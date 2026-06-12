Lanzan un sistema de denuncias por WhatsApp para reportar hechos de “violencia vial”: cómo funciona

En el marco de la Semana de la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) presentó una nueva herramienta destinada a reforzar los controles y la prevención en calles y rutas de todo el país. Se trata del “Sistema de Reporte Vial Ciudadano”, una plataforma que permitirá denunciar conductas peligrosas a través de WhatsApp.

La iniciativa se suma a otras medidas impulsadas por el organismo con el objetivo de incorporar tecnología a las tareas de fiscalización y fortalecer las políticas orientadas a mejorar la seguridad vial.

A partir de ahora, cualquier persona que presencie una infracción grave o un hecho de violencia vial podrá enviar material audiovisual y datos del episodio mediante WhatsApp al 11-2787-0000. Los reportes serán analizados por equipos técnicos de la ANSV y, según la evidencia aportada y la gravedad del caso, podrían derivar en sanciones como la suspensión o inhabilitación de la licencia de conducir.

Según explicaron desde el organismo, el nuevo sistema busca complementar los controles presenciales y ampliar la capacidad de detección de conductas riesgosas mediante evidencia digital aportada por los propios ciudadanos.

Este sistema busca complementar los controles presenciales Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)

Entre las situaciones que podrán reportarse figuran el alcohol al volante, el exceso de velocidad, las picadas ilegales, los sobrepasos indebidos, el uso del celular mientras se conduce, la circulación de menores al volante, patentes adulteradas y distintos episodios de violencia vial.

La medida apunta a generar un mecanismo ágil y federal de recepción de denuncias, incorporando herramientas tecnológicas que permitan actuar frente a hechos que muchas veces ocurren fuera de los operativos tradicionales de control.

Además de posibilitar la aplicación de sanciones, el sistema también permitirá obtener información para identificar patrones de riesgo y fortalecer campañas de prevención y concientización.

¿Cómo realizar una denuncia?

Para efectuar un reporte será necesario enviar fotos o videos del hecho, asegurarse de que la patente del vehículo sea visible e informar el lugar, la fecha y la hora aproximada del episodio. Luego, el denunciante deberá completar un breve formulario.

Desde la ANSV aclararon que el material deberá ser registrado por terceros, como acompañantes o peatones, y nunca por quien conduce un vehículo.

La denuncia no implicará automáticamente una sanción

Asimismo, remarcaron que la denuncia no implicará automáticamente una sanción, ya que cada caso será evaluado conforme a la normativa vigente y las competencias del organismo.