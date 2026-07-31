Los patentamientos cayeron 30% en julio y el mercado acumula una baja del 12% en lo que va del año

El mercado automotor argentino cerró julio con 43.758 vehículos patentados, una caída del 30,3% frente a las 62.818 unidades registradas durante el mismo mes de 2025. A su vez, se observó un retroceso del 7,7% respecto de junio, cuando se habían contabilizado 47.415 operaciones, según el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Con estos resultados, entre enero y julio se patentaron 339.359 vehículos, un 12,8% menos que las 389.367 unidades alcanzadas durante el mismo período del año pasado.

Si bien julio tuvo 21 días hábiles (uno menos que el mismo mes de 2025), la diferencia de calendario explica sólo una parte de la baja, ya que el promedio diario pasó de 2856 a 2084 unidades, una contracción del 27%.

El retroceso alcanzó a los principales segmentos. Los automóviles sumaron 29.481 patentamientos, un 31,2% menos que un año atrás, mientras que los comerciales livianos llegaron a 11.576 unidades, con una disminución interanual del 31,4%. Los comerciales pesados registraron 1633 operaciones y cayeron un 19,4%.

Los autos sumaron 29.481 patentamientos, un 31,2% menos que un año atrás Anatoliy Cherkas - Shutterstock

Sin embargo, la baja no fue uniforme entre las marcas, ya que varias compañías chinas crecieron en ambas comparaciones: BAIC avanzó un 276% en el año; Chery un 690%; Haval, un 276,7%; y Jetour un 418,4%.

Entre las marcas tradicionales ocurrió lo contrario, ya que Toyota retrocedió un 27% en el acumulado; Fiat un 22,4%; Volkswagen un 30,3%; Peugeot un 30,7%; y Renault, un 39,5%. Ford fue la excepción entre las diez primeras, ya que conserva un crecimiento acumulado del 7,6%.

Las automotrices chinas continúan creciendo en el mercado mientras las tradicionales pierden participación CHINATOPIX

A pesar de la disminución, Toyota volvió a encabezar el ranking con 7102 unidades y una participación del 17,3%. Fiat quedó segunda con 5244 vehículos, seguida por Volkswagen, con 5073; Ford, con 4165; y Chevrolet, con 3704.

La Toyota Hilux también fue el modelo más patentado del mes, con 2812 unidades. Detrás quedaron el Fiat Cronos, con 2122; la Ford Ranger, con 1768; el Ford Territory, con 1564; y el Toyota Yaris Cross, con 1339.

La Toyota Hilux se mantuvo como el modelo más vendido de la Argentina

La pickup fabricada en Zárate conserva además el liderazgo anual, con 18.431 patentamientos. El Cronos acumula 14.276 unidades y el Peugeot 208, 12.744, mientras que la Ranger y el Territory se encuentran prácticamente igualadas, con 12.226 y 12.192 vehículos, respectivamente.

Más importados y electrificados

La transformación de la oferta aparece como uno de los rasgos centrales del mercado. En julio, el 69% de los vehículos patentados fue importado y apenas el 31% correspondió a unidades de producción nacional.

Al mismo tiempo, los modelos electrificados continúan ganando participación. Durante el mes se patentaron 6265 híbridos, un 178,3% más que en julio de 2025, aunque un 5,2% menos que en junio. Los eléctricos puros sumaron 611 unidades: crecieron un 854,7% interanual desde una base todavía reducida, pero retrocedieron un 30,7% frente al mes anterior.

Los modelos importados continúan aumentando su participación en el mercado argentino OATZ To Go FACTORY - Shutterstock

Entre ambas tecnologías alcanzaron 6876 unidades durante julio. En los primeros siete meses del año acumularon 49.133 patentamientos, equivalentes al 15,4% del mercado de automóviles y comerciales livianos.

BYD concentró el 73,2% de los eléctricos patentados durante julio, con 447 unidades. Su Dolphin Mini fue el modelo más vendido de la categoría, con 331 registros, seguido por el Yuan Pro, con 116. Entre los híbridos lideró el Ford Territory, con 836 unidades, por delante de la Toyota Yaris Cross, con 631, y la Corolla Cross, con 565.

El Ford Territory continúa como el modelo híbrido más vendido

“El inicio del segundo semestre mantiene los niveles de patentamiento, con marcas tradicionales que siguen sumando modelos nuevos, las chinas que continúan con una política comercial agresiva y las opciones de financiación con tasas cada vez más convenientes por parte de bancos y las propias terminales”, señaló Sebastián Beato, presidente de ACARA.

El ejecutivo sostuvo que el sector atraviesa una “nueva realidad” marcada por una mayor variedad de modelos y precios. También destacó el avance de la electromovilidad, que ya representa alrededor del 15% de los patentamientos, y consideró que su participación seguirá creciendo a medida que se desarrolle la infraestructura necesaria.

El presidente de ACARA aseguró que el sector atraviesa una “nueva realidad” ViDI Studio - Shutterstock

Para la segunda mitad del año, Beato anticipó un escenario similar, caracterizado por una competencia intensa y una oferta que supera a una demanda cada vez más selectiva. Según explicó, ese contexto obliga a concesionarios y al resto de la cadena de valor a ampliar los servicios asociados a la venta para sostener la rentabilidad.

“Desde el sector concesionario estamos complementando la venta de vehículos con más y mejores servicios asociados, que compensen y diversifiquen la ecuación”, afirmó Beato, quien también reclamó incentivos fiscales para estimular la actividad durante lo que definió como un “complejo 2026”.