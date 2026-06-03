La letra chica del nuevo sistema de VTV: cambios, precios libres y una incógnita

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) comenzó una nueva etapa en la Argentina. A través de una resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno reglamentó la apertura del sistema para que talleres privados puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO).

La medida que apunta a aumentar la oferta de prestadores, generar competencia y reducir la intervención estatal en el funcionamiento del servicio, una medida que impacta en los 15.784.385 vehículos que forman parte del parque automotor argentino en circulación.

La decisión termina de instrumentar varios de los cambios que habían sido introducidos meses atrás por el Decreto 196/2025, que modificó la reglamentación de la Ley Nacional de Tránsito.

Aunque la resolución fue presentada por el Gobierno como el fin del monopolio de las plantas verificadoras, el impacto concreto de la medida todavía dependerá de dos factores clave: la adhesión de las provincias y la velocidad con la que nuevos talleres decidan ingresar al sistema.

Uno de los puntos centrales es la apertura definitiva del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, que a partir de ahora será público, gratuito y digital. Los establecimientos interesados podrán inscribirse mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD) y, una vez habilitados, estarán autorizados para realizar revisiones de vehículos particulares, comerciales, de pasajeros, de carga, antiguos o especiales.

Los establecimientos interesados podrán inscribirse mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD) GCBA

Los talleres deberán acreditar capacidad técnica, contar con equipamiento específico y designar un director técnico, que obligatoriamente deberá ser un ingeniero matriculado. Además, quedarán sujetos a auditorías posteriores a cargo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Qué equipamiento deberán tener los talleres y cuánto cuesta abrir un centro de VTV

La resolución establece una serie de requisitos mínimos para garantizar que las inspecciones mantengan estándares técnicos uniformes.

Entre otros elementos, los talleres deberán contar con frenómetro para medir la capacidad de frenado, alineador óptico de faros con luxómetro, detector de holguras en dirección y suspensión, dispositivos para verificar alineación de dirección y amortiguación, decibelímetro para medir emisiones sonoras, analizadores de gases para motores nafteros y diésel e instrumentos para controlar el desgaste de los neumáticos.

La maquinaria necesaria para equipar un taller para ser planta verificadora Gentileza

También deberán disponer de una fosa de inspección o elevador, sistemas de comunicación interna y herramientas específicas para realizar las verificaciones previstas por la normativa.

En una entrevista previa con LA NACION, Constantino Abella Roigt, presidente de Control Vehicular Argentino (CVA), la principal compañía proveedora de este tipo de equipamiento, estimó que antes de la reforma la inversión necesaria para montar una línea completa destinada a vehículos livianos oscilaba entre US$50.000 y US$60.000.

Según explicó, la eventual incorporación de nuevos centros verificadores podría generar economías de escala en la fabricación de equipamiento. Bajo ese escenario, la inversión necesaria para instalar una línea de revisión técnica podría reducirse hasta ubicarse entre US$40.000 y US$50.000.

El presidente de Control Vehicular Argentino (CVA), estimó que antes de la reforma la inversión necesaria para montar una línea completa destinada a vehículos livianos oscilaba entre US$50.000 y US$60.000 Gonzalo Colini

La expectativa del sector es que la apertura incentive el ingreso de nuevos operadores, especialmente talleres mecánicos y concesionarios que ya cuentan con parte de la infraestructura necesaria.

Precios libres y competencia

Uno de los cambios más relevantes introducidos por la resolución es que el valor de la revisión técnica dejará de estar regulado por la autoridad nacional, ya que la nueva normativa establece expresamente que el precio será acordado libremente entre el usuario y el taller que realice la inspección.

La nueva normativa establece expresamente que el precio será acordado libremente entre el usuario y el taller que realice la inspección GCBA

La apuesta oficial es que el incremento de la oferta genere competencia entre prestadores y contribuya a moderar los valores del servicio. Sin embargo, el resultado dependerá de cuántos actores ingresen efectivamente al sistema y de la dinámica competitiva que se genere en cada región del país.

Qué cambia para los conductores

La resolución también ratifica las modificaciones introducidas este año respecto de los plazos de revisión para los vehículos particulares. Los autos cero kilómetro deberán realizar su primera revisión técnica a los cinco años de su patentamiento inicial.

Posteriormente, mientras tengan hasta diez años de antigüedad, la revisión tendrá una vigencia de dos años. Una vez superado ese plazo, volverá a ser anual. Además, los usuarios podrán realizar la revisión antes de su vencimiento si así lo desean.

Otro aspecto que la normativa aclara es el mecanismo de acreditación de la inspección. Aunque avanzará la digitalización del sistema, la tradicional oblea seguirá existiendo, ya que los talleres deberán entregar tanto una constancia digital como una identificación física para adherir al parabrisas y facilitar los controles en la vía pública.

La tradicional oblea seguirá existiendo, ya que los talleres deberán entregar tanto una constancia digital como una identificación física X.COM

La gran incógnita: qué harán las provincias

Pese al alcance de la resolución, la implementación práctica del nuevo esquema todavía presenta interrogantes. El principal pasa por la postura que adopten las jurisdicciones que cuentan con sistemas propios de verificación técnica y deberán definir si adhieren o no a los cambios impulsados por el Gobierno nacional.

La provincia de Buenos Aires, donde se concentra una parte significativa del parque automotor argentino, ya había anticipado meses atrás que no acompañaría las modificaciones impulsadas por la administración nacional y que mantendría vigente su esquema actual de VTV.

La provincia de Buenos Aires, donde se concentra una parte significativa del parque automotor argentino, ya había anticipado meses atrás que no acompañaría las modificaciones Ministerio de Transporte PBA

En diálogo con LA NACION, el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, sostuvo entonces que “abrir el sistema de manera indiscriminada podría generar diferencias en los estándares de verificación y dificultades para auditar los controles”.

La provincia también plantea una cuestión vinculada con la cobertura territorial. “Para que los partidos más alejados del conurbano bonaerense cuenten con un servicio de VTV es necesario compensar a quienes presten el servicio en esos lugares con otras localidades más atractivas. De lo contrario, una liberalización total provocaría que todos los prestadores se agrupen en el conurbano y otras pocas ciudades importantes de la provincia, lo que podría provocar que la mayor parte del territorio quede sin cobertura”, agregó Marinucci.

Según explicó el ministro, para que los partidos más alejados del conurbano bonaerense cuenten con un servicio de VTV es necesario compensar a quienes presten el servicio en esos lugares con otras localidades más atractivas Daniel Basualdo

Por ese motivo, el alcance real de la medida para el usuario dependerá de cuántas jurisdicciones adopten el nuevo modelo, de la cantidad de talleres que decidan incorporarse y de la capacidad del Estado para implementar la infraestructura digital y los mecanismos de control previstos en la normativa.