Grupo La Emilia lanzó una “bicimoto” que no requiere licencia de conducir ni patente

La electrificación no se limita a los autos o a vehículos de gran porte, como los colectivos, sino que también avanza con fuerza en el segmento de la micromovilidad. En ese contexto, Keeway, una marca internacional representada por el Grupo La Emilia, oficializó el lanzamiento de la nueva C-02PRO.

Se trata de una “bicimoto” eléctrica desarrollada como una alternativa práctica para la movilidad de cercanía, orientada a resolver desplazamientos de corta distancia con un bajo costo operativo y sin dependencia de combustibles fósiles.

La "bicimoto" se llama C-02PRO

“La electromovilidad dejó de ser una tendencia para convertirse en una solución para distancias cortas. Con la llegada de la C-02PRO buscamos ampliar nuestra propuesta de movilidad en Argentina para este segmento, ofreciendo una alternativa que responda a las necesidades de quienes realizan recorridos cortos todos los días. Es un modelo que combina practicidad, economía de uso y facilidad de manejo, con el respaldo de una marca internacional como Keeway. Queremos que cada vez más personas puedan acceder a una solución de movilidad cómoda, funcional y adaptada a su rutina”, destacó Carlos Fernández, Product Manager de Keeway.

El vehículo fue diseñado para adaptarse a diversos perfiles de uso urbano: desde jóvenes que acceden a su primer medio de transporte o adultos que se desplazan diariamente hacia sus trabajos, hasta pequeños comercios enfocados en entregas de proximidad y vecinos de barrios privados. Entre sus principales atractivos normativos, el modelo está exento de patentamiento y no requiere licencia de conducir, lo que facilita y agiliza su incorporación al uso diario.

Este vehículo puede alcanzar los 25 km/h

Desde el punto de vista técnico, la C-02PRO está equipada con un motor HUB eléctrico de 500 W, alimentado por un paquete de baterías de ácido de 48 V y 20 Ah. La transmisión es automática y carece de cambios de marcha, e incorpora tres modos de manejo que permiten graduar la velocidad máxima en 15, 20 y 25 km/h según las necesidades del recorrido.

En materia de equipamiento y confort, la propuesta suma iluminación Full LED, tablero digital, sistema de alarma, llave de contacto y un asiento biplaza con respaldo para el acompañante. Para el transporte de cargas livianas o equipaje personal, incluye un canasto frontal y una parrilla trasera.

Por su parte, el conjunto se completa con un peso de 34,5 kg (sin baterías), suspensión delantera, doble amortiguador trasero, frenos en ambas ruedas y llantas de aleación de 10 pulgadas con neumáticos sin cámara, acompañados por el servicio de postventa oficial de la marca y 12 meses de garantía.