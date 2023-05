Pick ups usadas: qué modelos se pueden comprar a partir de $3 millones

escuchar

Mucho se habla en este último tiempo del desequilibrio de precios en el mercado de autos usados en la Argentina. Como señalaron expertos en oportunidades anteriores, esto se debe a las distorsiones de valores que existen en el mercado 0km, los faltantes de unidades y el sobreprecio para los modelos disponibles. En resumidas cuentas, si la referencia no es estable, la alternativa se tambalea y, como consecuencia, se encuentran modelos usados muy por encima del precio de lista de su par salido de fábrica.

Sin embargo, si hay un segmento que está más equilibrado es el de las pick ups. “Es el más normal de los mercados, el que menos problemas tiene. No hay sobreprecio salvo en casos muy puntuales o modelos que en algún momento puedan estar faltando como fue una versión de la Amarok o la Raptor”, sintetizó Alejandro Lamas, secretario de la Cámara de Comercio Automotor (CCA) en diálogo con LA NACION.

Lo que ocurre es que a excepción de escasos modelos, todos son de fabricación nacional, motivo por el cual es más fácil abastecer a las terminales y generar un equilibrio en el mercado. Los 0km se toman de referencia y “la cadena de usados se arma para abajo”, como señaló Lamas. Para despejar dudas, LA NACION confeccionó una especie de “guía de pick ups usadas” para tener de referencia al momento de comprar o vender. Todos estos valores, cabe destacar, son distribuidos por la CCA y surgen de un promedio de las operaciones de agencias, lo cual excluye las compraventas entre particulares.

Volkswagen Amarok

Volkswagen Amarok V6 Black Style, la tope de gama de la firma alemana Volkswagen

Una de las pick ups más vendidas en lo que va del año. Se fabrica en la planta de la automotriz alemana en Pacheco y lleva 8732 patentamientos en lo que va del año. Para los bolsillos que quieran alejarse de los $10.378.050 que vale la opción 0km más barata, bien pueden optar por una fabricada en 2010, versión TDI 2.0 cuyo precio parte de los $3.979.000.

Toyota Hilux

Toyota Hilux Conquest, la tope de gama de la pickup nipona

El producto emblemático de Toyota lidera ambos mercados. No solo es la pick up más vendida 0km (lleva 9762 unidades patentadas en lo que va del año) sino que también lo hace en el mercado de usados siendo también la pick up más vendida usada (3911 transferencias en el último reporte correspondiente a abril). Su precio en versión cero arranca en $9.904.000 pero bien puede conseguirse una 2.5 TD 4x2 de 2009 por $4.357.000.

Ford Ranger

La Ford Ranger Limited es la tope de gama de la pickup que ingresa en el top 3 de las más vendidas en la Argentina

La Ranger es la pick up de mayor volumen en la región para la marca del óvalo. Si bien no figura dentro de los diez modelos más vendidos en el universo usados, sí logra acercarse -bastante- a sus principales competidores cuando de 0km se trata. Con 8183 patentamientos en lo que va del año, lo más barato que se puede conseguir un modelo nuevo es por $9.414.000. Sin embargo, una usada es de lo más económico de la lista. Según la CCA, la versión 2.3 XL 4x2 Truck de 2009 ronda los $2.593.000.

Nissan Frontier

La Nissan Frontier Pro 4X, la tope de gama de la pickup japonesa

Nissan se posiciona con fuerza en el mundo cero gracias a sus 3690 patentamientos que marcan un 63% de crecimiento respecto de 2022. No obstante, los modelos nuevos no son de los más baratos y siguen la línea de los antes mencionados. Su opción 0km más barata cuesta $9.604.000 mientras que se puede conseguir una 2.8 DTE 4x2 de 2009 a $3.676.000.

Renault Alaskan

Renault Alaskan Outsider, el caballito de batalla de la firma francesa en un segmento de alta competencia

El problema de Renault es que compite en el mercado de pick ups medianas hace relativamente poco, por lo que queda en una notoria desventaja -según el punto de vista- en el mercado de usados. Su modelo más barato 0km es de $10.674.000 mientras que usada se puede conseguir a $8.030.000 una 2.3 DCI Confort 4x2 de 2020.

Chevrolet S10

Una combinación de varias características repasadas pero con una pequeña diferencia en cuanto a la capacidad del tanque de combustible

Es la única de la lista que no se fabrica en la Argentina sino en Brasil, motivo por el cual puede presentar mayores alteraciones en sus precios. Es justamente por eso, además, que solo contabiliza 683 patentamientos en lo que va del año, casi un 60% menos que en 2022. Centrándose exclusivamente en los números, la versión 0km más barata cuesta $11.619.900 mientras que usada se puede conseguir una 2.8 TD Elec a $3.052.000 fabricada en 2009.