Las razones por las que es más peligroso manejar en un día soleado (y cómo evitar riesgos)

Tal y como expresó el medio británico The Sun, acorde a una encuesta realizada en el Reino Unido, más de un tercio de los conductores admitieron que el sol afecta su visión en el camino, poniendo así en riesgo su seguridad. Es más, ni siquiera cualquier sol. Los más de 1000 encuestados coincidieron en su mayoría que el que presenta mayores complicaciones es el sol de verano.

Para seguir sumando números, la encuesta realizada por la consultora Vanarama constató un tema etario: el problema afecta mayoritariamente a las personas mayores de 55 años. Ahora bien, la luz solar no es algo que pueda evitarse y sus efectos, además de los ya conocidos a la piel, por ejemplo, también tiene severas consecuencias en la conducción.

Lo que ocurre es que la luz solar causa un resplandor en el parabrisas de los vehículos, pudiendo alterar la vista del camino. Motivo por el cual se aconseja, en un primer inicio, tener las ventanas limpias para aminorar los efectos de esa distorsión visual. “Para evitar ser deslumbrados por el sol al manejar, los automovilistas deberían usar anteojos de sol polarizados y mantener una distancia segura respecto a los demás vehículos”, aconsejó también Andy Alderson, CEO y fudador de la consultora ya citada.

Manejar con sol puede ser peligroso si la luz está muy fuerte

Las reglas de tránsito, en sí, son las mismas. Hay que respetar la distancia en relación a los demás autos y tomar todos los recaudos posibles para evitar que se distorsiones la visibilidad. En otras palabras, ante el sol intenso de frente habría que actuar de una manera similar a tiempos de lluvia, donde los consejos para manejar son la prudencia, aminorar la velocidad, distanciarse del auto de adelante y prestar extrema atención en el camino.

En un país te pueden multar si el sol te molesta al manejar

Parece una broma, pero no lo es. En sí, no es que multan el impacto del sol que, como ya sabemos, es imposible controlar que esté o no. Lo que se multa es la actitud al volante de los conductores en días muy soleados. Vale recalcar que se está hablando de un país que cuenta con entre 1200 y 1600 horas de sol al año (para tomar dimensión, España es el más soleado de Europa con un promedio de 2500 horas de sol pleno anuales), por lo que no es extraño pensar en una legislación de esta talla.

Acorde al artículo 237 del Código de Circulación del Reino Unido, “si la luz del sol lo deslumbra, reduzca la velocidad y, si es necesario, deténgase”. ¿Qué ocurre si ante estas condiciones no se toma esa precaución? Lo mismo que exceder la velocidad máxima impuesta para días de lluvia o niebla: te ponen una multa. Según expresan webs de tránsito oficiales del país europeo, las penalizaciones rondan las £1000 y una quita de tres puntos en el scoring.

