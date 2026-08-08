La automotriz china que hace todo lo contrario que la competencia

Geely, la automotriz china que regresó al mercado de la Argentina el año pasado de la mano de Autos Sustentables del Sur, amplió su oferta local con el lanzamiento de su segundo SUV del segmento B (compacto).

Hasta el momento, su catálogo estaba integrado únicamente por el EX5, un modelo 100% eléctrico. Ahora, la marca suma el Icon, un SUV compacto que será presentado oficialmente el próximo 18 de agosto en Buenos Aires.

El modelo estará disponible en las 19 concesionarias oficiales

El Icon fue presentado a nivel global en 2020 y, hasta el momento, solo se comercializaba en mercados asiáticos. Su desembarco representa una de las principales apuestas de la automotriz china para la región. En esta primera etapa llegarán 200 unidades, disponibles en tres colores: blanco, rosa pastel y gris.

En términos de diseño, el SUV adopta un estilo de líneas geométricas y estética futurista, una impronta que remite al lenguaje visual utilizado por Volvo, marca con la que Geely mantiene una estrecha relación societaria.

La central multimedia es de 12,3 pulgadas

La versión que llegará a la Argentina será la más equipada de la gama de otros mercados. Algo curioso es que bajo el capot incorpora un motor naftero 1.5 turbo de 177 CV, asociado a una caja automática de doble embrague (DCT) de siete velocidades.

En materia de equipamiento, tendrá un paquete completo de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), además de una pantalla multimedia de 12,3 pulgadas, entre otros elementos de confort y tecnología.

“El Icon es un producto sumamente competitivo por calidad y precio en un segmento en permanente crecimiento en el mercado. Estamos muy entusiasmados porque seguimos ampliando nuestro portfolio, en este caso, con un auto naftero de gran rendimiento”, señaló Juan Azamendia, director general de Autos Sustentables del Sur, representante oficial de Geely en el país.

El precio de lanzamiento será de US$30.800 y contará con opciones de financiamiento a través de Santander y garantía oficial de fábrica.

La caja es automática de doble embrague (DCT) y de siete velocidades

Como se mencionó previamente, con este lanzamiento, Geely incorporará su primer SUV con motor de combustión desde su regreso al mercado de la Argentina. Hasta ahora, la marca sólo comercializaba el EX5, un modelo 100% eléctrico, por lo que la llegada del Icon le permitirá ampliar su alcance y competir en uno de los segmentos de mayor volumen del mercado.

A nivel global, Geely es uno de los mayores fabricantes de automóviles de China y propietario de marcas como Volvo, Zeekr y Lotus (Zhejiang Geely Holding Group). Además de su presencia en la industria automotriz, el grupo también ganó notoriedad por sus inversiones en el desarrollo de tecnologías aeroespaciales, incluyendo el lanzamiento de satélites para brindar servicios de conectividad y navegación.