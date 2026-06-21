Las razones por las que, de un día para el otro, la gente dejó de comprar autos en cuotas

La industria automotriz no sólo registró una contracción en materia de ventas, sino que, en paralelo, también se redujo este año el financiamiento para la compra de vehículos. En mayo se contabilizaron 27.053 prendas sobre vehículos, de las cuales 18.858 correspondieron a unidades 0km, mientras que las 8195 restantes fueron sobre autos usados.

Estas cifras reflejan una caída en todos los indicadores. En el caso de los vehículos nuevos, las prendas registraron una baja del 14% respecto a abril de 2026 y del 30% en comparación con el mismo mes del año pasado.

A su vez, en el acumulado del año también se observa una contracción del 10% (casi el mismo porcentaje que registró la caída acumulada en las ventas de 0km entre enero y mayo, que fue del 9,7%).

La compra de autos en cuotas también cae, en línea con la desaceleración que registra la industria automotriz hodim - Shutterstock

Según la mirada del analista económico, Darío Rubinsztein, la caída en los créditos prendarios de este año se debe a la “enorme distancia entre el costo de mantener un auto y la verdadera capacidad de pago de la clase media”.

Según explicó Rubinsztein, uno de los principales problemas del financiamiento automotor es que las tasas promocionales muchas veces no reflejan el costo real de la operación. Si bien las automotrices ofrecen tasas atractivas, al sumar seguros y gastos administrativos el Costo Financiero Total (CFT) se eleva y termina asustando a los compradores.

El especialista también remarcó que mantener un auto es cada vez más costoso. Entre patente, seguro, combustible y cochera, sostener un 0km puede demandar entre $600.000 y $900.000 por mes, sin contar la cuota del préstamo.

“Para una familia tipo con ingresos promedio de $3.000.000 (dos salarios promedio de $1.500.000), destinar un tercio de sus ingresos al auto es una quimera, más aún cuando arrastra deudas con tarjetas de crédito y busca desesperadamente evitar caer en el pago mínimo”, analizó.

A esto se suma que gran parte de quienes buscan cambiar el auto ya tienen un vehículo usado, según el analista económico. En lugar de financiar la diferencia, muchos optan por utilizar ahorros propios o esperar un mejor contexto económico antes de asumir una deuda.

“En una economía con el consumo masivo resentido, el auto (siempre y cuando no sea una herramienta trabajo) pasa a ser un bien prescindible. Hasta que el salario real no recupere verdadero poder de compra y se estabilice el ingreso disponible, el mercado prendario seguirá paralizado”, concluyó Rubinsztein.

Venta de autos 0km financiados

Las 18.858 unidades vendidas mediante financiación en mayo representaron el 43,9% del total de patentamientos de 0km. De esta manera, entre enero y mayo se alcanzó un acumulado de 116.087 prendas sobre vehículos 0km, en un período en el que las ventas totales del segmento sumaron 247.187 unidades.

Así, si bien estos números vienen mostrando una tendencia a la baja, el financiamiento continúa explicando cerca del 47% de las ventas acumuladas del año. Es decir, casi uno de cada dos autos 0km comercializados durante los primeros cinco meses del año.

La compra de vehículos 0 km financiados no llegó a representar el 50% de las ventas totales MMD Creative - Shutterstock

En cuanto al canal de otorgamiento de estos créditos en lo que va del año, la participación mayoritaria se divide en partes iguales entre las financieras de marca con un 43% y las terminales de ahorro con un 42%, seguidas por las entidades bancarias que concentran un 13% de las operaciones prendarias del segmento.

Al analizar el desempeño por marca, Peugeot lideró el ranking de participación del financiamiento en 2026: el 75% de sus patentamientos se realizaron mediante algún tipo de financiación. Detrás se ubicaron Fiat, con un 71%, y Citroën, con un 70%.

Venta de autos usados financiados

Las ventas de autos financiados en el segmento de usados representan un universo significativamente menor que el de los 0 km. En mayo se registraron 8195 prendas sobre vehículos de segunda mano, lo que elevó el acumulado entre enero y mayo a 45.613 operaciones.

En ese mismo período se comercializaron 736.136 vehículos usados, según datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA). De esta manera, las operaciones financiadas representaron apenas el 6,2% del total de ventas del segmento, una participación considerablemente inferior a la observada en el mercado de vehículos 0km.

La compra de autos usados financiados representa una porción reducida del mercado total worradirek - Shutterstock

Al analizar el origen del financiamiento en el mercado de autos usados, los bancos continúan siendo el principal canal, con una participación del 37% del total de las prendas registradas en 2026. En segundo lugar se ubicaron las financieras, con el 22%, seguidas por la categoría “Otros”, que concentró el 17% de las operaciones. Más atrás aparecen las financieras de marca, con el 14%, y las mutuales y cooperativas, con el 10% del total.