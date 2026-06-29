Cómo se decidió la apertura de la primera planta de camiones en la Argentina tras 15 años de abstinencia

Achim Puchert es el hombre que maneja a nivel global Mercedes Benz Trucks, el negocio de camiones de Mercedes-Benz Camiones y Buses, la empresa que forma parte del grupo alemán Daimler Truck, que hace poco más de un mes inauguró una fábrica en Zárate, con una inversión de US$110 millones.

La apuesta que realizó la empresa que emplea a 500 personas en forma directa y a 2000 de manera indirecta, representó un verdadero hito en la industria: es la primera que se levantó de cero en el sector automotor en los últimos 15 años.

Entrevista José del Rio con Achim Puchert

Orgulloso con el proyecto, Puchert visitó a la Argentina y accedió a un mano a mano exclusivo con LA NACION en el que habló de su experiencia en la región, el futuro de la industria, el avance de las marcas chinas y sus secretos a la hora de liderar. Un número uno global cuya historia no tiene desperdicio.

-Hoy trabaja en una posición global pero fue CEO de Mercedes Benz Camiones para Brasil y LATAM, ¿Cómo fue esa experiencia?

-Fue una experiencia muy emocionante. He trabajado en muchos países alrededor del mundo pero Brasil y Latinoamérica son lugares que quiero mucho. Este es un continente muy rico por su diversidad, que está creciendo y que está caracterizado por muchas dinámicas que no se ven en ningún otro lugar del mundo.

-Acá uno no se aburre nunca…

-No te aburrís nunca. Para mí siempre fue interesante. Me gusta organizar mis días, los alemanes planificamos mucho, pero lo que aprendí acá es que necesitás tener un plan pero también tenés que ser ágil para cambiarlo porque las condiciones siempre se están modificando. Eso me gusta. También disfruto especialmente de la interacción con los brasileños, con los argentinos, con los latinoamericanos en general. Porque muchos temas que nosotros experimentamos desde el cerebro, acá me sorprende lo mucho que importa el corazón. Es muy inspirador.

Puchert, el CEO global de Mercedes Benz Truck, dice que cree en la Argentina Gentileza

-¿Y qué diferencias encuentra con los mercados europeos?

-Soy responsable de Mercedes Benz Camiones a nivel global, así que el mundo es un patio de recreo y es súper emocionante porque hay que lidiar con muchas culturas, mercados y tecnologías diferentes y por supuesto con los clientes que están siempre en el centro de lo que hacemos. Y tal vez pienses que son muy diferentes en todo el mundo pero tengo que decepcionarte, porque no es así. Al final, todos los clientes quieren tener éxito en su negocio. Y al final se trata de tener un socio confiable a tu lado, además de contar con excelentes productos y servicios, pero lo más importante es tener gente apasionada en lograr que nuestros clientes sean exitosos. En definitiva, los mercados pueden parecer muy distintos pero desde el punto de vista del cliente, son todos bastante iguales.

-¿Todos somos iguales en este patio de juegos?

-Si bien las culturas son muy distintas, lo que hace que nuestros clientes tengan éxito es lo mismo: productos confiables, de rendimiento eficiente, servicio al cliente y soporte en caso de problemas. Pero también se necesitan personas que sean profesionales que los ayuden a resolver problemas y en este punto, también no hay diferencia entre los distintos lugares del mundo. Esta es la parte emocionante de nuestro negocio. Tal vez pienses que solo son camiones o buses pero hay un componente humano en la relación entre uno y los clientes porque cuentan con nosotros y confían en que los apoyemos. Pero, por otro lado, si fallamos, también tenemos un impacto bastante negativo en su vida diaria. Cuando uno piensa la importancia que tiene tu negocio para las diferentes sociedades es un negocio muy emocionante.

-Habló de los seres humanos, pero también estamos entrando en un mercado de camiones autónomos, sin conductores. ¿Cuáles son sus expectativas al respecto?

-En muchos países del mundo enfrentamos una escasez de choferes pero en cualquier país de Latinoamérica o Europa, todavía hay camioneros.

Si bien tal vez no siempre sea la primera opción que uno querría elegir para trabajar porque es exigente, hay que viajar mucho, estar lejos de casa.

