Kia llamó a revisión a uno de sus modelos más vendidos por un problema de seguridad

Kia Argentina anunció una campaña de seguridad (recall) que alcanza a 3406 unidades del K3 Hatchback (versión BL7m) comercializadas en la Argentina. La medida apunta a revisar la hebilla central trasera del cinturón de seguridad, debido a un posible defecto en el montaje de uno de sus componentes. Según informó la compañía, los vehículos involucrados fueron fabricados en México entre el 9 de septiembre de 2024 y el 19 de febrero de 2026.

El inconveniente está relacionado con el montaje incorrecto del muelle interno de la hebilla (un componente del cinturón de seguridad), una falla que podría impedir que el cinturón se enganche correctamente. En determinadas circunstancias, esto podría comprometer la sujeción del ocupante durante una colisión y aumentar el riesgo de lesiones.

¿Qué deben hacer los propietarios? Como medida preventiva, Kia recomendó evitar el uso del asiento central trasero hasta que se realice la inspección. Si esto no fuera posible, la automotriz pidió extremar las precauciones y solicitar un turno lo antes posible.

La revisión se realizará sin costo para los propietarios. En caso de que se detecte la necesidad, la compañía también se hará cargo del reemplazo del conjunto de anclaje central trasero del cinturón de seguridad afectado.

Para realizar el procedimiento, los usuarios deberán comunicarse con el concesionario donde compraron el vehículo o con cualquier establecimiento de la red oficial de Kia en la Argentina. Ante dudas o consultas, la marca habilitó la línea gratuita 0800-999-9542, disponible de lunes a viernes, de 9 a 18, y el sitio web oficial de posventa: www.kia.com.ar/postventa.

¿Cómo llega equipado el Kia K3 Hatchback?

El Kia K3 Hatchback, también conocido como Cross, llega a la Argentina en dos versiones: EX y GT-Line. Combina una carrocería de estilo aventurero con elementos propios de los SUV, como la suspensión elevada, las barras de techo y los detalles que refuerzan su apariencia robusta.

Fabricado en México, el diseño frontal integra ópticas LED, luces diurnas integradas visualmente a la parrilla y una parte trasera de líneas marcadas. Por su parte, la variante GT-Line suma detalles deportivos y llantas de aleación de 17 pulgadas.

En el apartado mecánico, la ficha técnica del Hatchback indica un motor naftero de 2.0 litros y 150 HP, asociado a una transmisión automática y tracción delantera. La configuración busca combinar un desempeño adecuado para el uso cotidiano con una propuesta versátil para los viajes.

Además, cuenta con una distancia entre ejes de 2670 mm, una altura libre al suelo de hasta 180 mm en la versión GT-Line y un baúl de 390 litros, según el catálogo.

El interior del Kia K3 está dominado por dos grandes pantallas

El interior incorpora una pantalla multimedia de hasta 10,25 pulgadas y conectividad inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay. Según la versión, puede incorporar climatizador automático de doble zona, cargador inalámbrico para celulares, techo solar eléctrico, iluminación ambiental configurable en 64 colores y levas de cambio al volante. El equipamiento también contempla un clúster digital de 4,2 pulgadas.

En materia de seguridad, el K3 Hatchback cuenta con seis airbags, frenos ABS, control electrónico de estabilidad y asistente de arranque en pendientes. De acuerdo con la versión, suma diferentes sistemas de asistencia a la conducción, como frenado autónomo de emergencia, mantenimiento y seguimiento de carril, detección de punto ciego, alerta de salida segura y asistencia de tráfico cruzado trasero. Estos elementos conforman un paquete que busca mejorar la protección de los ocupantes y facilitar la conducción.