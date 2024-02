escuchar

El presidente Javier Milei descalificó hoy al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien amenazó con cortar el suministro de petróleo si el gobierno nacional no le paga los $13.500 millones de coparticipación que retuvo por una deuda que no logró refinanciar.

“Pobrecito, Nachito no la ve, es un pobre chico que no pudo leer ni un contrato, es de una precariedad intelectual muy grande. La provincia tomó deuda y puso de garantía la coparticipación, entonces yo no tengo la culpa de que no pueda leer un texto y entenderlo, es víctima de la educación argentina. Habla muy mal de los gobernadores que lo apoyaron, quedaron expuestos, quedaron del lado de Kicillof y Quintela, que son parte del pasado. No quieren ajustar”, aseguró el Presidente en declaraciones a LN+.

El Presidente afirmó que cortar el suministro de petróleo implicaría “violar el derecho de propiedad”. “Son discusiones de gente muy de cabotaje, yo vengo de una reunión internacional muy importante (la Conferencia de Acción Política Conservadora), no estoy para el chiquitaje”, afirmó Milei, desde Washington.

Torres aseguró que si el Gobierno no le envía los recursos coparticipables, Chubut no entregaría su petróleo y su gas, una advertencia que buscó ser más un llamado de atención que una amenaza real.

Detrás de Torres salieron a apoyarlo los gobernadores patagónicos y todos los mandatarios de Juntos por el Cambio (JxC). Esta liga emitió un comunicado que no se refirió a la amenaza de bloqueo pero le reclamó al Gobierno “cumplir con la Constitución” por los fondos coparticipables.

“Hay un cambio estructural y la política tradicional no lo puede ver. Los argentinos tienen un desprecio por los políticos y ellos detestan mi presencia, porque tienen que aceptar que la gente los detesta. Todo lo que hicieron está mal, es un problema de falta de autocrítica. Algunos no la ven por carencias intelectuales y otros porque son los beneficiarios de la casta. Donde tocamos estamos haciendo estallar cosas de corrupción”, afirmó el Presidente en diálogo con Horacio Cabak.

Al ser consultado sobre cuándo comenzarán a verse mejoras en la Economía, Milei señaló: “Ya hay indicios de que las cosas están mejorando. Cuando asumimos hicimos un programa de ajuste duro, se esperaba una inflación que oscilara entre 45 y 60%. En enero fue de 25% y el consenso del mercado es que está en 15%. Y va a estar en un digito cuando desaparezca el arrastre. El dólar paralelo está en 1050. Todos los analistas decían que se venía una devaluación, pero la curva de futuros está en línea con la política del Banco Central. El riesgo país ya perforó los 1700 puntos. Los mercados financieros están viendo los logros en la gestión de política fiscal, que alcanzamos el déficit cero en el primer mes de gestión. Si mantenemos este ritmo vamos a poder abrir el cepo a mitad de año. Estamos cada vez más cerca de la luz”.

Sobre la situación de los jubilados, el Presidente afirmó: “Es muy importante ver el dólar. Cuando se fue Massa, los jubilados ganaban 80 dólares, ahora ganan 200. Yo entiendo la reflexión de los jubilados. El PBI de Argentina no crece desde 2011. No por nada estamos 140 en PBI per cápita, el salario promedio es de 300 dólares. En ese contexto de miserabilidad es que se dan estas jubilaciones. Intentamos modificar la fórmula, pero los políticos no quisieron. Los jubilados perdieron por la miserabilidad de la política. Pero son víctimas de los intereses rastreros de la casta política”.

