¿La pasta dental elimina los rayones de los vidrios del auto?

Usar de forma constante al auto puede provocar el desgaste en varias partes, tanto del interior como del exterior, siendo más común que se vea afectado tanto la carrocería, así como los vidrios que recubren la superficie del vehículo, debido a estar expuesto la mayor parte del tiempo al exterior y a las partículas de contaminación que se puedan presentar, así como de los mismos rayos del sol y otros aspectos de la naturaleza, sea lluvia, viento, granizo, entre muchos otros.

Estos percances, propiciados también por el roce de vehículos y otros actores externos, son los principales culpables del origen de los rayones, teniendo como referencia común los desperfectos ocasionados en los parabrisas. Este daño podría ser de gravedad si afecta la visibilidad del conductor.

Más allá de buscar la estética perfecta en el auto, tanto de los vidrios como de la carrocería, mantener el parabrisas limpio y sin rayones responde a una cuestión de seguridad, pues al ser la principal visión del automovilista sobre el campo, cualquier rayón podría confundir e incluso propiciar cualquier accidente, en el peor de los casos.

El parabrisases una parte muy importante del automóvil, sobre todo por ser la principal protección de amenazas externas como los rayos solares, polvo, lluvia, e insectos, cualquier objeto que pueda traducirse como impedimento y reduzca tanto la habilidad como la visibilidad al momento de conducir.

Mantener el parabrisas limpio y sin rayones responde a una cuestión de seguridad Shutterstock

Existen varios compuestos pulidores en el mercado, incluso si no son como tal. Las pastas dentales, en las presentaciones que no son gel, son un claro ejemplo de ello, y sin problema se pueden aplicar para tratar raspaduras y otros golpes menores en el vidrio delantero del auto.

Primero hay que lavar bien los vidrios, posteriormente, ya secos, se aplicará la pasta con ayuda de un paño de fibra en forma de movimientos circulares. Si se aplica de la manera adecuada se podrá apreciar una superficie restaurada y uniforme.

También se puede recurrir a soluciones para pulir disponibles en el mercado de autopartes, teniendo la misma función de la pasta de dientes para eliminar los rayones de los parabrisas; no obstante, estos compuestos suelen ser demasiado corrosivos si no se usan y atienden de una manera específica.

Para los rayones no tan profundos también se pueden recurrir a productos para limpiar vidrios, lo suficientemente útil para dejar al parabrisas limpio. Sólo se debe aplicar con ayuda de una toalla, o un paño, sin ejercer tanta presión, repitiendo el proceso hasta que se logre alcanzar el resultado esperado.

Por el contrario, si no se obtiene los resultados esperados, o si el rayón es profundo, lo adecuado sería tomar en cuenta la opinión y la ayuda de un profesional para que la solución sea efectiva. Pegar una calcomanía nunca es la solución, es mejor invertir para reparar tu auto, es por tu seguridad.