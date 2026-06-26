Lanzan una nueva Royal Enfield en la Argentina con guiño a los diseños clásicos

Royal Enfield amplió su oferta en la Argentina con el lanzamiento de la nueva Goan Classic 350, una motocicleta que toma como base la familia Classic y suma una configuración estética inspirada en el estilo bobber.

La Goan Classic se incorpora como una variante dentro de la gama de 350 cc de la marca. Frente a la Classic tradicional, adopta una imagen más asociada al mundo custom con guardabarros recortados, manubrio mini ape-hanger, asiento individual flotante y llantas con rayos anodizados. También incorpora iluminación full LED y estará disponible en tres combinaciones de color: Trip Teal, Rave Red y Shack Black.

Según explicó la marca, el modelo toma referencias del movimiento de personalización de motocicletas que ganó presencia en Goa, India, durante las décadas de 1970 y 1980. En la práctica, esa inspiración se traduce en una moto de media cilindrada con una posición de manejo baja, una estética más marcada y la misma base mecánica que Royal Enfield ya utiliza en otros modelos de su gama.

Estos modelos se caracterizan por tener una posición de manejo baja

En términos técnicos, la Goan Classic 350 está equipada con un motor monocilíndrico de 349 cc, refrigerado por aire y aceite. Entrega 20,2 CV de potencia máxima y 27 Nm de torque, asociado a una caja de cinco velocidades.

La altura del asiento es de 760 mm, un dato relevante para quienes buscan una moto de acceso relativamente bajo dentro del segmento. A su vez, el tanque de combustible tiene una capacidad de 13 litros y el sistema de frenos cuenta con ABS de doble canal ByBre.

Está equipada con un motor monocilíndrico de 349 cc que entrega 20,2 CV de potencia máxima y 27 Nm de torque

El modelo también incorpora rines tubeless con rayos anodizados, un recurso que combina una solución práctica —por el uso de neumáticos sin cámara— con un elemento visual propio de esta versión. A esto se suma la posibilidad de agregar accesorios originales de la marca para modificar o completar la configuración del modelo.

Con este lanzamiento, Royal Enfield suma una nueva opción dentro de su gama de 350 cc en el país, donde ya participan modelos como la Classic 350, la Bullet 350 y la Meteor 350. La Goan Classic 350 se diferencia principalmente por su planteo visual, la postura de manejo y algunos elementos de equipamiento. Ya está disponible en la red oficial de concesionarios de la marca con un precio sugerido de $7.900.000 al contado.

Está disponible en la red oficial de concesionarios de la marca con un precio sugerido de $7.900.000

“La Goan Classic 350 refleja una parte muy importante de la historia de Royal Enfield: la libertad de personalizar la experiencia de cada rider sin perder la esencia del motociclismo clásico. Con este lanzamiento acercamos al mercado argentino una propuesta que combina diseño, carácter y una mecánica ampliamente probada, pensada para quienes buscan una moto con identidad propia”, señaló Christian Parodi, Brand Manager de Grupo Simpa para Royal Enfield Argentina.