Las estrategias de las empresas de movilidad luego de los cambios en la Red SUBE

Desde comienzos de este mes, los pasajeros que llegan a la ciudad de Buenos Aires en tren y luego continúan su recorrido en subte o en un colectivo porteño dejaron de recibir el descuento correspondiente al segundo tramo de la Red SUBE.

Hasta entonces, el boleto integrado permitía pagar la tarifa completa en el primer viaje, acceder a una reducción del 50% en el segundo y obtener una bonificación del 75% desde el tercero, siempre que las combinaciones se realizaran dentro de un período de 120 minutos.

El beneficio quedó limitado según la jurisdicción del transporte utilizado y el orden del recorrido. Si una persona toma primero un tren —administrado por Nación— y después un subte o colectivo que depende de la Ciudad, el segundo boleto se cobra completo. En cambio, si comienza el trayecto en el subte y luego continúa en tren, la bonificación todavía se aplica.

Los pasajeros que llegan a la ciudad de Buenos Aires en tren y luego continúan su recorrido en subte o en un colectivo porteño dejaron de recibir el descuento correspondiente [e]MARTIN ZABALA - XinHua

La modificación abrió un nuevo conflicto entre ambas administraciones. Desde la Ciudad sostienen que el Gobierno nacional dejó de financiar las combinaciones entre servicios de distintas jurisdicciones a fines de 2024 y que la administración porteña absorbió ese costo hasta julio. Nación, por su parte, atribuye la decisión a CABA y afirma que mantiene la Red SUBE en los trenes y colectivos que están bajo su control.

El sistema continúa vigente para las combinaciones realizadas entre el subte y las 27 líneas de colectivos administradas por la Ciudad. También se conserva cuando el segundo medio de transporte es un tren o un colectivo de jurisdicción nacional.

En medio de esta situación, las aplicaciones de movilidad comenzaron a presentar o reforzar distintas alternativas para quienes realizan recorridos frecuentes. Las propuestas no son equivalentes al boleto integrado —los viajes en auto conservan un costo considerablemente mayor—, pero buscan reducir o dar previsibilidad al gasto.

Trenes conectados

DiDi es la compañía que vinculó directamente su propuesta con la modificación de la Red SUBE. La plataforma comenzó a aplicar un descuento de hasta 50% en los viajes que conectan con estaciones estratégicas de las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Norte, Belgrano Sur, Urquiza y Tren de la Costa.

Comenzó a aplicar un descuento de hasta 50% en los viajes que conectan con estaciones estratégicas

La bonificación está dirigida a pasajeros que utilizan el ferrocarril para trasladarse entre el conurbano y la ciudad de Buenos Aires. No requiere ingresar un código, la aplicación simplemente identifica el punto de partida o destino y aplica automáticamente el beneficio cuando el recorrido cumple con las condiciones establecidas.

Según informó la empresa, el descuento ya comenzó a implementarse y será extendido progresivamente a todos los usuarios de la aplicación. Sin embargo, en la información difundida no precisó el tope de reintegro en pesos, la cantidad de viajes disponibles por pasajero ni la fecha de finalización de la promoción.

La bonificación de Didi está dirigida a pasajeros que utilizan el ferrocarril para trasladarse entre el conurbano y la ciudad de Buenos Aires

Viajes frecuentes

Uber, en tanto, presentó los denominados Pases de Viaje. No fueron diseñados específicamente como respuesta al cambio en la Red SUBE, pero apuntan a quienes realizan el mismo trayecto diariamente, como trasladarse al trabajo, la universidad o la escuela.

La primera herramienta se denomina Precio Fijo y permite proteger durante 30 días el valor máximo de un recorrido habitual. Para acceder, el usuario debe pagar una suscripción mensual de $1699, elegir el trayecto y seleccionar una franja horaria de una hora.

Uber presentó "Precio Fijo", la herramienta que permite proteger durante 30 días el valor máximo de un recorrido habitual Freepik

Si el precio del viaje aumenta por la demanda, el tránsito u otros factores, se mantiene el valor protegido. Si la tarifa disponible en la aplicación resulta menor, el pasajero paga el importe más bajo. El beneficio es válido para un viaje diario —de ida o de vuelta— en UberX, admite todas las formas de pago y ofrece, según la compañía, un ahorro potencial de hasta $25.000 mensuales.

La segunda modalidad es Prepago, que permite comprar anticipadamente paquetes de viajes para un mismo recorrido. La reducción depende de la cantidad adquirida, con cinco viajes un 5%, con diez viajes un 10%; quince viajes un 15% y veinte viajes un 20%.

La segunda modalidad es Prepago, que permite comprar anticipadamente paquetes de viajes para un mismo recorrido

Los viajes deben realizarse dentro de la franja horaria configurada y también se encuentran limitados a UberX. A diferencia de Precio Fijo, el usuario paga por adelantado la totalidad del paquete.

Ambas funciones estarán disponibles progresivamente en todas las provincias. Para verificar si ya se encuentran habilitadas, hay que ingresar a la sección “Cuenta” de la aplicación, seleccionar “Ahorrá en tus viajes” y configurar el trayecto habitual.

Viaje de regreso

Cabify mantiene una promoción junto con Mastercard destinada a quienes utilizan la aplicación para trasladarse al trabajo. Los pasajeros que viajan entre las 7 y las 8:59 y pagan con una tarjeta de esa compañía reciben un código con un descuento del 100% para realizar el viaje de regreso durante la misma jornada.

El beneficio funciona de lunes a viernes y tiene un límite de dos viajes bonificados por usuario al mes. Por lo tanto, no cubre diariamente el traslado laboral, sino que permite obtener hasta dos regresos sin cargo durante el período mensual.

Cabify mantiene una promoción junto con Mastercard destinada a quienes utilizan la aplicación para trasladarse al trabajo

La plataforma también ofrece descuentos de hasta 40% mediante tarjetas de distintos bancos y billeteras virtuales. Las condiciones, los topes de reintegro y los días disponibles dependen de cada entidad y pueden consultarse en la aplicación o en la página de beneficios de Cabify.