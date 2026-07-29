Tesla busca gente en la Argentina y está cada vez más cerca su desembarco: cómo postularse

Tesla dio un nuevo paso en su proceso de desembarco en la Argentina. La automotriz estadounidense abrió una búsqueda laboral para incorporar a un asesor comercial en Buenos Aires, según figura en su sitio global de empleos y recopiló el medio especializado Autoblog.

El puesto aparece bajo el nombre “Tesla Advisor, Sales”, correspondiente al área de Ventas y Atención al Cliente. Las personas interesadas pueden postularse directamente a través de la página oficial de la compañía.

De acuerdo con la descripción de la búsqueda, el asesor tendrá como principal responsabilidad acompañar a los potenciales compradores durante todo el proceso comercial, desde su primera visita hasta la entrega del vehículo. Entre sus tareas se encuentran recibir y orientar a los clientes, explicar la oferta de productos de Tesla, organizar pruebas de manejo y contribuir a la formación de una cartera de potenciales compradores, entre otras.

La compañía exige al menos un año de experiencia en atención al cliente o ventas para solicitar el puesto Sebastian Gollnow - dpa

Para postularse, Tesla exige al menos un año de experiencia en atención al cliente o ventas, antecedentes en el cumplimiento de objetivos, capacidad de organización y buenas habilidades de comunicación oral y escrita. También se requiere manejo de Microsoft Office y herramientas de gestión de clientes, disponibilidad para trabajar durante la noche, los fines de semana y los feriados, y licencia de conducir vigente.

La apertura de esta búsqueda representa una señal concreta del avance de Tesla en el mercado argentino, considerando que el 1° de abril se publicó en el Boletín Oficial la constitución de Tesla Argentina S.R.L., la sociedad creada para desarrollar las operaciones de la empresa en el país. Posteriormente, la automotriz designó a Joaquín Lizarralde como Country Manager para la Argentina y Uruguay, dos mercados incluidos dentro de su proceso de expansión regional.

La compañía de Elon Musk inscribió su sociedad local en la Argentina Jenny Kane - AP

En el país vecino, ese proceso ya ingresó en una etapa comercial. Tesla comenzó oficialmente a vender sus vehículos en Uruguay, donde ofrece los Model 3 y Model Y y habilitó tanto la compra digital como la atención presencial. Hasta el momento, la empresa no comunicó oficialmente cuándo comenzará la comercialización de sus vehículos en la Argentina.