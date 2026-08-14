Accidente vial: el paso a paso a seguir para evitar complicaciones

Un choque puede convertirse rápidamente en una situación de nerviosismo e incertidumbre. Sin embargo, seguir una serie de pasos después de un siniestro puede facilitar los trámites posteriores y aportar información clave para determinar cómo ocurrió el hecho.

En diálogo con LA NACION, Federico Polzoni, gerente de Siniestros Motor de La Caja, explicó qué se debe hacer ante un accidente y cuáles son las principales recomendaciones para evitar complicaciones.

El primer paso es comprobar que las personas involucradas estén fuera de peligro. Según explicó Polzoni, hay que verificar si existen heridos y, cuando sea necesario, comunicarse de inmediato con los servicios de emergencia.

Una vez atendida esa situación y siempre que las condiciones lo permitan, se recomienda señalizar correctamente la zona para evitar nuevos incidentes. Al mismo tiempo, el especialista recomienda mantener la calma y comenzar a reunir toda la información relacionada con el siniestro.

También es importante comunicarse con la aseguradora lo antes posible, para recibir asesoramiento sobre cómo proceder según las características de cada caso.

Uno de los primeros pasos es señalizar el entorno para priorizar la seguridad vial Shutterstock

Antes de mover el vehículo, y siempre que hacerlo sea seguro, se recomienda documentar la escena del accidente mediante fotos y videos. El objetivo es dejar registrado el estado de los vehículos y el contexto en el que ocurrió el hecho.

“Las fotos y videos ayudan a registrar la posición de los autos, los daños, el contexto del lugar, las señales de tránsito y cualquier otro elemento que pueda ser relevante para determinar cómo ocurrió el siniestro”, explicó Polzoni.

También es recomendable recopilar los datos de posibles testigos, ya que esa información puede ser útil posteriormente ante un reclamo o para determinar responsabilidades.

Cuando en el accidente participa un tercero, es importante intercambiar la información necesaria para facilitar la gestión posterior del siniestro. Entre los datos que se deben solicitar se encuentran:

Nombre y apellido del conductor.

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Licencia de conducir.

Patente del vehículo.

Compañía aseguradora.

Número de póliza.

Teléfono de contacto.

En caso de que haya heridos, se debe llamar al número de emergencias correspondiente Studio Peace - Shutterstock

Además, Polzoni recomendó fotografiar la cédula del vehículo y el comprobante de seguro vigente. Contar con esta información desde el comienzo permite agilizar la gestión del siniestro.

Puede ocurrir que la otra persona involucrada no tenga la documentación al día o directamente se niegue a proporcionar sus datos. En ese escenario, el especialista recomienda evitar discusiones y situaciones de conflicto.

En cambio, se debe registrar la patente del vehículo, sacar fotografías y reunir toda la evidencia posible sobre lo ocurrido. Incluso si solo se cuenta con información parcial, el especialista señaló que se debe realizar igualmente la denuncia ante la aseguradora.

Si el tercero no tiene seguro vigente o no colabora, el reclamo puede continuar por otras vías, incluso legales. De todos modos, es fundamental informar el hecho a la compañía aseguradora en tiempo y forma.

Una vez ocurrido el siniestro, el plazo habitual en la Argentina para realizar la denuncia es de 72 horas hábiles. Por eso, desde La Caja recomiendan comunicar el accidente cuanto antes y aportar la mayor cantidad de información posible desde el inicio.

Después de recibir la denuncia, la aseguradora analiza la información presentada, evalúa las responsabilidades y orienta al asegurado sobre los pasos que debe seguir.