Kawasaki lanzó una nueva moto naked de más de 60 caballos de potencia

Kawasaki, representada en la Argentina por Grupo Corven, presentó la nueva Z650 S 2026, una evolución de su naked - sin carenado integral, es decir, con el motor y buena parte de la estructura a la vista- de media cilindrada que incorpora cambios en el diseño, una posición de manejo revisada y mayor equipamiento tecnológico.

La nueva integrante de la familia Z mantiene el motor bicilíndrico en paralelo de 649 cc, pero suma una estética más musculosa y una configuración orientada a mejorar la agilidad y la facilidad de manejo tanto en ciudad como en caminos de curvas.

Uno de los principales cambios se encuentra en el diseño, ya que profundiza el lenguaje Sugomi característico de Kawasaki, con una carrocería más ancha y voluminosa que le otorga una mayor presencia visual. El frontal incorpora una nueva óptica triple de LED, con dos luces superiores destinadas a las bajas y una inferior para las altas.

También cuenta con un manillar tipo fat y nuevos paneles laterales, mientras que en la parte trasera mantiene una cola compacta y elevada junto con una óptica LED.

El propulsor entrega 68 CV de potencia y 64 Nm de torque

La actualización también alcanzó la posición de manejo. El manillar se ubica 40 mm más adelantado, 10 mm más alto y 30 mm más ancho respecto del modelo anterior. El asiento delantero fue rediseñado y elevado, con mayor superficie y acolchado, mientras que el del acompañante también ganó en ancho y material de amortiguación.

Motor, tecnología y precio

La Kawasaki Z650 S utiliza un motor bicilíndrico en paralelo de 649 cc, cuatro tiempos y refrigeración líquida. El propulsor entrega 68 CV de potencia y 64 Nm de torque, asociado a una caja de seis velocidades.

Según la configuración de la marca, la entrega de torque fue pensada especialmente para el rango bajo y medio de revoluciones, entre las 3000 y 6000 rpm, con el objetivo de ofrecer una respuesta aprovechable en el tránsito urbano y también al salir de las curvas. El conjunto incorpora un embrague Assist & Slipper, que reduce el esfuerzo necesario sobre la maneta y ayuda a controlar el par inverso durante las reducciones rápidas.

Entre las principales novedades de equipamiento aparece el Kawasaki Traction Control (KTRC), que dispone de dos niveles de intervención. El Modo 1 permite una conducción más deportiva, mientras que el Modo 2 ofrece una intervención más temprana cuando detecta una pérdida de adherencia. El sistema también puede desconectarse por completo.

Está compuesta por una pantalla TFT color de 4,3 pulgadas

La instrumentación está compuesta por una pantalla TFT color de 4,3 pulgadas, con dos configuraciones gráficas y ajuste automático del brillo. El tablero muestra información como velocidad, régimen del motor, marcha seleccionada, nivel de combustible, consumo, autonomía, temperatura del refrigerante y tensión de batería.

A su vez, la moto incorpora conectividad con smartphones mediante la aplicación “RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE”, que permite acceder a diferentes funciones relacionadas con el vehículo y los registros de conducción.

La nueva Z650 S mantiene el chasis tipo Trellis de acero de alta resistencia, con un peso aproximado de 15 kg. El basculante, por su parte, pesa cerca de 4,8 kg. La configuración se completa con una distancia entre ejes compacta, un ángulo de dirección de 24° y un radio de giro reducido, características que buscan favorecer la maniobrabilidad.

En cuanto a las suspensiones, adelante utiliza una horquilla telescópica de 41 mm, mientras que atrás cuenta con el sistema Horizontal Back-Link desarrollado por Kawasaki. El sistema de frenos está compuesto por dos discos delanteros de 300 mm y un disco trasero de 220 mm, con ABS Continental.

La Kawasaki Z650 S 2026 se comercializa en la Argentina con un precio de US$12.770 y está disponible en dos alternativas de color: Ebony/Metallic Carbon Gray, en negro, y Candy Lime Green/Metallic Carbon Gray, en verde.