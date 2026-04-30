La razón por la que los autos electrificados se venden un 300% más que en 2025

El mercado de vehículos electrificados en la Argentina continúa mostrando una expansión acelerada. Durante el primer trimestre de 2026 se patentaron 19.867 unidades con algún tipo de motorización híbrida o eléctrica, un volumen que cuadruplica lo registrado en el mismo período del año pasado, cuando se registraron 4808.

El dato confirma una tendencia que se venía insinuando en 2025, pero que en los primeros meses del año logró consolidarse con mayor fuerza. En ese contexto, los híbridos no enchufables (HEV) se mantienen como la puerta de entrada a la electrificación: explicaron el 60% de las operaciones del trimestre en los electrificados.

Detrás se ubicaron los híbridos enchufables (PHEV), con el 18%; los Mild Hybrid (MHEV), con el 14%; y los vehículos 100% eléctricos (BEV), con el 8%.

El BAIC BJ30 se transformó en uno de los modelos más vendidos

Más allá de la distribución actual, el crecimiento fue generalizado en todas las tecnologías. En términos absolutos, los HEV sumaron 8090 unidades adicionales frente al año pasado, mientras que los PHEV crecieron en 3424 unidades, los MHEV en 2072 y los eléctricos puros en 1473.

En términos porcentuales, los incrementos más pronunciados se observaron en los segmentos más chicos, donde los BEV avanzaron un 882% interanual y los PHEV registraron el impresionante aumento de 5434,9%.

Detrás de este desempeño aparece un factor determinante como lo es el marco normativo vigente. El impulso a la electromovilidad está directamente vinculado al Decreto 49/2025, que estableció un arancel del 0% para la importación de vehículos electrificados extrazona con un valor FOB máximo de US$16.000.

El impulso de estos modelos vino de la mano del cupo de electrificados

La medida se instrumenta a través de un cupo anual de 50.000 unidades, que ya se encuentra completamente agotado tanto para 2025 como para 2026, y derivó en la formación de listas de espera para acceder al beneficio.

El impacto del esquema se refleja con claridad en el origen de los vehículos. Durante el primer trimestre, los patentamientos de unidades extrazona —principalmente de origen chino— crecieron un 6087% interanual, con un incremento de 5965 unidades. En contraste, los vehículos provenientes de Brasil aumentaron apenas un 15% en el mismo período.

El Renault Arkana es otro de los modelos que cuenta con esta tecnología

Al mismo tiempo, el mercado comenzó a diversificarse en términos de oferta. Mientras que en el primer trimestre de 2025 había 81 modelos disponibles, en igual período de 2026 la cifra ascendió a 121.

En los últimos seis meses se incorporaron 54 nuevos modelos, cerca de la mitad de ellos eléctricos puros. Sin embargo, estos últimos siguen teniendo una participación reducida, en parte por las limitaciones de infraestructura de carga.

Ese crecimiento de la oferta convive con una fuerte concentración de ventas. En el segmento de híbridos, que sigue siendo el más relevante, el dominio ya no recae exclusivamente en el Toyota Corolla y el Toyota Corolla Cross —que en 2025 explicaban el 93% del total—, sino que ahora seis modelos concentran el 80% de las operaciones. Entre las novedades que ganaron peso aparecen el Ford Territory y el BAIC BJ30.

En los híbridos suaves, el mercado muestra una mayor dispersión: el 80% de las ventas se reparte entre nueve modelos, liderados por el Chery Tiggo 7 y el Renault Arkana, que en conjunto explican la mitad del segmento. Se trata de un cambio respecto de 2025, cuando la categoría estaba dominada por modelos premium de origen europeo.

BYD revolucionó el segmento de los eléctricos

El caso de los eléctricos puros es distinto. Allí la concentración es aún mayor: dos modelos de BYD, el BYD Dolphin Mini y el BYD Yuan Pro, concentran el 74% de las ventas. A pesar de eso, el segmento es el que ofrece mayor variedad de modelos, con una fuerte presencia de fabricantes chinos, que representan el 88% del total.

Por su parte, los híbridos enchufables muestran el mayor salto en volumen, donde pasaron de apenas 63 unidades en el primer trimestre de 2025 a 3487 en 2026. En este caso, la concentración también es elevada: el 86% de las ventas se explica por cuatro modelos, con predominio casi absoluto de vehículos de origen extrazona.

Entre los modelos más vendidos del trimestre, el liderazgo lo ocupa la versión híbrida del Ford Territory, con 2392 unidades, seguido por el Toyota Corolla Cross (2317) y el BAIC BJ30 (2093). También se destacan el BYD Song Pro, el Toyota Corolla y el BYD Dolphin Mini.