Lanzan el primer auto con Apple Maps integrado y conducción sin manos

Ford y Apple anunciaron un acuerdo para integrar Apple Maps directamente en los vehículos desarrollados sobre la futura plataforma eléctrica global de la automotriz estadounidense, denominada Universal Electric Vehicle Platform.

La tecnología comenzará a incorporarse en 2027 y tendrá su debut en el nuevo vehículo eléctrico mediano que prepara Ford, cuyo precio se ubicará alrededor de los US$30.000 en los Estados Unidos, según anticipó Jim Farley, CEO de la compañía.

La integración se realizará mediante MapKit for Automotive, un nuevo paquete de herramientas desarrollado por Apple para que los fabricantes puedan incorporar sus mapas y servicios de navegación directamente en los sistemas del vehículo.

De esta manera, Apple Maps podrá utilizarse desde las pantallas del auto y ofrecerá indicaciones paso a paso mediante lenguaje natural, información sobre el tránsito y los incidentes en tiempo real, búsqueda de lugares y distintas alternativas de recorrido.

Ford continúa con el desarrollo de su nuevo vehículo eléctrico mediano

La navegación también estará adaptada a las necesidades de un vehículo eléctrico. El sistema podrá calcular rutas teniendo en cuenta la autonomía disponible y contará con una función de preacondicionamiento de la batería.

Esta tecnología permite preparar la temperatura de la batería antes de llegar a una estación de carga, con el objetivo de que el vehículo pueda recibir energía en condiciones más favorables y reducir el tiempo necesario para recuperar autonomía.

Mapas para desarrollar la conducción sin manos

El acuerdo no estará limitado al sistema de navegación. Ford también utilizará información detallada de las rutas proporcionada por Apple Maps para desarrollar una nueva generación de BlueCruise, su tecnología de conducción sin manos para autopistas.

Según explicaron las compañías, el objetivo es conseguir un funcionamiento más continuo desde el ingreso hasta la salida de una autopista, incluyendo las rampas de acceso y egreso.

La automotriz norteamericana también utilizará información detallada de las rutas proporcionada por Apple Maps para desarrollar una nueva generación de BlueCruise, su tecnología de conducción sin manos para autopistas

El desarrollo estará a cargo de Latitude AI, la subsidiaria de Ford especializada en conducción autónoma. La empresa cuenta con aproximadamente 600 especialistas en aprendizaje automático, robótica y software.

Latitude trabaja en un sistema denominado Ford Large Driving Model, desarrollado a partir de millones de kilómetros de información recopilada en situaciones reales de manejo.

La nueva arquitectura eléctrica tendrá una configuración zonal, mediante la cual distintas funciones del vehículo se agrupan y controlan desde una cantidad menor de módulos electrónicos.