Los SUV más vendidos de Argentina en julio 2026 y cuánto cuestan

El Ford Territory se mantuvo al frente del segmento y dos lanzamientos recientes completaron el podio; cuáles fueron los diez modelos con más patentamientos y los precios de cada versión
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Los SUV continúan ocupando un lugar central entre los vehículos más patentados de la Argentina. En julio, el Ford Territory fue nuevamente el referente de la categoría y terminó incluso como el cuarto modelo liviano más vendido de todo el mercado, solamente por detrás de Toyota Hilux, Fiat Cronos y Ford Ranger.
El modelo mantiene un buen nivel en ventas en un mes de contracción para el sector. En julio se patentaron 43.758 vehículos en el país, un 7,7% menos que en junio y un 30,3% por debajo del mismo período del año anterior. En el acumulado de los primeros siete meses se registraron 339.359 unidades, con una caída interanual del 12,8%.
El podio mostró también el avance de dos modelos incorporados recientemente a la oferta local. Toyota Yaris Cross quedó segundo, con 1339 unidades, y Volkswagen Tera tercero, con 1199. Detrás se ubicaron Chevrolet Tracker, Peugeot 2008 y Toyota Corolla Cross, todos con más de 800 patentamientos durante el mes.
Entre los diez primeros también aparecen tres productos de Volkswagen —Tera, Taos y Nivus—, mientras que Jeep Compass y BAIC BJ30 completan el listado. Los precios muestran, a su vez, una amplitud considerable, ya que entre los modelos expresados en pesos, las versiones de entrada parten de poco más de $34 millones y en las variantes superiores pueden acercarse a los $80 millones.
Los SUV más vendidos de julio y sus precios
1) Ford Territory
- Ford Territory SEL: $48.861.930
- Ford Territory Trend híbrida: $54.468.500
- Ford Territory Titanium: $56.908.020
- Ford Territory Platinum: $60.850.000
2) Toyota Yaris Cross
- Yaris Cross XLI 1.5 CVT: $41.464.000
- Yaris Cross XEI 1.5 CVT: $45.260.000
- Yaris Cross XEI HEV 1.5 eCVT (Híbrido): $48.457.000
- Yaris Cross SEG 1.5 CVT: $50.224.000
- Yaris Cross SEG HEV 1.5 eCVT (Híbrido): $54.020.000
3) Volkswagen Tera:
- Tera Trend MSI MT: $37.865.250
- Tera Comfort 170TSI AT: $42.816.950
- Tera High 170TSI AT: $46.986.800
- Tera Outfit 170TSI AT: $48.159.550
4) Chevrolet Tracker:
- Tracker 1.2T LT AT: $40.540.900
- Tracker 1.2T LTZ AT: $46.057.900
- Tracker 1.2T PREMIER AT: $50.115.900
- Tracker 1.2T RS AT: $50.540.900
5) Peugeot 2008:
- 2008 Active T200: $49.640.000
- 2008 Allure T200: $53.840.000
- 2008 GT T200: $57.600.000
6) Toyota Corolla Cross:
- Toyota Corolla Cross XLI 2.0 CVT: $51.918.000
- Toyota Corolla Cross XEI 2.0 CVT: $56.263.000
- Toyota Corolla Cross XEI HEV 1.8 eCVT (híbrido): $57.355.000
- Toyota Corolla Cross SEG 2.0 CVT: $61.732.000
- Toyota Corolla Cross SEG HEV 1.8 eCVT (híbrido): $63.684.000
- Toyota Corolla Cross GR-Sport 2.0 CVT: $64.083.000
7) Volkswagen Taos:
- Taos Comfortline 250TSI AT: $59.248.800
- Taos Highline 250TSI AT: $67.447.400
- Taos Highline Bi Tono 250TSI AT: $68.322.000
8) Volkswagen Nivus:
- Nivus Sense 170TSI MT: $34.286.650
- Nivus Trendline 200TSI AT: $47.628.950
- Nivus Comfortline 200TSI AT: $50.391.050
- Nivus Highline 200TSI AT: $54.410.650
- Nivus Outfit 200TSI AT: $55.660.800
9) Jeep Compass:
- Compass Sport T270 AT6 4X2: $61.270.000
- Compass Limited Plus T270 AT6 4X2: $64.190.000
- Compass Serie-S T270 AT6 4X2: $64.810.000
- Compass Blackhawk 2.0L AT9 4X4: $78.490.000
10) BAIC BJ30:
- BJ30 Hybrid 4x2: US$35.800
- BJ30 Hybrid 4x4: US$42.500