Lanzan una moto off-road que cuesta menos de 14 millones de pesos

El mercado de las motos atraviesa un año de fuerte crecimiento en la Argentina y las marcas continúan ampliando su oferta. En ese contexto, Triumph presentó la nueva Scrambler 400 XC, una versión con mayores aptitudes para el manejo fuera del asfalto que se suma a la familia Scrambler de la marca británica.

Representada en el país por Grupo Corven, Triumph realizó la presentación oficial del modelo durante el Travel Fest, un evento orientado al mundo de los viajes y la aventura. Con este lanzamiento, la marca busca reforzar su presencia dentro del segmento con una moto concebida para ofrecer un mejor desempeño en caminos de tierra sin resignar la versatilidad para el uso cotidiano.

La nueva Scrambler 400 XC toma como base a la Scrambler 400 X, aunque incorpora una serie de componentes específicos para mejorar su rendimiento fuera del asfalto, manteniendo el diseño característico de la línea.

El motor entrega 40 CV

En lo que refiere a la motorización, está impulsada por un monocilíndrico de 398 cc, DOHC, refrigerado por líquido, que entrega 40 CV a 8000 rpm y un torque de 37,5 Nm a 6500 rpm; todo asociado a una caja de seis velocidades con embrague asistido y anti-rebote.

En el apartado ciclístico incorpora una horquilla invertida de 43 mm con 150 mm de recorrido y un monoamortiguador trasero con depósito externo y regulación de precarga. También ofrece frenos con ABS en ambas ruedas, control de tracción y llantas de rayos de 19 pulgadas adelante y 17 pulgadas atrás.

Incorpora elementos propios del segmento off-road

Por su parte, la posición de manejo es erguida, mientras que el asiento se ubica a 835 mm del suelo. El tanque de combustible tiene una capacidad de 13 litros y el peso en orden de marcha es de 186 kg.

Entre los elementos desarrollados para potenciar su uso fuera del asfalto se destacan el cubre cárter de aluminio, cubre faro, guardabarros delantero elevado, deflector frontal del color de la carrocería, cubremanos, defensas para el motor y llantas de rayos.

La Scrambler 400 XC mantiene la estética característica de la familia Scrambler, inspirada en modelos como las Scrambler 900 y Scrambler 1200. A su vez, está disponible en tres combinaciones de colores: Racing Yellow, Storm Grey y Vanilla White, todos con el logotipo de la marca en negro, paneles laterales a tono y asiento bipartido negro.

El precio informado es de $13.900.000

Triumph informó que la nueva Scrambler 400 XC ya está disponible en toda su red oficial de concesionarios de la Argentina con un precio sugerido de $13.900.000, con opciones de financiación y con una garantía de 24 meses y un intervalo de mantenimiento de 16.000 kilómetros o 12 meses.