Pero por otro lado, los camiones autónomos son una oportunidad para resolver esa escasez, aunque creo que todavía falta mucho. Entonces, si miramos Brasil y a Latinoamérica estamos experimentando con la conducción autónoma en nivel dos, en el negocio agrícola. Tenemos un acuerdo de cooperación con Schooner, con quien traemos cosechadoras y experimentamos vehículos controlados a distancia que también podrían ser interesantes para aplicaciones mineras. Pero la realidad es que todavía estamos en “el jardín de infantes” de la conducción autónoma... Pero vemos los progresos cuando miramos los camiones de Daimler en Norteamérica. Hoy estamos trabajando en el concepto “hub to hub” para realmente ser autónomos. Pero la tecnología es una cosa y por otro lado se necesita tener el marco legal establecido porque si tenés un conductor y ocurre un accidente, sabés quién es el responsable, ¿no? Mientras que si tenés un camión bajo conducción autónoma, hay áreas sin un marco por lo que es un tema difícil de resolver.

Achim puchert de Mercedes Benz buses Gentileza

-¿Cuál es su opinión sobre la Argentina?

-Para nosotros siempre es importante tener un entorno estable y de crecimiento. La incertidumbre nunca es buena. Lo que me hizo realmente feliz con la inauguración de la planta fue mirar la historia que tenemos en este país: 75 años, es muy destacable y seguramente debe haber implicado tomar coraje y confianza en el futuro. Cuando nuestros ancestros decidieron traer camiones y micros Mercedes-Benz a la Argentina y hacer la primera planta fue la primera que la empresa abrió fuera de Alemania, fue muy destacable. En 75 años creo que formamos parte del desarrollo de Argentina.

Recuerdo que cuando estaba en mi trabajo anterior como CEO de Mercedes Benz Brasil y Latinoamérica discutíamos qué hacer con Argentina porque acá tenemos una configuración propia que nos trajo hasta este lugar pero para avanzar hacia el futuro hay que invertir más en un concepto más independiente tanto en el lado de fabricación y ensamblaje, como en el lado de almacenamiento.

Respecto a la pregunta concreta, no diría que me quita el sueño, pero obviamente, ante una inversión de 110 millones de dólares, uno mira el marco económico y si uno mira hacia el pasado, el país tuvo altibajos.

Entonces, para invertir en un contexto de volatilidad, además de coraje hay que tener fe en el futuro y creo que con nuestra inversión hemos demostrado que creemos en la Argentina, en que hay un futuro. La planta es un nuevo capítulo en estos 75 años de legado. El año pasado fuimos líderes del mercado argentino de buses y camiones y empezamos este con fuerza. La Argentina es uno de los mercados clave para Mercedes Benz Camiones y Buses.

-¿Y por qué es tan importante ser líderes del mercado?

-Creo que ser líder del mercado demuestra que ofrecés los productos y servicios que mejor se adaptan a tus clientes y que los hacen exitosos ante la competencia.

De lo contrario elegirían a otro porque ellos también cuidan su negocio. Confían en nosotros porque en 75 años construimos muy buenas relaciones de largo plazo. Vengo de conversar con 20 clientes y es increíble porque son de una tercera generación que se sientan frente tuyo y te cuentan cómo sus abuelos abrieron el negocio de camiones Mercedes-Benz. Esa relación es muy importante, es la base que te permite atravesar las épocas malas y te lleva al futuro. Pero obviamente hace falta continuidad y seguir mejorando para el cliente cada día.

La inversión para la apertura de la planta fue de US$110 millones IGNACIO ARNEDO

-Eligieron un lugar estratégico para la planta.

-Creo que hay una nueva configuración en la región de Zárate, una zona de desarrollo económico, con una red de suministros e infraestructura, además de cercanía con el Puerto. Esos son ingredientes realmente excelentes para seguir siendo líderes del mercado lo que nos da ganancias y nos permite seguir invirtiendo en el futuro.

-¿Cuáles son las nuevas tendencias en el mercado de la movilidad?

-Este es un momento especialmente interesante para la industria del transporte porque se están dando muchas transformaciones y no sabría por dónde empezar… Durante décadas estuvimos acostumbrados a los vehículos diésel y ahora tenemos vehículos eléctricos, también empezamos con el hidrógeno, los biocombustibles. Hay muchas transformaciones en marcha con el foco en la descarbonización del planeta o crear mejores condiciones TCO para nuestros clientes (TCO significa el costo total de propiedad en la operación del vehículo). Eso va a continuar y lo vemos llegando a Latinoamérica también, Brasil empezó con la electrificación de los colectivos y acabamos de entregarle los primeros vehículos eléctricos a Chile. Por cierto, nosotros somos líderes del mercado de camiones eléctricos Mercedes Benz en Europa y creo que habrá más cambios. Porque si pensamos en nuestra vida cotidiana vemos las transformaciones en términos de digitalización, todo está más conectado potencialmente más basado en software. Y eso es algo que como empresa tenemos que aprender porque son capacidades que antes no teníamos.

-¿Capacidades que no eran el centro de su negocio?

