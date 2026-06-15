Los 10 0km automáticos que cuestan menos de US$24.000

La creciente oferta de autos con caja automática es una de las tendencias que más se está consolidando hace varios años en el mercado de la Argentina. A este fenómeno ahora se suma otro factor que amplía aún más la disponibilidad de modelos con este tipo de transmisión: la llegada de vehículos electrificados (como los híbridos o eléctricos que prescinden de las cajas manuales).

Este año, el fenómeno se da en un contexto de desaceleración del mercado, ya que en los cinco primeros meses del año se patentaron 247.187 vehículos, un 9,7% menos que en el mismo período de 2025, cuando se habían registrado 273.819 unidades, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Frente a este escenario, las automotrices comenzaron a desplegar distintas estrategias comerciales: mientras algunas aplicaron aumentos en sus listas de precios, otras optaron por mantener valores e incluso ofrecer bonificaciones puntuales para sostener el nivel de ventas.

Los autos con caja automática más baratos

En ese sentido, estos son los 10 modelos más económicos del mercado argentino que vienen con caja automática en junio de 2026 (para la comparación se tomó la versión más accesible con esta caja disponible por modelo):

JMEV Easy 3: US$18.900 ($27.594.000)

US$18.900 ($27.594.000) Nuevo MG 3 naftero: US$20.900 ($30.514.000) – precio de lanzamiento

US$20.900 ($30.514.000) – precio de lanzamiento Hyundai HB20 Hatchback (Comfort Plus AT 1.6): $31.000.000

$31.000.000 Citroën C3 (VTi AT Feel Pack): $32.400.000

$32.400.000 Fiat Argo (Drive 1.3L CVT): $32.650.000

$32.650.000 JAC S2 (1.5 CVT Luxury LV): US$22.900 ($33.434.000)

US$22.900 ($33.434.000) Toyota Yaris (XS 1.5 CVT): $34.284.000

$34.284.000 Chevrolet Onix (LTZ 1.0 AT): $34.696.900

$34.696.900 Suzuki Swift Hybrid GLX AT: US$23.900 ($34.894.000)

US$23.900 ($34.894.000) BYD Dolphin Mini (GL): US$23.990 ($35.025.400)

El JMEV Easy 3 es actualmente el auto con caja automática más accesible del mercado de la Argentina, de hecho, es el segundo más económico si se contempla la totalidad del mercado.

Se trata de un hatchback 100% eléctrico de origen chino que llegó recientemente al país de la mano del Grupo Antelo; que está impulsado por un motor de 68 CV y ofrece una autonomía homologada de hasta 330 kilómetros, posicionándose como una de las opciones de entrada al mundo de la movilidad eléctrica.

JMEV Easy 3

El MG 3 se ubica como la segunda alternativa con caja automática más accesible del mercado. Se trata de un modelo recientemente lanzado en la Argentina que, en su variante naftera, incorpora una transmisión automática CVT asociada a un motor 1.5 litros que entrega 114 CV.

El MG3, un compacto con mecánica híbrida

Importado desde Brasil, el Hyundai HB20 en su versión Comfort Plus AT se consolidó como la tercera alternativa con caja automática más económica del mercado. Esta versión combina un motor naftero 1.6 de 123 CV con una transmisión automática de seis velocidades

Hyundai HB20

El Citroën C3 se posiciona como la cuarta alternativa con caja automática más accesible del mercado. Fabricado en la región, se ofrece con una transmisión automática CVT asociada al motor naftero 1.6 VTi de 115 CV.

Citroën C3

Por su parte, el Fiat Argo se posiciona como la quinta alternativa con caja automática más accesible del mercado. Este hatchback del segmento B regresó recientemente a la Argentina tras recibir una actualización estética y de equipamiento; en la variante Drive incorpora el motor 1.3 Firefly de 99 CV combinado con una transmisión automática CVT.