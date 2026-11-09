Así es la nueva Hilux convertida en papamóvil que ya utiliza León XIV en la Argentina

León XIV ingresó este lunes al pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole a bordo de una Hilux blanca, de tres metros de alto, con una cúpula transparente y una escalera eléctrica trasera. El papamóvil que ya utiliza durante su visita a la Argentina tiene origen nacional y anticipa una novedad que llegará a los concesionarios en diciembre.

Toyota transformó y donó dos pickups fabricadas en Zárate para los recorridos en Buenos Aires y Córdoba

Para la visita del líder eclesiástico Toyota transformó y donó dos pickups fabricadas en Zárate para los recorridos en Buenos Aires y Córdoba. Según informaron desde la compañía la adaptación demandó siete semanas y siguió las especificaciones del Vaticano, que definieron desde la distribución de los ocupantes hasta los materiales utilizados.

La adaptación demandó siete semanas y siguió las especificaciones del Vaticano

Al mismo tiempo, la elección también le permitió a la automotriz adelantar una novedad de su principal producto nacional. El papamóvil muestra el nuevo diseño frontal de la Hilux, con la parrilla y las ópticas actualizadas, en línea con la nueva generación que ya se comercializa en otros mercados. La compañía japonesa presentará el modelo en la Argentina en diciembre; se fabricará en Zárate y mantendrá un perfil profundamente exportador.

El papamóvil muestra el nuevo diseño frontal de la próxima generación de Hilux

Después de su uso en Claypole, el cronograma de este lunes 9 de noviembre contempla otro de los recorridos más esperados, en la ciudad de Buenos Aires. A las 10 está prevista la llegada de León XIV en papamóvil a la zona de Palermo, para avanzar desde el túnel de la avenida del Libertador hasta el Monumento de los Españoles. Allí celebrará la misa a las 11.30, con finalización estimada a las 13.

Toyota se encargó de adaptar dos Hilux para que sean utilizadas como papamóviles en la visita de León XIV a la Argentina

Cómo se transformó la Hilux en papamóvil

El proyecto comenzó cuando Toyota tomó conocimiento de la probable visita del Pontífice y ofreció colaborar con los traslados. El contacto con la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Argentina se estableció a través del concesionario Kansai.

Las especificaciones técnicas se enviaron en julio y la propuesta de desarrollo, en agosto. La conversión quedó a cargo de Toyota junto con Vallé Equipamientos, una empresa especializada en carrozado y equipamiento vehicular con 70 años de trayectoria.

Cuenta con una cúpula curva de policarbonato transparente con iluminación LED en su interior

El trabajo buscó facilitar la cercanía del Papa con los fieles a lo largo de sus recorridos. Para eso, la pickup adoptó una configuración especial de cabina abierta, que mejora el contacto con el sector posterior, donde se ubica el Pontífice. Sobre ese espacio se instaló una cúpula curva de policarbonato transparente, con iluminación LED en su interior, para permitir que los fieles puedan verlo.

La automotriz aclaró que el vehículo no está blindado, pero precisó que los materiales responden a las exigencias específicas del Vaticano. La estructura, a su vez, fue evaluada mediante análisis de elementos finitos —una herramienta de cálculo para estudiar su comportamiento— y verificaciones funcionales.

Las dimensiones finales reflejan la transformación. El papamóvil mide 5,50 metros de largo, 2,10 de ancho y 3,10 de alto, con una distancia entre ejes de 3085 milímetros.

Mide 5,50 metros de largo, 2,10 de ancho y 3,10 de alto

Conserva la tracción 4x4 y utiliza una transmisión automática, mientras que los neumáticos son de medida 265/60 R18. Con la conversión y siete ocupantes, su peso estimado es de 2935 kilos. Para trabajar con esa carga, la suspensión se desarrolló de manera específica.

Una escalera eléctrica y un espacio para siete personas

El acceso al sector papal se realiza por la parte trasera, mediante una escalera eléctrica cuya apertura y cierre se accionan con pulsadores. El conjunto incorpora asideros integrados, barandas y plataformas laterales traseras para facilitar el ingreso. También se adaptó el piso para circular de forma segura y se diseñaron pisaderas traseras capaces de soportar una carga vertical de 200 kilos.

El acceso al sector papal se realiza por la parte trasera, mediante una escalera eléctrica cuya apertura y cierre se accionan con pulsadores

En el interior hay un asiento principal central, destinado al Papa, y dos auxiliares, todos revestidos en ecocuero blanco. El piso lleva un revestimiento de tapizmel rojo, acompañado por barandas de seguridad y una zona de circulación que permite acceder y desplazarse dentro del sector.

El asiento principal central destinado al Papa; ese y los dos auxiliares están revestidos en ecocuero blanco

Los revestimientos interiores fueron conformados en plástico ABS. La distribución completa contempla hasta siete ocupantes, tal como solicitó el Vaticano, con dos en el habitáculo delantero y cinco en la parte posterior.

La distribución completa contempla hasta siete ocupantes

La identificación protocolar también tuvo un desarrollo propio. Los banderines del Vaticano cuentan con mástiles y soportes específicos para su instalación, mientras que el escudo papal aparece en ambos laterales. La patente es S.C.V. 1, correspondiente al Stato della Città del Vaticano, y la carrocería mantiene el blanco tradicional de los vehículos papales.

El escudo papal aparece en ambos laterales

Qué pasará con los vehículos después de la visita

Una vez concluida la visita, los papamóviles seguirán siendo propiedad de la Santa Sede, a la que fueron donados. Toyota se ocupará de guardarlos, preservarlos y mantenerlos disponibles para eventuales usos que solicite la Iglesia. La empresa tampoco descarta exhibirlos al público dentro de sus actividades.