-Claro, que no eran el centro del negocio. Es emocionante porque tenés que ver cómo calificás al personal para que pueda acceder a nuevas herramientas. Antes buscabas ingenieros mecánicos, ahora buscás ingenieros electrónicos o personas de software... Hablábamos sobre cómo la autoconducción va a cambiar las reglas de juego pero también en un futuro cercano veremos el impacto que tiene la IA en los vehículos y en el manejo de la empresa. Puede ser en la eficiencia, aumentando la experiencia del cliente o ayudando a encontrar otros modelos de negocios. Y otro tema son los robots humanoides que podrían ayudarnos en el ensamblado, el almacenamiento o los procesos de servicio. Como ven, están sucediendo muchas cosas increíbles que pueden asustar a algunos pero al mismo tiempo representan una gran oportunidad para construir un futuro mejor. Es importante no tener miedo y también entender a la gente que está asustada o preocupada por estos avances, hay que escucharla.

-¿Qué pasa con los jugadores chinos?

-La competencia no me asusta. Tiene que ser justa. Vemos un aumento de la competencia china en todo el mundo y eso es bueno porque nos desafía a ser todos los días mejores para nuestros clientes. Creo que hay algunas áreas en las que también podemos aprender, por ejemplo, la forma en que desarrollamos los vehículos y que nos trajo hasta acá. En este contexto la pregunta que surge es, ¿sigue siendo la manera óptima para lo que viene? Así que, en principio, la competencia es algo bueno.

Lo que pienso desde otra perspectiva interesante es que puede ser tentador apostar por el bajo costo de algo y elegir autopartes o vehículos importados. Y creo que muchos países y clientes del mundo, y los entiendo, pueden pensar en abalanzarse sobre esa ganancia a corto plazo.

Pero si pensamos en Argentina, invertimos acá porque queremos generar empleo, estar cerca de nuestro proceso de producción, no solo importando vehículos, sino creando valor localmente. Esto es algo que se te puede escapar si solo mirás el ahorro a corto plazo. En definitiva, agregar valor a un país mediante la fabricación y el abastecimiento local es un incentivo bastante fuerte que hace avanzar a las economías y a las sociedades.

Achim Puchert destacó al Centro Industrial Zárate como una plataforma estratégica integrada a la red global de Daimler Truck, con foco en exportación, sustentabilidad, eficiencia logística y desarrollo industrial en la región. IGNACIO ARNEDO

-¿El negocio de servicio de postventa es más importante que la fabricación de autos en sí?

-El negocio del servicio de postventa es tan importante como la mera venta de vehículos porque te une al cliente durante todo el ciclo de vida. El servicio debe ser profesional para asegurarse que el vehículo siga en camino, debe ser profesional en caso de que haya un problema que requiera solución. El servicio es una manera de estar cerca del cliente, de acompañarlo en su viaje, pero también de generar ganancias para nuestros socios distribuidores.

-¿Por qué eligieron República Checa para construir su nueva planta de camiones?

-Tenemos una planta de camiones muy grande, la más grande del mundo que está en el sur de Alemania y ahí tenemos limitaciones de espacio y de crecimiento. Tiene una sólida historia de producción de vehículos diésel y ahora agregamos eléctricos por lo que la complejidad está aumentando y necesitás más espacio para organizar la producción. Así que pensamos que dada la complejidad y las horas que necesitás trabajar para ensamblar camiones eléctricos podría convertirse en un desafío a futuro para la planta de Alemania. Por eso empezamos a buscar otro país europeo, reducir la complejidad en la planta alemana y asegurarnos de aumentar la eficiencia. Si bien seguimos apostando fuerte a nuestras plantas en Alemania nos pareció que necesitábamos una planta adicional y creemos que con la de República Checa tendremos ese impulso de eficiencia en ambos lugares. Y obviamente también está la necesidad económica de equilibrar el volumen de trabajo pero también hablamos de reducir los costos de producción.

-¿Qué importancia tienen las políticas públicas de un país en términos de infraestructura, teniendo en cuenta que los camiones necesitan rutas e infraestructura real?

-Haría una diferencia porque la funcionalidad de las rutas existentes es esencial para el negocio de nuestros clientes. Se puede invertir en ferrocarriles, que obviamente a nosotros no está en nuestros intereses… pero una infraestructura que funciona, por ejemplo, en las rutas, es importante para que nuestros clientes manejen su negocio sin problemas. Pero hay otra discusión respecto de la infraestructura: si miramos lo que pasa en Europa y el proceso de descarbonización para enfocarse en vehículos eléctricos, también necesitás infraestructura de recarga eléctrica porque la descarbonización y el cambio tecnológico solo ocurre si contás con infraestructura enfocada específicamente en camiones, porque es diferente de la que necesitas para autos de pasajeros, para asegurarte de que podés recargar los vehículos eléctricos, y tener un costo energético por kilómetro mucho más bajo en comparación con otras tecnologías.

