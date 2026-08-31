Los SUV más vendidos de Argentina en julio 2026 y cuánto cuestan

Los SUV continúan ocupando un lugar central entre los vehículos más patentados de la Argentina. En julio, el Ford Territory fue nuevamente el referente de la categoría y terminó incluso como el cuarto modelo liviano más vendido de todo el mercado, solamente por detrás de Toyota Hilux, Fiat Cronos y Ford Ranger.

El modelo mantiene un buen nivel en ventas en un mes de contracción para el sector. En julio se patentaron 43.758 vehículos en el país, un 7,7% menos que en junio y un 30,3% por debajo del mismo período del año anterior. En el acumulado de los primeros siete meses se registraron 339.359 unidades, con una caída interanual del 12,8%.

El podio mostró también el avance de dos modelos incorporados recientemente a la oferta local. Toyota Yaris Cross quedó segundo, con 1339 unidades, y Volkswagen Tera tercero, con 1199. Detrás se ubicaron Chevrolet Tracker, Peugeot 2008 y Toyota Corolla Cross, todos con más de 800 patentamientos durante el mes.

Entre los diez primeros también aparecen tres productos de Volkswagen —Tera, Taos y Nivus—, mientras que Jeep Compass y BAIC BJ30 completan el listado. Los precios muestran, a su vez, una amplitud considerable, ya que entre los modelos expresados en pesos, las versiones de entrada parten de poco más de $34 millones y en las variantes superiores pueden acercarse a los $80 millones.

Los SUV más vendidos de julio y sus precios

1) Ford Territory

Ford Territory SEL: $48.861.930

$48.861.930 Ford Territory Trend híbrida: $54.468.500

$54.468.500 Ford Territory Titanium: $56.908.020

$56.908.020 Ford Territory Platinum: $60.850.000

El nuevo Ford Territory Platinum cotiza a $60.850.000

2) Toyota Yaris Cross

Yaris Cross XLI 1.5 CVT: $41.464.000

$41.464.000 Yaris Cross XEI 1.5 CVT: $45.260.000

$45.260.000 Yaris Cross XEI HEV 1.5 eCVT (Híbrido): $48.457.000

$48.457.000 Yaris Cross SEG 1.5 CVT: $50.224.000

$50.224.000 Yaris Cross SEG HEV 1.5 eCVT (Híbrido): $54.020.000

El Toyota Yaris Cross arranca en los $41.464.000

3) Volkswagen Tera:

Tera Trend MSI MT: $37.865.250

$37.865.250 Tera Comfort 170TSI AT: $42.816.950

$42.816.950 Tera High 170TSI AT: $46.986.800

$46.986.800 Tera Outfit 170TSI AT: $48.159.550

El Volkswagen Tera cotiza desde los $37.865.250

4) Chevrolet Tracker:

Tracker 1.2T LT AT: $40.540.900

$40.540.900 Tracker 1.2T LTZ AT: $46.057.900

$46.057.900 Tracker 1.2T PREMIER AT: $50.115.900

$50.115.900 Tracker 1.2T RS AT: $50.540.900

El Chevrolet Tracker arranca en los $40.540.900

5) Peugeot 2008:

2008 Active T200: $49.640.000

$49.640.000 2008 Allure T200: $53.840.000

$53.840.000 2008 GT T200: $57.600.000

El Peugeot 2008 figura desde los $49.640.000

6) Toyota Corolla Cross:

Toyota Corolla Cross XLI 2.0 CVT: $51.918.000

$51.918.000 Toyota Corolla Cross XEI 2.0 CVT: $56.263.000

$56.263.000 Toyota Corolla Cross XEI HEV 1.8 eCVT (híbrido): $57.355.000

$57.355.000 Toyota Corolla Cross SEG 2.0 CVT: $61.732.000

$61.732.000 Toyota Corolla Cross SEG HEV 1.8 eCVT (híbrido): $63.684.000

$63.684.000 Toyota Corolla Cross GR-Sport 2.0 CVT: $64.083.000

El conocido Toyota Corolla Cross arranca en los $51.918.000 Toyota

7) Volkswagen Taos:

Taos Comfortline 250TSI AT: $59.248.800

$59.248.800 Taos Highline 250TSI AT: $67.447.400

$67.447.400 Taos Highline Bi Tono 250TSI AT: $68.322.000

El Volkswagen Taos figura desde los $59.248.800

8) Volkswagen Nivus:

Nivus Sense 170TSI MT: $34.286.650

$34.286.650 Nivus Trendline 200TSI AT: $47.628.950

$47.628.950 Nivus Comfortline 200TSI AT: $50.391.050

$50.391.050 Nivus Highline 200TSI AT: $54.410.650

$54.410.650 Nivus Outfit 200TSI AT: $55.660.800

El Volkswagen Nivus arranca en los $34.286.650

9) Jeep Compass:

Compass Sport T270 AT6 4X2: $61.270.000

$61.270.000 Compass Limited Plus T270 AT6 4X2: $64.190.000

$64.190.000 Compass Serie-S T270 AT6 4X2: $64.810.000

$64.810.000 Compass Blackhawk 2.0L AT9 4X4: $78.490.000

El Jeep Compass figura a partir de los $61.270.000

10) BAIC BJ30:

BJ30 Hybrid 4x2: US$35.800

US$35.800 BJ30 Hybrid 4x4: US$42.500