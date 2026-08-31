Saltar al contenido principal
LA NACION

Los SUV más vendidos de Argentina en julio 2026 y cuánto cuestan

El Ford Territory se mantuvo al frente del segmento y dos lanzamientos recientes completaron el podio; cuáles fueron los diez modelos con más patentamientos y los precios de cada versión

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
El Ford Territory continúa como el SUV más vendido del mercado argentino
El Ford Territory continúa como el SUV más vendido del mercado argentino

Los SUV continúan ocupando un lugar central entre los vehículos más patentados de la Argentina. En julio, el Ford Territory fue nuevamente el referente de la categoría y terminó incluso como el cuarto modelo liviano más vendido de todo el mercado, solamente por detrás de Toyota Hilux, Fiat Cronos y Ford Ranger.

El modelo mantiene un buen nivel en ventas en un mes de contracción para el sector. En julio se patentaron 43.758 vehículos en el país, un 7,7% menos que en junio y un 30,3% por debajo del mismo período del año anterior. En el acumulado de los primeros siete meses se registraron 339.359 unidades, con una caída interanual del 12,8%.

Así es la nueva versión deportiva de uno de los autos más vendidos del país

El podio mostró también el avance de dos modelos incorporados recientemente a la oferta local. Toyota Yaris Cross quedó segundo, con 1339 unidades, y Volkswagen Tera tercero, con 1199. Detrás se ubicaron Chevrolet Tracker, Peugeot 2008 y Toyota Corolla Cross, todos con más de 800 patentamientos durante el mes.

Entre los diez primeros también aparecen tres productos de Volkswagen —Tera, Taos y Nivus—, mientras que Jeep Compass y BAIC BJ30 completan el listado. Los precios muestran, a su vez, una amplitud considerable, ya que entre los modelos expresados en pesos, las versiones de entrada parten de poco más de $34 millones y en las variantes superiores pueden acercarse a los $80 millones.

Los SUV más vendidos de julio y sus precios

1) Ford Territory

  • Ford Territory SEL: $48.861.930
  • Ford Territory Trend híbrida: $54.468.500
  • Ford Territory Titanium: $56.908.020
  • Ford Territory Platinum: $60.850.000
El nuevo Ford Territory Platinum cotiza a $60.850.000
El nuevo Ford Territory Platinum cotiza a $60.850.000

2) Toyota Yaris Cross

  • Yaris Cross XLI 1.5 CVT: $41.464.000
  • Yaris Cross XEI 1.5 CVT: $45.260.000
  • Yaris Cross XEI HEV 1.5 eCVT (Híbrido): $48.457.000
  • Yaris Cross SEG 1.5 CVT: $50.224.000
  • Yaris Cross SEG HEV 1.5 eCVT (Híbrido): $54.020.000
El Toyota Yaris Cross arranca en los $41.464.000
El Toyota Yaris Cross arranca en los $41.464.000

3) Volkswagen Tera:

  • Tera Trend MSI MT: $37.865.250
  • Tera Comfort 170TSI AT: $42.816.950
  • Tera High 170TSI AT: $46.986.800
  • Tera Outfit 170TSI AT: $48.159.550
El Volkswagen Tera cotiza desde los $37.865.250
El Volkswagen Tera cotiza desde los $37.865.250

4) Chevrolet Tracker:

  • Tracker 1.2T LT AT: $40.540.900
  • Tracker 1.2T LTZ AT: $46.057.900
  • Tracker 1.2T PREMIER AT: $50.115.900
  • Tracker 1.2T RS AT: $50.540.900
El Chevrolet Tracker arranca en los $40.540.900
El Chevrolet Tracker arranca en los $40.540.900

5) Peugeot 2008:

  • 2008 Active T200: $49.640.000
  • 2008 Allure T200: $53.840.000
  • 2008 GT T200: $57.600.000
El Peugeot 2008 figura desde los $49.640.000
El Peugeot 2008 figura desde los $49.640.000

6) Toyota Corolla Cross:

  • Toyota Corolla Cross XLI 2.0 CVT: $51.918.000 
  • Toyota Corolla Cross XEI 2.0 CVT: $56.263.000
  • Toyota Corolla Cross XEI HEV 1.8 eCVT (híbrido): $57.355.000
  • Toyota Corolla Cross SEG 2.0 CVT: $61.732.000
  • Toyota Corolla Cross SEG HEV 1.8 eCVT (híbrido): $63.684.000
  • Toyota Corolla Cross GR-Sport 2.0 CVT: $64.083.000
El conocido Toyota Corolla Cross arranca en los $51.918.000 
El conocido Toyota Corolla Cross arranca en los $51.918.000 Toyota

7) Volkswagen Taos:

  • Taos Comfortline 250TSI AT: $59.248.800
  • Taos Highline 250TSI AT: $67.447.400
  • Taos Highline Bi Tono 250TSI AT: $68.322.000
El Volkswagen Taos figura desde los $59.248.800
El Volkswagen Taos figura desde los $59.248.800

8) Volkswagen Nivus:

  • Nivus Sense 170TSI MT: $34.286.650
  • Nivus Trendline 200TSI AT: $47.628.950
  • Nivus Comfortline 200TSI AT: $50.391.050
  • Nivus Highline 200TSI AT: $54.410.650
  • Nivus Outfit 200TSI AT: $55.660.800
El Volkswagen Nivus arranca en los $34.286.650
El Volkswagen Nivus arranca en los $34.286.650

9) Jeep Compass:

  • Compass Sport T270 AT6 4X2: $61.270.000
  • Compass Limited Plus T270 AT6 4X2: $64.190.000
  • Compass Serie-S T270 AT6 4X2: $64.810.000
  • Compass Blackhawk 2.0L AT9 4X4: $78.490.000
El Jeep Compass figura a partir de los $61.270.000
El Jeep Compass figura a partir de los $61.270.000

10) BAIC BJ30:

  • BJ30 Hybrid 4x2: US$35.800
  • BJ30 Hybrid 4x4: US$42.500
El BAIC BJ30 arranca en US$35.800
El BAIC BJ30 arranca en US$35.800
LA NACION
autos
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Autos
  1. Volkswagen mostró por primera vez cómo será la nueva Amarok fabricada en la Argentina
    1

    Volkswagen mostró por primera vez cómo será la nueva Amarok fabricada en la Argentina

  2. Cada vez menos gente usa el colectivo, pero avanza una nueva tecnología para modernizarlos
    2

    Cada vez menos gente usa el colectivo, pero avanza una nueva tecnología para modernizarlos

  3. Toyota presentó su primer vehículo 100% eléctrico en el país y sumó una nueva opción híbrida enchufable
    3

    Toyota presentó su primer vehículo 100% eléctrico en el país y sumó una nueva opción híbrida enchufable

  4. Toyota volvió a congelar el precio de la Hilux, su pickup más vendida
    4

    Cuánto cuesta la Toyota Hilux en agosto 2026