INFINIA TurboClean es TOP TIER+: la tecnología detrás del combustible de clase mundial que alarga la vida del motor

Los combustibles ya no cumplen solamente su “función básica” de generar energía a partir de la combustión. Hoy cada vez más operan como un elemento clave del funcionamiento integral del vehículo.

“La incorporación permanente de nuevas tecnologías en las motorizaciones exige que los combustibles también evolucionen”, explica Florencia Basmachi, OEMs Liaison Manager en YPF. Y precisa: “Cuestiones como los estándares de emisiones cada vez más exigentes, el downsizing, el aumento de la potencia y la búsqueda de una mayor autonomía hacen que los combustibles, combinados con tecnologías de aditivos multipropósito, se conviertan en elementos clave para preservar el rendimiento de las nuevas motorizaciones”.

El estándar TOP TIER™ viene acompañando esa tendencia. Hablamos de un programa internacional de certificación de calidad de combustibles reconocido a nivel mundial, que fue creado en Estados Unidos por fabricantes de vehículos para asegurar niveles de limpieza y protección del motor por encima de los mínimos regulatorios. El programa nació en 2004 impulsado inicialmente por fabricantes como General Motors, BMW, Toyota y Honda, a los que con el tiempo fueron sumándose otros grandes grupos automotrices. “YPF fue pionera en Sudamérica en obtener la certificación TOP TIER™ de sus naftas en 2019”, apunta Basmachi.

En 2025 se anunció una evolución del estándar que entrará en vigencia en 2027: la nueva certificación TOP TIER+. La novedad es que INFINIA TurboClean, la línea premium de combustibles de YPF, se anticipó a la vigencia del nuevo estándar y ya lleva esta tecnología a todos los surtidores, convirtiéndose así una de las primeras en la región en alcanzar este estándar.

“Esta evolución del programa va más allá del estándar anterior TOP TIER y viene justamente a responder a las necesidades de los motores modernos de inyección directa de gasolina (GDI), al tiempo que continúa ofreciendo los beneficios probados para los motores tradicionales”, señala la referente técnica de YPF.

Dentro de los combustibles de la compañía, YPF INFINIA Nafta cuenta con la certificación TOP TIER+, mientras que YPF Nafta Súper tiene certificación TOP TIER. Eso quiere decir que ambas cumplen con estándares superiores de detergencia y cuidado del motor, aunque INFINIA TurboClean incorpora una formulación de desempeño diferencial dentro del portafolio.

Florencia Basmachi, referente técnica en YPF. GC

Las pruebas superadas para conseguir la certificación

El nuevo estándar TOP TIER™+ incluye tres nuevas pruebas de rendimiento que son más rigurosas que la certificación TOP TIER™ base y aseguran un desempeño superior en algunos aspectos vitales para la eficiencia y la durabilidad de las nuevas tecnologías automotrices.

Control de depósitos en inyectores GDI : TOP TIER™+ evalúa e incorpora requisitos específicos para la formación de depósitos en los inyectores GDI durante la operación. Con esto se busca mantener una pulverización adecuada y reducir la pérdida de potencia que tiene lugar con el tiempo, así como también el consumo de combustible.

: TOP TIER™+ evalúa e incorpora requisitos específicos para la formación de depósitos en los inyectores GDI durante la operación. Con esto se busca mantener una pulverización adecuada y reducir la pérdida de potencia que tiene lugar con el tiempo, así como también el consumo de combustible. Control de emisiones particuladas asociadas a depósitos en inyectores : los depósitos en inyectores GDI pueden producir gotas mayores, patrones deficientes de pulverización de combustible y combustión menos eficiente, lo que aumenta las partículas emitidas. Por eso TOP TIER™+ incorpora un límite asociado a este fenómeno, con lo que se avanza hacia una mejor calidad de combustión, menor generación de partículas y mejor desempeño de sistemas de postratamiento.

: los depósitos en inyectores GDI pueden producir gotas mayores, patrones deficientes de pulverización de combustible y combustión menos eficiente, lo que aumenta las partículas emitidas. Por eso TOP TIER™+ incorpora un límite asociado a este fenómeno, con lo que se avanza hacia una mejor calidad de combustión, menor generación de partículas y mejor desempeño de sistemas de postratamiento. Protección contra preignición del combustible (SPI - Stochastic Pre-Ignition): TOP TIER™+ evalúa la capacidad del combustible de minimizar eventos de preignición aleatoria en motores turbo, que hoy (por su menor tamaño) operan en alta temperatura y alta presión en los cilindros. Con esto se busca una mayor protección para motores TGDI (Turbocharged Gasoline Direct Injection) modernos, menor riesgo de daños en pistones y bielas y mejor robustez en condiciones de alta carga.

INFINIA TurboClean completó y superó con éxito las tres pruebas del nuevo estándar. Con eso amplía los beneficios del actual TOP TIER™ a una mayor variedad de vehículos, además de cubrir toda la amplitud del parque automotor y brindar una protección claramente superior a la tecnología de motores más reciente.

Más limpieza, más autonomía y más potencia: INFINIA TurboClean ayuda a mantener limpio el motor, favorece una combustión más eficiente y contribuye a preservar su rendimiento y vida útil. GC

Qué obtienen los conductores: mayor cuidado y performance del motor

Cargar INFINIA TurboClean certificada con TOP TIER™+ se traduce en algunos beneficios muy concretos para los vehículos: mayor limpieza de los componentes críticos del motor, una combustión más eficiente y una mejor preservación de sus piezas. Su paquete de aditivos ayuda a controlar la formación de depósitos en inyectores, válvulas y pistones, mientras que su tecnología de reducción de fricción contribuye a disminuir el desgaste. El resultado: un motor que conserva mejor su rendimiento y funciona de manera más eficiente a lo largo del tiempo.

A esto se suma un mayor aprovechamiento de cada litro de combustible y una respuesta acorde con las exigencias de los motores modernos. Con más de 98 octanos, INFINIA TurboClean aporta el nivel de octanaje que requieren las motorizaciones actuales, cada vez más compactas y exigentes, mientras que su tecnología orientada a reducir la fricción favorece el uso eficiente de la energía. Así, los tres atributos que distinguen al combustible –más limpieza, más autonomía y más potencia– se combinan para ofrecer una experiencia de manejo más eficiente y contribuir a prolongar la vida útil del motor.

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