papá sigue presente. Pero el no está acá ahora, y sabe que yo no puedo arreglar sus autos. Así que creo que estaría bastante contento con la decisión que tomé”, concluye la mujer.