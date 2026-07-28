La automotriz que invirtió US$110 millones en una planta de Zárate empezó a vender sus modelos en cuotas

Mercedes-Benz Camiones y Buses, empresa que forma parte del grupo alemán Daimler Truck, anunció un nuevo financiamiento para la compra de camiones 0km en la Argentina. La iniciativa, desarrollada junto con Mercedes-Benz Financiera y la red oficial de concesionarios, incluye nuevas líneas de crédito, leasing y una plataforma digital para agilizar el acceso al financiamiento.

Las alternativas son tres: una financiación de hasta 12 meses con una tasa nominal anual (TNA) del 6,9%. También se ofrece una financiación a 48 meses con una TNA del 27%, mientras que la tercera opción es un leasing a 36 meses con una TNA del 23%.

Las propuestas de financiación apuntan a facilitar la renovación de flotas

Según explicó la compañía, estas herramientas buscan facilitar la renovación de flotas, permitiendo a transportistas y empresas acceder a vehículos con mejores condiciones financieras e incorporar unidades con mayor nivel de tecnología, eficiencia y seguridad.

“Buscamos acercar soluciones concretas para que nuestros clientes puedan renovar sus flotas, mejorar su rentabilidad y contribuir al crecimiento de la actividad productiva”, señaló Diego Marín, presidente y CEO de Mercedes-Benz Compañía Financiera.

Además de las alternativas de crédito, la automotriz incorporó “MyCredit”, una plataforma online que permite obtener una preaprobación crediticia en el momento. La herramienta está disponible a través del sitio web de Mercedes-Benz Financiera y busca agilizar el proceso para quienes evalúan realizar una inversión en nuevos camiones.

La nueva planta en la Argentina

Mercedes-Benz Camiones y Buses inauguró en mayo de este año su nueva fábrica en la Argentina en la localidad de Zárate, tras una inversión total de US$110 millones ejecutada en los últimos cuatro años.

La apertura de la planta representó el acontecimiento más importante para la compañía local desde que comenzó a operar de manera independiente, luego de la división en el mundo entre los negocios de autos y vans y el de camiones y buses de Mercedes-Benz, ocurrida a fines de 2021. Fue la primera que se levanta de cero en el sector automotor en los últimos 15 años en la Argentina. La inversión le permite al grupo tener un enfoque industrial 100% dedicado a camiones y buses por primera vez en el país y pusieron de relieve la mejora en eficiencia que representará para la operación.

Inauguración de la nueva planta de Mercedes-Benz Camiones y Buses