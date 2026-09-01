Las ventas de motos no paran de crecer: por qué se mueven en dirección opuesta a los autos

Mientras que las ventas de autos 0 km caen en el análisis interanual, el mercado de las motos registra una tendencia opuesta. Durante agosto se comercializaron 73.566 motovehículos, lo que representó un aumento interanual del 34,2% respecto de las 54.814 unidades vendidas en el mismo mes del año anterior, según la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Con los cómputos de agosto, en los ocho meses acumulados del año se registraron 586.650 patentamientos de motos, un 41,2% más que el mismo periodo de 2025, según Acara.

En lo que refiere a la participación de las marcas, en el octavo mes del año, Honda siguió liderando cómodo el mercado con 15.581 unidades vendidas, seguida de Gilera, que continúa segunda, con 8988; Motomel, tercera, con 8724; y Keller, cuarta, con 6593 unidades. Keller fue segunda en junio.

También hubo un cambio en el podio de los modelos más patentados. Continúa en el primer puesto la Honda Wave 110S, con 8337 motos, seguida ahora por la Gilera Smash, con 6513, que subió una posición, y dejó en agosto tercera a la Keller KN 110-8, con 5555.

Honda Wave 110

Al igual que el mes pasado, la Motomel B110, con 4755 ocupó la cuarta posición, y la Corven Energy 110, con 3674, completó el top cinco del mes.

Los motivos por los que cada vez se venden más motos

El crecimiento de las ventas de motos responde a una combinación de factores económicos y de mercado. Entre ellos, los especialistas destacan la mejora de las condiciones de financiamiento, una mayor estabilidad cambiaria y la apertura comercial, que amplió la oferta disponible y permitió la llegada de nuevos modelos y marcas.

El precio también aparece como un factor determinante frente al mercado automotor. Con valores de compra significativamente más elevados para acceder a un auto 0km, la moto se posiciona como una alternativa de movilidad de menor costo y, en muchos casos, más accesible para quienes buscan adquirir un vehículo propio.

A esto se suma el costo y las dificultades asociadas al transporte público. Los problemas de frecuencia, las demoras y las limitaciones de conectividad en determinados recorridos hacen que la moto gane atractivo como medio de movilidad individual, especialmente para los traslados cotidianos.

El precio también aparece como un factor determinante frente al mercado automotor Nestor Rizhniak - Shutterstock

Otro de los impulsores fue el financiamiento: según explicaron especialistas del sector, durante buena parte de este año las tasas se mantuvieron en niveles más competitivos que los registrados en 2025, lo que facilitó el acceso a una moto y también permitió que algunos usuarios avanzaran hacia modelos de mayor cilindrada. En el segundo semestre del año último, el escenario cambió por la incertidumbre electoral y el aumento de las tasas, aunque el sector suele recuperar dinamismo una vez que esas variables se estabilizan.

Por último, los especialistas señalaron que la apertura comercial tuvo un papel relevante: la mayor previsibilidad para la importación permitió ampliar la oferta, concretar nuevos lanzamientos y facilitar el desembarco de nuevas marcas en la Argentina, lo que también contribuyó a dinamizar las ventas.