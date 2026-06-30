Ford vuelve a contratar ingenieros humanos después de que la IA no lograra superar los controles de calidad

Ford afirma haber recontratado a algunos ingenieros humanos después de que la IA no lograra igualar sus habilidades y experiencia. Con el objetivo de aprovechar las ventajas de esta tecnología, que según sus desarrolladores puede reducir costes y aumentar la productividad, el fabricante de automóviles estadounidense la adoptó en algunas áreas de sus operaciones, incluidos los controles de calidad.

Sin embargo, según Bloomberg, sus ejecutivos afirmaron que la empresa ha vuelto a contratar a más de 300 inspectores de calidad “veteranos” en los últimos años para compensar las deficiencias de los sistemas automatizados.

“La inteligencia artificial es una herramienta fantástica, pero su eficacia depende de la información que se utilice para entrenarla”, declaró a los periodistas Charles Poon, vicepresidente de Ingeniería de Hardware de Vehículos.

“En años anteriores, no prestamos tanta atención como deberíamos a la experiencia de nuestros ingenieros más cualificados, que han estado con nosotros durante muchos ciclos de productos”, dijo.

El fabricante de automóviles estadounidense es uno de los muchos que han aprovechado el revuelo en torno a la IA, particularmente en medio del fervor de Wall Street sobre el potencial de esta tecnología para aumentar los márgenes de beneficio.

“La IA dejará atrás a muchos profesionales de cuello blanco”, dijo Jim Farley, director de Ford, en una entrevista con el autor Walter Isaacson el pasado mes de junio.

Jim Farley, director de Ford

En una teleconferencia sobre resultados celebrada en octubre , el director de operaciones, Kumar Galhotra, afirmó que la empresa estaba “desplegando la IA en todo el sistema industrial”.

Esto incluyó la instalación de 900 cámaras con inteligencia artificial en sus plantas “para detectar problemas de calidad en origen y ayudarnos a mitigar las interrupciones en el suministro”, dijo Galhotra a los inversores.

Pero Poon declaró a los periodistas el miércoles que los controles basados ​​en inteligencia artificial de la empresa no habían estado a la altura de las expectativas.

“Pensamos erróneamente que con solo introducir inteligencia artificial e incorporar los requisitos de diseño que teníamos, obtendríamos un producto de alta calidad”, dijo.

Según se informa, Poon señaló que las herramientas automatizadas carecían de la formación y la experiencia de los técnicos veteranos, muchos de los cuales, según él, habían abandonado la empresa antes de que sus conocimientos pudieran utilizarse para mejorar su tecnología.

Según explicó, estos trabajadores humanos habían sido reincorporados para capacitar a la empresa en el desarrollo de sus sistemas, así como para guiar a los trabajadores más jóvenes.

La IA no logró igualar habilidades de algunos empleados MÓNICA GONZÁLEZ ISLAS

“Reconocimos que, para mejorar algunas de nuestras herramientas de automatización, aprendizaje automático e inteligencia artificial, necesitábamos asegurarnos de que fueran entrenadas por las personas más experimentadas”, dijo, según Bloomberg.

La admisión de Ford de sus fallos en inteligencia artificial se produjo al tiempo que celebraba su regreso a la cima de un índice utilizado como referencia en la industria para medir la calidad de los vehículos.

Afirmó ser el fabricante de automóviles generalista número uno en el estudio de calidad inicial de JD Power en Estados Unidos, una posición que no ostentaba desde 2010.

En un comunicado de prensa que anunciaba la noticia, la empresa afirmó que “alcanzar la máxima calidad requería una importante renovación del equipo de trabajo”.

Esto implicó reemplazar a los altos directivos de ingeniería, cadena de suministro y fabricación, según se indicó, así como contratar a los aproximadamente 300 ingenieros veteranos “que poseen la sabiduría adquirida con esfuerzo durante décadas de diseño”.