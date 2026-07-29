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Tesla busca gente en la Argentina y está cada vez más cerca su desembarco: cómo postularse

La automotriz incorporará un asesor comercial en Buenos Aires; cuáles son los requisitos y qué tareas deberá realizar

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Tesla abrió una búsqueda laboral en la Argentina para el puesto de asesor comercial
Tesla abrió una búsqueda laboral en la Argentina para el puesto de asesor comercialBRANDON BELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tesla dio un nuevo paso en su proceso de desembarco en la Argentina. La automotriz estadounidense abrió una búsqueda laboral para incorporar a un asesor comercial en Buenos Aires, según figura en su sitio global de empleos y recopiló el medio especializado Autoblog.

El puesto aparece bajo el nombre “Tesla Advisor, Sales”, correspondiente al área de Ventas y Atención al Cliente. Las personas interesadas pueden postularse directamente a través de la página oficial de la compañía.

La zona que concentra casi la mitad de robos de autos que hay en Buenos Aires

De acuerdo con la descripción de la búsqueda, el asesor tendrá como principal responsabilidad acompañar a los potenciales compradores durante todo el proceso comercial, desde su primera visita hasta la entrega del vehículo. Entre sus tareas se encuentran recibir y orientar a los clientes, explicar la oferta de productos de Tesla, organizar pruebas de manejo y contribuir a la formación de una cartera de potenciales compradores, entre otras.

La compañía exige al menos un año de experiencia en atención al cliente o ventas para solicitar el puesto
La compañía exige al menos un año de experiencia en atención al cliente o ventas para solicitar el puestoSebastian Gollnow - dpa

Para postularse, Tesla exige al menos un año de experiencia en atención al cliente o ventas, antecedentes en el cumplimiento de objetivos, capacidad de organización y buenas habilidades de comunicación oral y escrita. También se requiere manejo de Microsoft Office y herramientas de gestión de clientes, disponibilidad para trabajar durante la noche, los fines de semana y los feriados, y licencia de conducir vigente.

La apertura de esta búsqueda representa una señal concreta del avance de Tesla en el mercado argentino, considerando que el 1° de abril se publicó en el Boletín Oficial la constitución de Tesla Argentina S.R.L., la sociedad creada para desarrollar las operaciones de la empresa en el país. Posteriormente, la automotriz designó a Joaquín Lizarralde como Country Manager para la Argentina y Uruguay, dos mercados incluidos dentro de su proceso de expansión regional.

La compañía de Elon Musk inscribió su sociedad local en la Argentina
La compañía de Elon Musk inscribió su sociedad local en la ArgentinaJenny Kane - AP

En el país vecino, ese proceso ya ingresó en una etapa comercial. Tesla comenzó oficialmente a vender sus vehículos en Uruguay, donde ofrece los Model 3 y Model Y y habilitó tanto la compra digital como la atención presencial. Hasta el momento, la empresa no comunicó oficialmente cuándo comenzará la comercialización de sus vehículos en la Argentina.

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