Como dije, en Europa lideramos el segmento de eléctricos y en vehículos pesados medianos estamos en el 35%. Sin embargo, vemos que el mercado en sí mismo sigue siendo pequeño. Hablamos de 10.000 unidades como mercado total en Europa. Y una de las mayores limitaciones que nos señalan los clientes que manejaron, por ejemplo, el ETR 600 que es nuestro modelo insignia, es que el camión es fantástico, funciona cuando tengo la infraestructura en orden pero la realidad es que Europa todavía no tiene la infraestructura necesaria para que mi negocio funcione. Y esto se debe a que contamos con excelentes tecnologías pero que no se pueden implementar en la calle debido a las condiciones. Ese es otro tipo de infraestructura. Si pensamos en los vehículos autónomos, necesitás redes móviles que funcionen bien, porque manejar un camión autónomo, necesita un rápido procesamiento de los datos.

-Hablemos de su perfil ¿alguna vez imaginó ser CEO global de una empresa de camiones?

-No, nunca.

-¿De chico jugaba con camioncitos?

-Jugaba con camioncitos y autitos Mercedes en esas alfombras que tienen dibujos de rutas...

-¡Ese era tu verdadero patio de recreo!

-¡Sí! Pero sabés que empecé mi carrera como vendedor de camiones usados, en Suecia, la patria de algunos de nuestros competidores. Fue un buen aprendizaje. Probablemente no era el mejor vendedor de camiones. Pero al pensar en mi carrera, me doy cuenta de que nunca planifiqué mi siguiente paso. Siempre supe lo que quería hacer. Pero lo que planeaba nunca ocurría, pero sí se me abrían nuevas puertas. Y cuando uno tiene una curiosidad natural te da la oportunidad de crecer.

No estoy seguro qué es un perfil clásico de CEO… He pasado por ventas, por control de calidad, por administración y por operaciones...La gente que te critica dice que “sabés un poquito de cada cosa” pero creo que es una gran oportunidad para conocer el negocio. He estado en muchos países. ¿Es lindo tener que salir siempre de la zona de confort? No, pero te hace crecer. Mi pasión es el trato con la gente, me gusta interactuar con las personas. Y cada vez que hablo con mi equipo de líderes o con mis empleados, es sobre buenos productos, servicios y procesos.

Pero para mí, el ingrediente mágico es desarrollar a las personas y mi expectativa es que cada una de las personas de mi equipo que pasa tanto tiempo en el trabajo se conviertan en la mejor versión de sí mismos. Y eso significa que hay que rendir cuentas, hay que tomar responsabilidades, empoderarse pero también hay que aprender y eso es clave porque todos aportamos fortalezas diferentes porque ninguno es igual al otro. Y eso nos ayuda individualmente a mejorar.

Es lo mejor que uno puede hacer y esperar. Y es lo que espero de mi equipo de líderes pero también espero que ellos lo hagan con sus propios equipos, y también que mis colegas se apoyen mutuamente para mejorar día a día. No hace falta ser revolucionario, pero si mantener este enfoque de mejora continua porque puede llevarte muy lejos.

-¿Y cómo se las arregla para equilibrar el trabajo y la vida personal?

-Depende. Para mí es importante el equilibrio. Nunca vas a desarrollar tu máximo potencial si estás el 80% o 90% de tu día en el trabajo. Y también es importante cuando ocupas un rol de liderazgo saber que todo tiene que ver con el equilibrio porque nada es blanco o negro. Paso mucho tiempo con mi familia, amigos, me gusta mucho la naturaleza, el deporte al aire libre...

-¿Ama el fitness?

-Sí, fitness, bicicleta, nadar... a veces me encontrarán tirado en la playa, pero creo que me da energía y a veces es bueno tomarse un descanso porque despeja la mente y pone las cosas en perspectiva.

-¿Es verdad que pensó en introducir el tenis-playa en Alemania?

-La verdad que me gustó jugar el tenis-playa en Brasil. Creo que en Argentina tienen algo parecido...Es algo parecido como “pádel…

-¡Paleta!

-La paleta. Sí...Lo intenté pero, desafortunadamente con el clima que tiene Alemania me parece que no están dadas las condiciones. Es muy difícil por la cultura.

-La última pregunta. Sé que le gusta la banda Coldplay. ¿Cuál es su canción preferida y cuál es la canción que representa su vida?

-Investigas muy bien, pero es una linda pregunta... Por supuesto, es “A Sky Full of Stars”. ¡Qué podría ser mejor para Mercedes Benz!