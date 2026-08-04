Llega una nueva pickup china a la Argentina que competirá en un segmento “poco explorado”

Foton Argentina, marca representada en la Argentina por el Grupo Corven, comenzó la comercialización de la nueva Tunland V7 4x4 AT Ultimate Mild Hybrid (híbrido ligero), una variante electrificada que se suma a la familia de pickups de la compañía luego de su presentación en Expoagro 2026.

Con este lanzamiento, la automotriz amplía su oferta en el segmento y completa una gama integrada por las Tunland G7, V7 y V9, con opciones de caja manual y automática, versiones convencionales y otras con tecnología mild hybrid.

La nueva Tunland V7 mide 5617 mm de largo, 2090 mm de ancho, 1955 mm de alto y cuenta con una distancia entre ejes de 3355 mm, lo que la acerca al segmento full-size.

Esta pickup mide 5617 mm de largo

Su diseño apuesta por una estética robusta, con una parrilla frontal de gran tamaño terminada en negro brillante y mate, ópticas delanteras con luces diurnas LED en forma de “L” invertida y el nombre Foton estampado sobre el borde delantero del capot.

En el perfil aparecen pasarruedas ensanchados en plástico negro, estribos laterales, llantas de aleación de 18 pulgadas con neumáticos All Terrain y gráficos exclusivos sobre la caja de carga. En la parte trasera incorpora ópticas 100% LED con animación lumínica al bloquear o desbloquear el vehículo, además de un portón con apertura asistida y revestimiento protector de serie.

Puertas adentro, la propuesta se aleja del concepto tradicional de una pick up de trabajo y pone el foco en el confort y la tecnología.

El tablero está conformado por un instrumental digital de 12,3 pulgadas acompañado por una pantalla multimedia flotante de 14,6 pulgadas. A esto se suma iluminación ambiental configurable, revestimientos de tacto blando, tapizados en ecocuero y volante multifunción revestido en cuero con levas para comandar la transmisión automática.

El equipamiento incluye butacas delanteras con regulación eléctrica, climatización, acceso y arranque sin llave, climatizador con salidas para las plazas traseras y volante regulable en altura y profundidad.

La pickup pone el foco en el confort y la tecnología

A su vez, Foton también tiene un paquete de accesorios de edición limitada que incorpora gráficos exclusivos, alfombras termoformadas, un compartimiento lateral para la caja y un llavero multifunción.

La principal novedad de esta versión está debajo del capot; este modelo equipa un motor turbodiésel Aucan de 2.0 litros, que desarrolla 161 HP y 390 Nm de torque. A ese conjunto se incorpora un sistema eléctrico de 48 V, que eleva la potencia combinada hasta 175 HP y el torque máximo a 451 Nm.

La transmisión es una automática ZF de ocho velocidades con levas al volante, mientras que la tracción es 4x4, con caja reductora y bloqueo automático del diferencial. Además, contiene seis modos de conducción seleccionables.

En materia de suspensiones recurre a un esquema delantero independiente de doble horquilla y un eje trasero Multilink.

La transmisión es una automática ZF de ocho velocidades

Para quienes priorizan el uso laboral, la caja de carga incorpora revestimiento protector, barra San Antonio y ganchos de sujeción, con una capacidad de carga declarada de 750 kg.

En seguridad equipa seis airbags, frenos a disco en las cuatro ruedas con ABS y EBD, controles de estabilidad y tracción, anclajes Isofix, sensores de estacionamiento, cámara de visión de 360 grados, detector de fatiga y un paquete de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS).

La camioneta ya está disponible en la Argentina en colores negro y gris oscuro, con un precio de lanzamiento de $70.036.199 más IVA. Por último, la marca informó que contará con diferentes alternativas de financiación y una garantía de cinco años o 150.000 kilómetros.