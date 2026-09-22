Kia renovó uno de sus SUV más conocidos y lo trae al país

Kia Argentina anunció el regreso del Sorento, uno de sus SUV más representativos, al mercado local. Bajo la representación de Astara, el modelo proveniente de Corea del Sur se posiciona en el segmento de los SUV medianos con tres filas de asientos y capacidad para siete pasajeros.

El nuevo Sorento mide 4815 mm de largo, 1900 mm de ancho y 1700 mm de alto, mientras que la distancia entre ejes alcanza los 2815 mm. Por su parte, el baúl cuenta con una capacidad de 357 litros con las tres filas en uso y puede ampliarse hasta 2139 litros con las dos filas traseras rebatidas. A su vez, cuenta con 176 mm de despeje del suelo y llantas de aleación de 19 pulgadas.

En cuanto a diseño, el Sorento adopta el lenguaje de Kia denominado “Opposites United”, combinado con el concepto “Bold for Nature”. La propuesta busca transmitir una imagen robusta y sofisticada, con una silueta marcada y una postura elevada.

Cuenta con tres filas de asientos

En el frente se destacan los faros delanteros LED con cuatro proyectores dispuestos verticalmente y la firma lumínica Star Map, característica de los modelos más recientes de la marca. En la parte trasera, los grupos ópticos también adoptan una disposición vertical y se integran con un diseño de paragolpes de aspecto robusto.

El habitáculo combina espacio para siete ocupantes con distintos elementos de confort y tecnología. Los asientos delanteros están tapizados en cuero y cuentan con regulación eléctrica, calefacción y ventilación. También incorpora un techo solar panorámico con apertura “One Touch & Safety”.

Para las plazas posteriores dispone de un sistema de climatización independiente, con salidas de aire para la segunda y tercera fila. También suma cortinas para las ventanillas traseras y apoyabrazos con posavasos.

Los faros delanteros LED cuentan con cuatro proyectores dispuestos verticalmente Adam Warner

La segunda fila puede deslizarse y plegarse, mientras que la tercera fila es rebatible, lo que permite modificar la configuración del habitáculo según las necesidades de carga. El baúl agrega un espacio de almacenamiento bajo el piso, además de cobertor y ganchos de anclaje.

En materia tecnológica, el SUV incorpora un tablero digital configurable de 12,3 pulgadas y una pantalla multimedia táctil del mismo tamaño. El sistema es compatible con Android Auto y Apple CarPlay, tanto de manera inalámbrica como mediante cable, y dispone de cargador inalámbrico para smartphones y puertos USB delanteros y traseros.

También incluye llave inteligente Smart Key, encendido remoto y apertura eléctrica del portón trasero. Para las maniobras suma sensores de estacionamiento delanteros y traseros, cámara de visión 360° y monitor de punto ciego. El conductor también puede seleccionar diferentes modos de manejo para adaptar el funcionamiento del vehículo a distintas condiciones de rodaje.

Debajo del capot, trae un motor turbodiésel capaz de desarrollar 199 CV y 440 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de doble embrague húmeda de ocho velocidades.

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El conjunto se completa con tracción integral permanente y dirección asistida eléctricamente. En cuanto al esquema de suspensiones, utiliza un sistema independiente MacPherson en el eje delantero y una configuración independiente Multi-Link en el tren trasero.

El sistema de frenos está compuesto por discos delanteros ventilados de 325 mm y traseros sólidos de 305 mm.

El Sorento incorpora una estructura de chasis reforzada de alta resistencia y un conjunto de sistemas de seguridad activa y pasiva. Entre los elementos destinados a la protección de los ocupantes se encuentran airbags frontales, laterales y de cortina (seis en total), anclajes ISOFIX, cinturones de seguridad inerciales delanteros y traseros y seguro para las puertas traseras.

El motor turbodiésel es capaz de erogar 199 CV y 440 Nm de torque Adam Warner

Ahora bien, suma el paquete de asistencias a la conducción Kia Drive Wise que incluye frenado autónomo de emergencia con asistencia en giro, mantenimiento y seguimiento de carril, control de crucero adaptativo con Stop & Go, asistencia de precolisión en punto ciego y en tráfico cruzado trasero, asistencia de luces altas y alerta de salida segura.

Además, recibió la distinción Top Safety Pick+ otorgada por el Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), uno de los reconocimientos de seguridad vehicular entregados por ese organismo estadounidense.

El nuevo Kia Sorento se comercializará en la Argentina en una única versión, denominada SX, con un precio sugerido de US$77.000. La garantía es de cinco años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero.